Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo
Los Centauros pierden a un integrante más y Judoman y Franco discuten por culpa de las Amazonas
En el capítulo de este viernes 21 de noviembre de 'El Conquistador', los Centauros vuelven a perder a un integrante luego de perder el desafío contra las Amazonas.
Viridiana, la capitana de las Amazonas, nomina directamente a Asaf, mientras que en la Asamblea los integrantes de los Centauros, por mayoría de votos, eligen a Javi como su nominado. Judoman, por su parte, elige a Franco para ir a la contienda.
Judoman confiesa que nominó a Franco pues asegura que deben estar más unidos debido a que las Amazonas son unas hienas y cada vez está más difícil.
Asaf, Javi y Franco se enfrentan en el Desafío de Eliminación; lamentablemente, uno de ellos tuvo que salir y fue Javi el que terminó eliminado de ‘El Conquistador’.
“Espero no haberlos decepcionado, lo di todo y espero estén orgullosos”, dijo Javi entre lágrimas y tener que abandonar el reality extremo.
¿Los Centauros le temen a las Amazonas?
Judoman y Franco discuten por la fuerza que tienen las Amazonas y por las nominaciones que han hecho.
“Viri jamás se va a tocar el corazón por uno de nosotros”, le dice Franco a Judoman tras ser noble a la hora de reaccionar a sus amenazas, “hay que picarlas, ¿cuál es el problema de picarlas?’.
Judoman no está tan de acuerdo con su compañero, pero acepta que las Amazonas son unas ‘hienas’ y hay que vencerlas.
