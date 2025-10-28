Las Amazonas dominan el Castillo de Naipes y vuelven a nominar a Richie de los Centauros en ‘El Conquistador’

Video Julián Gil y Valeria Marín revelan algunos secretos detrás de El Conquistador

Los participantes de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ se enfrentaron este martes al Juego de Inmunidad, que en esta ocasión se trató del Castillo de Naipes. Para ello, Julián Gil les pidió a los tres equipos elegir a las dos personas más ágiles para enfrentarse a la aventura.

Peter, de los Titanes, eligió a Perfecto y a Baby, Judoman a Clau y a Ariel y, finalmente, Viridiana a Mila y a Airy.

¿De qué trata el Juego de Inmunidad: Castillo de Naipes?

Valeria Marín explicó a los participantes que deberán construir un fuerte castillo de naipes sobre una plataforma colocada en el mar, construir 4 pisos correctamente con los naipes viendo hacia los íconos y como se ven en los estandartes.

Todos deberán unirse y construir el castillo lo más estable posible pues, como aseguró Julián Gil, cuando terminen él contará hasta 10 y, si el castillo sigue estable, los dos participantes elegidos al principio intentarán escalar por el banderín de su equipo y luego por la bandera del conquistador.

La competencia arranca con desaciertos, pero todos unidos construyendo sus castillos. Las Amazonas y los Titanes fueron los primeros en terminar y en bajar al agua a esperar las órdenes de Julián para subir.

Los dos elegidos por sus capitanes escalaron con cuidado; las Amazonas fueron las primeras en agarrar el banderín e intentar desamarrarlo. Mientras esto sucedía, los Centauros tiraron su castillo por completo y los Titanes seguían tratando de tomar su banderín.

Mila y Airy se arrojaron al agua y, a gran velocidad, corrieron a la torre para tomar la bandera del Conquistador, pero los Titanes les siguieron el paso muy de cerca.

Por segunda ocasión, las Amazonas ganaron una vez más la prueba de inmunidad y celebraron con canto y baile su triunfo; Valeria y Julián las felicitaron.

Tras ganar, las Amazonas eligen a Richie de los Centauros como el primer nominado de la noche e irá al Desafío de Eliminación.

Recuerda que los Centauros deben elegir por voto a un nominado y el capitán a otro del equipo para ir a la prueba.

Los Centauros vuelven a la Asamblea y así nominaron en ‘El Conquistador’

Julián Gil y Valeria Marín cuestionan a los Centauros si les falta un líder; Judoman se defiende asegurando que su equipo siempre dice que sí, pero que no concretan.

Valiente confiesa entre lágrimas que le pidió a su capitán evaluar la cualidad de cada uno para ver la destreza y debilidad de cada uno, pues todos son capaces de darlo todo; que su capitán se desespera y hay falta de comunicación.

Al final, Julián Gil culpó a Judoman de lo que ocurre en el equipo pues todo apunta hacia él.

Los Centauros comienzan su proceso de nominación y tras la votación de cada uno de los integrantes hacia sus compañeros, con sus respectivas razones, resultó Arielo elegido.

El tercer participante nominado, bajo la decisión de Judoman, es Yariza porque “no la ha visto brillar como otros”.

Ella acepta la decisión y que no conozca sus habilidades, pero que la verá brillar para que a Judoman le quede claro su potencial.

Valeria les anuncia que uno de los nominados no hará el desafío, sino que fungirá como el consejero de su compañero en el reto.

Finalmente, Peter nomina a David de los Titanes para competir en el Desafío de Eliminación.

