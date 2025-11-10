TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

King se rinde y provoca la desintegración de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

Los integrantes de los Titanes se tuvieron que dividir entre las Amazonas y los Centauros y aquí te contamos todo lo que pasó

Univision
'El Conquistador: Supervivencia Extrema' ha puesto a prueba a cada uno de sus participantes y este lunes 10 de diciembre uno de los grupos quedó desintegrado por completo: los Titanes.

En el Desafío de Eliminación, King no aguantó más y terminó rindiendose, provocando no solo perder la posibilidad de obtener alimento, sino también desintegrando así oficialmente a los Titanes con su salida pues ya el número de participantes es tan poco que no pueden seguir como un grupo.

Por otro lado, Coronita, de las Amazonas, fue la gran ganadora y la que se lleva el gran premio para su equipo. “Ganas la comida y desintegras a los Titanes”, le aseguró Julián Gil.

Julián Gil le dio tremendo abrazo a Coronita tras ganar el desafío
Julián Gil le dio tremendo abrazo a Coronita tras ganar el desafío
Imagen TelevisaUnivision


Tras la salida de King, los conductores les comentan a los Titanes que uno de ellos se irá a los Centauros y tres a las Amazonas, pero que debe ser decisión en conjunto y no por sorteo.

“Cualquier cosa que pase, seguimos siendo Titanes”, aseguraron todos.

Los exTitanes anunciaron que Perfecto, Pablo y Baby se van con las Amazonas y Javi con los Centauros, solo que este último generó controversia al ser el único que luego luego se quitó la playera roja para colocarse la de su nuevo equipo.

“Muy rápido se quitó el rojo, ¿no?”, dijo Valeria Marín frente a todos provocando las intrigas de los participantes.

King quedó eliminado de El Conquistador
King quedó eliminado de El Conquistador
Imagen TelevisaUnivision

¿Podrán los exTitanes adaptarse a sus nuevos equipos? Descúbrelo de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS.

El Conquistador

