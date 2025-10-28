Julián Gil elimina a Gina y es la primera en salir de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

Video Los Centauros nominan a sus lesionados para mantener la fortaleza del equipo

El capítulo 2 de ‘El Conquistador’ inició con gran impacto pues, en los primeros minutos, Valeria Marín y Julián Gil tomaron la decisión de eliminar a Gina de la contienda.

¿Por qué Gina fue eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’?

Gina confesó a Valeria Marín que, pese a los medicamentos que le dio la producción, se incrementó el dolor de su lesión y que hará su último intento en la competencia, pero Valeria Marín le da una noticia que la deja helada.

“No te vamos a dejar hacer la prueba porque nosotros no jugamos con la salud de los participantes”, le informó la conductora.

Julián Gil y Valeria Marín impactan a Gina con su decisión Imagen TelevisaUnivision



Aunado a esto, Julián Gil fue más contundente con su anuncio.

“Eres la primera eliminada de la competencia. Hoy tú te irás a casa”, informó Julián Gil, quien además reveló a todos que no habrá competencia.

Así, Gina se convirtió en la primera eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’.

Todos aplaudieron su valor, incluyendo los Centauros, quienes terminaron siendo cuestionados por Valeria pues acaban de perder a una compañera.

“Sé que vine a darlo todo y lo di… Es un juego y de todos los que somos solo va a haber un ganador”, dijo Gina, quien además confesó que su máximo deseo era abrazar a Julián Gil, ante la sorpresa de Valeria.

Gina confesó su deseo de abrazar a Julián Gil Imagen TelevisaUnivision

Los Titanes criticaron a Judoman por empujar a Gina a realizar la competencia pese a las condiciones en las que se encontraba.