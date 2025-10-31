Jenilca queda fuera de 'El Conquistador' y asegura: "Sé que lo di todo"

Video David Barrera compartió detalles de las peleas que hubo dentro de los Titanes en El Conquistador

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ arranca este viernes 31 de octubre con el Desafío de Eliminación titulado ‘Cubos al Cielo’, en el que los nominados del día se enfrentarían para ver quién de ellos abandonaría el programa.

¿Quién quedó eliminado de ‘El Conquistador’?

Mamba, Ariel y Jenilca fueron los nominados y solo uno de ellos tendría que abandonar el programa.

Cubos al Cielo consiste en que cada nominado, con ayuda de un compañero, deberá armar una torre con los cubos hasta alcanzar la bandera que estaba colgada de una cuerda y así continuar en la contienda.

Tras iniciar el reto, Mamba es el primero en tomar el banderín, Arielo el segundo y así Jenilca queda eliminada del Conquistador.

Jenilca es eliminada de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

“Creo que me faltó ser más rápida, pero de eso se trata, es una competencia yo sé que le di todo, me siento orgullosa de mi equipo”, declaró Jenilca.

Los Centauros quedaron impactados cuando Julián Gil y Valeria Marín les revelaron que Judoman sí había usado el talismán para salvar a Mamba en caso de ser eliminado.

Mamba y Claudia le juegan broma a los Centauros

Una vez salvados Claudia y Mamba, ambos participantes, con ayuda de Ariel y Judoman, deciden jugarle una broma a sus compañeros de que habían quedado eliminados.

Ariel y Judoman abrazan con tristeza a los Centauros y hay algunos, como Franco, que se sueltan a llorar al ver que posiblemente Claudia y Mamba se habían ido de ‘El Conquistador’.

A los minutos aparecieron y todos festejaron el triunfo de sus nuevos amigos.