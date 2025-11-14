TV SHOWS
TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'

Julián Gil y Valeria Marín descalifican a los Centauros y, además, enfrentan a Viridiana por discutir sus reglas. Te contamos todo de 'El Conquistador'

Univision picture
Por:Univision
Video Mamba se queda con mal sabor de boca y llama mañosa a Addy

'El Conquistador' llega a su emisión número 14 con nuevos desafios, más cansancio y, sobre todo, más enfrentamientos. No solo entre sus competidores, sino también con los conductores Julián Gil y Valeria Marín.

Este viernes 14 de noviembre, los integrantes de las Amazonas y los Centauros se enfrentan al reto de La Procesión, donde los capitanes deberán ser guiados sobre dos tablas de madera a un destino, pero estos deben sostenerse con su peso y ser cargados por los demás participantes. No pueden recargarse de ningún modo ni tocar nada.

PUBLICIDAD

En una de las travesías, Viridiana, la capitana de las Amazonas, se recargó en una de las varas, provocando que Valeria Marín la hiciera regresar por recargarse. Viridiana negó en todo momento sujetarse, provocando la molestia de la conductora: "No es una discusión, mamita", le dijo.

Mientras tanto, los Centauros sufren la caída de Judoman y en lo que se organizan, Julián Gil les pide dejar de distraerse y continuar en la contienda.

Más sobre El Conquistador

Fede es eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al salir del reality extremo
1 mins

Fede es eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al salir del reality extremo

El Conquistador
King se rinde y provoca la desintegración de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'
1 mins

King se rinde y provoca la desintegración de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

El Conquistador
Los Centauros traicionan a las Amazonas; Viridiana explota y amenaza: ‘Aquí huele a muerto’
1 mins

Los Centauros traicionan a las Amazonas; Viridiana explota y amenaza: ‘Aquí huele a muerto’

El Conquistador
Yuyo pierde en el Islote Cortado y así queda eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’
1 mins

Yuyo pierde en el Islote Cortado y así queda eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

El Conquistador
Poly anuncia su salida de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y aclara: “Mi cuerpo ya no da”
2 mins

Poly anuncia su salida de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y aclara: “Mi cuerpo ya no da”

El Conquistador
Peter Hance, capitán de los Titanes, renuncia a ‘El Conquistador’, ¿por culpa del lodo?
1 mins

Peter Hance, capitán de los Titanes, renuncia a ‘El Conquistador’, ¿por culpa del lodo?

El Conquistador
Medina se burla del liderazgo de Judoman y este termina nominándolo en ‘El Conquistador’
1 mins

Medina se burla del liderazgo de Judoman y este termina nominándolo en ‘El Conquistador’

El Conquistador
Jenilca queda fuera de 'El Conquistador' y asegura: "Sé que lo di todo"
1 mins

Jenilca queda fuera de 'El Conquistador' y asegura: "Sé que lo di todo"

El Conquistador
Judoman estalla contra los Centauros y afirma: “Se les acabó el Judoman tranquilo”
1 mins

Judoman estalla contra los Centauros y afirma: “Se les acabó el Judoman tranquilo”

El Conquistador
Mamba rompe en llanto en ‘El Conquistador’ tras 4 días sin probar alimento: “¡Vamos a comer!”
1 mins

Mamba rompe en llanto en ‘El Conquistador’ tras 4 días sin probar alimento: “¡Vamos a comer!”

El Conquistador

"No pierdan tiempo, cuando yo les doy una instrucción se hace", comentó.

Al final, Los Centauros terminaron ganando este desafío y por fin volver al campamento rico.

Los Centauros vs. las Amazonas en un duelo, ¿con trampa?

En el programa de 'El Conquistador' de este viernes se vivieron dos retos: La Procesión y Las Cubetas. En este último, Viridiana y Addy se enfrentaron a Judoman y a Mamba por el Duelo de Supervivencia para ganar comida.

Un integrante de cada dupla deberá correr por un costal que pesa 3 kilos y depositarlo en la cubeta del contrincante, quien arruine más la cubeta del contrincante, ¡gana!

Todo iba bien en el duelo, hasta que Addy por accidente empuja un poco la cubeta de los Centauros al fondo provocando que Judoman, en completa venganza, hundiera la cubeta de las Amazonas. Los cuatro competidores se hicieron de palabras, pero Julián Gil y Valeria Marín detuvieron la pelea para anunciar que los Centauros habían hecho trampa y, por ende, quedaban descalificados.

Judoman intentó explicar su acción en 'El Conquistador'
Judoman intentó explicar su acción en 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

"La ira te jugó en tu contra. Lo hiciste sin sentimiento y por eso es la descalificación", le comentaron Julián y Valeria a Judoman al tratar de justificar su error.

PUBLICIDAD

Así, las Amazonas se llevaron la comida y el triunfo del Desafío de Supervivencia.

Las Amazonas ganan el Desafío de Supervivencia
Las Amazonas ganan el Desafío de Supervivencia
Imagen TelevisaUnivision

Disfruta 'El Conquistador: Superviviencia Extrema' de lunes a viernes por UNIMÁS.

Relacionados:
El Conquistador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX