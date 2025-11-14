Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'

Video Mamba se queda con mal sabor de boca y llama mañosa a Addy

'El Conquistador' llega a su emisión número 14 con nuevos desafios, más cansancio y, sobre todo, más enfrentamientos. No solo entre sus competidores, sino también con los conductores Julián Gil y Valeria Marín.

Este viernes 14 de noviembre, los integrantes de las Amazonas y los Centauros se enfrentan al reto de La Procesión, donde los capitanes deberán ser guiados sobre dos tablas de madera a un destino, pero estos deben sostenerse con su peso y ser cargados por los demás participantes. No pueden recargarse de ningún modo ni tocar nada.

En una de las travesías, Viridiana, la capitana de las Amazonas, se recargó en una de las varas, provocando que Valeria Marín la hiciera regresar por recargarse. Viridiana negó en todo momento sujetarse, provocando la molestia de la conductora: "No es una discusión, mamita", le dijo.

Mientras tanto, los Centauros sufren la caída de Judoman y en lo que se organizan, Julián Gil les pide dejar de distraerse y continuar en la contienda.

"No pierdan tiempo, cuando yo les doy una instrucción se hace", comentó.

Al final, Los Centauros terminaron ganando este desafío y por fin volver al campamento rico.

Los Centauros vs. las Amazonas en un duelo, ¿con trampa?

En el programa de 'El Conquistador' de este viernes se vivieron dos retos: La Procesión y Las Cubetas. En este último, Viridiana y Addy se enfrentaron a Judoman y a Mamba por el Duelo de Supervivencia para ganar comida.

Un integrante de cada dupla deberá correr por un costal que pesa 3 kilos y depositarlo en la cubeta del contrincante, quien arruine más la cubeta del contrincante, ¡gana!

Todo iba bien en el duelo, hasta que Addy por accidente empuja un poco la cubeta de los Centauros al fondo provocando que Judoman, en completa venganza, hundiera la cubeta de las Amazonas. Los cuatro competidores se hicieron de palabras, pero Julián Gil y Valeria Marín detuvieron la pelea para anunciar que los Centauros habían hecho trampa y, por ende, quedaban descalificados.

Judoman intentó explicar su acción en 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

"La ira te jugó en tu contra. Lo hiciste sin sentimiento y por eso es la descalificación", le comentaron Julián y Valeria a Judoman al tratar de justificar su error.

Así, las Amazonas se llevaron la comida y el triunfo del Desafío de Supervivencia.

Las Amazonas ganan el Desafío de Supervivencia Imagen TelevisaUnivision