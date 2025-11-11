Fede es eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al salir del reality extremo

Video "Son carne de cañón": Beta cree que los Titanes restantes serán usados por las Amazonas y Centauros

El Desafío de Eliminación de este martes 11 de noviembre puso en jaque a los Centauros pues solo tres de sus integrantes se enfrentarán a este y así uno de ellos abandonar ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’.

Así, ‘El Puente Mono’, el reto de este día, puso a competir a Breh y a Fede, nominados en la Asamblea, contra Franco, nominado por Viridiana, de las Amazonas.

PUBLICIDAD

Fede mostró su tristeza ante la nominación pues sus compañeros lo nominaron por una lesión en el brazo que le impide darlo todo en la competencia.

Tras una larga batalla en ‘El Puente Mono’, Fede queda eliminado y no puede evitar romper en llanto con su derrota.

Fede es el eliminado de este 11 de noviembre de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

“Los quiero mucho, los voy a extrañar”, concluyó.

Julián Gil y Valeria Marín anuncian nuevo campamento

Tras la desintegración de los Titanes, Julián Gil y Valeria Marín revelan que el campamento infierno y el pobre desaparecerán y ahora existirá un nuevo campamento donde dormirán los ‘perdedores’ de los desafíos: La Cueva.

Los Centauros, quienes quedaron en segundo lugar, tuvieron que inaugurar este lugar que, de acuerdo a su experiencia, es ‘mil veces’ mejor que los anteriores.

“Siento que hay truco, nada es fácil en ‘El Conquistador’”, aseguró Breh.