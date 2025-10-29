Julián Gil y Valeria Marín expulsan a dos Titanes y tres más renuncian en ‘El Conquistador’

Video Peter Hance reveló detalles inéditos sobre su experiencia en El Conquistador

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ vive una nueva prueba de inmunidad: la carrera de hámsters, donde cada equipo, encabezado por dos integrantes seleccionados por sus compañeros, tenían que entrar a una esfera, hacerla rodar por una rampa hasta el suelo y ahí guiar a su equipo a dirigirla a la misma rampa hasta quedar en posición vertical.

Una vez aprobado el reto por Julián Gil, los dos participantes debían correr a tomar la bandera del Conquistador.

Los Titanes fueron los primeros en subir la esfera a la plataforma, pero como debía quedar en vertical en el primer intento, sin moverla arriba, tuvieron que intentarlo en varias ocasiones, igual que las Amazonas que, como siempre, lo dieron todo en el reto.

Imagen TelevisaUnivision

Claudia enfrenta a Judoman en ‘El Conquistador

Las cosas se empezaron a poner álgidas pues como los Centauros no lograban realizar el reto, una de las participantes acusó a Judoman de cobarde por haber elegido a Yalitza a la esfera pese a que se encontraba lesionada y rompe en llanto al no poder hacer nada por su equipo.

“Para mí, él no es mi capitán, no es nada, un humano con el que estoy conviviendo”, declaró Claudia.

Judoman y Claudia de los Centauros Imagen TelevisaUnivision



Tras varios intentos de las Amazonas y los Titanes por quedar en un solo movimiento en vertical, son las mujeres quienes ganan la batalla al lograrlo y tomar la bandera del reality, provocando una guerra campal en ‘El Conquistador’.

Los Titanes explotan y se van contra Julián Gil

Al ser declaradas las Amazonas como ganadoras, varios de los integrantes de los Titanes estallaron en furia.

Enedino explota en 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision



“Julián Gil, eres una basura”, gritó Enedino al asegurar que su esfera había quedado perfecta a la primera. Peter, el capitán, Medina y Perfecto explotan también pues aseguran que les robaron el triunfo y ellos habían sido mejores. Además, todos amenazan con irse.

“Nos vamos todos; lo hicimos increíble, esto no es justo”, dijo Peter mientras se iba del reality.

Julián Gil, al ver la actitud de los Titanes, lanzó un contundente aviso.

“Todos me respetan, a mí no me faltan al respeto, quiero que me digan quién fue el que ajustó la esfera arriba”.

Enedino acepta haber movido la esfera para ajustarla e intenta justificarse, pero Valeria Marín le pone un alto por gritarle a Julián y le pide reconocer su error.

Los Titanes se van de ‘El Conquistador’

Julián intenta arreglar las cosas con Enedino, pero al ver que este continúa exaltado y de mala actitud le pide irse si no es capaz de calmarse. Enedino toma sus cosas y así es expulsado de ‘El Conquistador’.

Julián Gil, al ver el tenso ambiente, decide que no haya ningún nominado, sino que los Titanes y los Centauros se enfrenten a un duelo de supervivencia en el que el ganador recibirá comida.

Tras la discusión, César, Luise y Enedino están fuera del programa; Peter, el capitán, regresa a la contienda.

Peter Hance terminó volviendo a 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

¡Los Titanes se enfrentan a golpes!

En el campamento de los pobres, Medina y Mr. Jay empiezan una acalorada discusión en la que el primero le pide guardar silencio al segundo, hecho que provoca su furia y termina yéndosele a los golpes.

Medina muestra el golpe de Mr. Jay y jura que él nunca lo tocó.

Julián Gil y Valeria Marín llegan al campamento a cuestionar a los dos participantes los hechos y, al saber que Mr. Jay golpeó a Medina, Valeria les deja claro que en ‘El Conquistador’ no están permitidas las agresiones.

“Mr. Jay estás expulsado, no puedes continuar más”, anunció categóricamente la conductora.

Mr. Jay queda eliminado de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision