Judoman no salva a Richie y así es eliminado de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

El capítulo tres de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ abrió con la salida del reality de Richie, el participante que formaba parte de los Centauros y que había sido nominado ya dos veces.

Y es que en el episodio anterior se quedó la duda de si él también abandonaría el programa, pero que todo podía cambiar si Judoman, su capitán, había seleccionado el talismán para salvarlo,

Hoy, 29 de octubre, Richie abrió el cofre del Talismán y tremenda sorpresa se llevó al ver que no estaba el objeto que lo regresaría al campamento y, de inmediato, la decepción se mostró en su rostro.

Richie es el tercer eliminado de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

“Hay competidores más fuertes que lo merecen y han brillado más, se va a guardar (el talismán) para una ocasión más especial”, declaró Judoman, capitán de los Centauros.