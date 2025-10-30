TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Judoman estalla contra los Centauros y afirma: “Se les acabó el Judoman tranquilo”

Judoman se cansa se la actitud de Claudia y la confronta en la Asamblea de 'El Conquistador'

Video El cansancio y la naturaleza los ponen a prueba, pero Centauros y Titanes no se rinden

Este jueves 30 de octubre, los participantes de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ se enfrentaron a un nuevo reto en el que, de nueva cuenta, quedaron en último lugar los Centauros.

Esta situación provocó una explosión dentro del grupo pues, durante el desafío, los competidores alzaron la voz, se faltaron al respeto y, de nueva cuenta, enfrentaron a Judoman por la mala dirección que tiene.

Al término del desafío, Judoman no resistió más y enfrentó a su equipo.

Judoman explota por los ataques de Claudia en 'El Conquistador'
Judoman explota por los ataques de Claudia en 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision


“Se les acabó el Judoman tranquilo, el Judoman amable y hoy empieza un nuevo juego. Ya permití que me faltaran al respeto, la responsabilidad no cae solo sobre mí”, aseveró bastante alterado, pero Franco, en el campamento infernal lo confrontó y le pidió respeto y moderación a la hora de entablar una conversación con el equipo.

Judoman acepta que ha realizado una mala dirección en los Centauros, pero que está cansado de las faltas de respeto en la Asamblea y confronta a Claudia por llamarle cobarde.

Valeria Marín, al ver las diferencias que hay entre ambos, cuestiona a Claudia si cree que ella pudiera hacer mejor el liderazgo del equipo, pero que si lo acepta deberá retarse en un duelo con Judoman y, en caso de perder, saldría de ‘El Conquistador’.

Claudia rechaza la propuesta y termina nominada por Judoman para acudir al Desafío de Eliminación.

¿Podrá Claudia continuar en 'El Conquistador'? Descúbrelo este viernes a las 8P/7C por UNIMÁS.

