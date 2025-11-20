¡Los Centauros aceptan la declaración de guerra de las Amazonas en ‘El Conquistador’!
Los Centauros pierden a dos integrantes: uno en el Desafío de Eliminación y otro por motivos de salud
'El Conquistador' volvió a perder a dos participantes: uno en el Desafío de Eliminación y otra por cuestiones de salud. Aquí te contamos todo.
¿Qué pasó hoy en 'El Conquistador'?
Viridiana, la capitana de las Amazonas, nomina directamente a Asaf de los Centauros: “Esto es personal, si han pintado las caras de mis más fuertes, que así sea”, declaró asegurando no tenerles miedo.
“Que empiece la guerra”, contestó Judoman ante el ataque directo de las Amazonas.
Además de Asaf, Arielo termina nominado por el capitán y Mito por parte de todo el equipo.
Los tres se enfrentan al Desafío de Eliminación titulado ‘Hacheros’, del que Mito sale perdedora y así la eliminada del día en ‘El Conquistador’.
“Me faltó quizá tener más personalidad”, señaló y a la vez reconoció que los Centauros, como equipo, están quebrados.
Breh ya no quiere continuar en ‘El Conquistador’
Breh confiesa ante las cámaras de ‘El Conquistador’ sufrir de hipoglucemia y siente mareos cada vez que se levanta, provocándole miedo y temor de caerse y golpearse seriamente.
Tras recibir atención médica, Breh decide abandonar el reality extremo para mejorar su condición física.
“Ya no aguanto, me siento súper perdedora. Yo ya me quiero salir porque sé que ya no estoy jugando. Espero me comprendan”, declaró y se despidió de Franco, quien reconoció lo mucho que la quiere y le propone formalizar la relación al preguntarle si quería ser su novia.
Ella acepta y sale del programa dejando ahora a solo 16 participantes en total en busca del gran premio.
