el conquistador
El Conquistador

Judoman no salva a Richie y así es eliminado de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

Esta noche se vivió una nueva eliminación en ‘El Conquistador’ y los Centauros sufrieron una baja en el equipo

Univision picture
Por:Univision
Video Roberto Hernández llegó con todo su atractivo al campamento live

El capítulo tres de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ abrió con la salida del reality de Richie, el participante que formaba parte de los Centauros y que había sido nominado ya dos veces.

Y es que en el episodio anterior se quedó la duda de si él también abandonaría el programa, pero que todo podía cambiar si Judoman, su capitán, había seleccionado el talismán para salvarlo,

Hoy, 29 de octubre, Richie abrió el cofre del Talismán y tremenda sorpresa se llevó al ver que no estaba el objeto que lo regresaría al campamento y, de inmediato, la decepción se mostró en su rostro.

Richie es el tercer eliminado de 'El Conquistador'
Richie es el tercer eliminado de 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

“Hay competidores más fuertes que lo merecen y han brillado más, se va a guardar (el talismán) para una ocasión más especial”, declaró Judoman, capitán de los Centauros.

Así, Richie se convierte en el tercer eliminado del reality más extremo de la televisión.

Descubre todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial del programa.

