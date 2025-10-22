Julián Gil y Valeria Marín destapan todo sobre 'Luna de Miel Extrema', el reality show que podrás ver por ViX

Video PROHIBIDOS LOS DÉBILES: El campamento POBRE te ROMPE o te FORJA en El Conquistador | Travesía Cruda

Julián Gil y Valeria Marín llegaron al altar el 29 de diciembre de 2024, tras poco más de dos años comprometidos. Aunque la pareja planeaba tener una luna de miel tradicional, recibieron el llamado de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’; p or ello decidieron tener ese viaje especial trabajando en una producción de The Mediapro Studio para TelevisaUnivision.

Julián Gil y Valeria Marín presentan ‘Luna de Miel Extrema’, ¿de qué se trata el nuevo reality show?

Durante la conferencia de prensa de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’, el nuevo reality de TelevisaUnivision que se transmitirá por el 5, UNIMÁS y ViX, la pareja compartió detalles sobre su nuevo programa.

“Nosotros somos consumidores de reality shows. Un año atrás, veíamos uno y decíamos: ‘¿te imaginas conducir uno?’. Cuando nos llaman, recién casados, y nos dicen las fechas de la competencia dijimos ‘o chambeamos o nos vamos de luna de miel’”, expresó Julián Gil.

El actor compartió que la producción “se puso creativa” y decidió hacer “un reality show de un reality show” al que llamaron ‘Luna de Miel Extrema’, en el cual siguieron a la pareja durante el tiempo que se grabó ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’.

“(Le dije a Valeria) tenemos que mostrar todo, cómo convivimos, cómo competimos y cómo podemos mostrar el detrás de cámara de todo lo que vivimos, y así nace ‘Luna de Miel Extrema’”, añadió.

Mientras tanto, Valeria Marín destacó, en tono cómico, que quién no desea compartir su luna de miel con una gran producción “con 26 personas de producción, es lo más romántico, se los recomiendo. ¿Qué luna de miel no es extrema?”.

El intérprete argentino compartió que el mejor regalo de bodas que pudieron recibir fue conducir ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’, además de que el público podrá ver los episodios de ‘Luna de Miel Extrema’ en ViX inmediatamente después de que concluya ‘El conquistador’ en UNIMÁS.