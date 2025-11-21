TV SHOWS
Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo

Los Centauros pierden a un integrante más y Judoman y Franco discuten por culpa de las Amazonas

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Indirecta a Franco? Julián Gil asegura que Judoman no falló

En el capítulo de este viernes 21 de noviembre de 'El Conquistador', los Centauros vuelven a perder a un integrante luego de perder el desafío contra las Amazonas.

Viridiana, la capitana de las Amazonas, nomina directamente a Asaf, mientras que en la Asamblea los integrantes de los Centauros, por mayoría de votos, eligen a Javi como su nominado. Judoman, por su parte, elige a Franco para ir a la contienda.

Judoman confiesa que nominó a Franco pues asegura que deben estar más unidos debido a que las Amazonas son unas hienas y cada vez está más difícil.

Asaf, Javi y Franco se enfrentan en el Desafío de Eliminación; lamentablemente, uno de ellos tuvo que salir y fue Javi el que terminó eliminado de ‘El Conquistador’.

“Espero no haberlos decepcionado, lo di todo y espero estén orgullosos”, dijo Javi entre lágrimas y tener que abandonar el reality extremo.

Javi es eliminado de 'El Conquistador'
Javi es eliminado de 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

¿Los Centauros le temen a las Amazonas?

Judoman y Franco discuten por la fuerza que tienen las Amazonas y por las nominaciones que han hecho.

“Viri jamás se va a tocar el corazón por uno de nosotros”, le dice Franco a Judoman tras ser noble a la hora de reaccionar a sus amenazas, “hay que picarlas, ¿cuál es el problema de picarlas?’.

Judoman no está tan de acuerdo con su compañero, pero acepta que las Amazonas son unas ‘hienas’ y hay que vencerlas.

¿Qué pasará en ‘El Conquistador’? Descúbrelo de lunes a viernes por UNIMÁS.

