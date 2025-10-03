El Conquistador: todo lo que sabemos del nuevo reality extremo de Univision

Video El Conquistador llega a Unimás: ¿cuándo y a qué hora verlo?

El Conquistador es la nueva gran apuesta de TelevisaUnivision, un reality de supervivencia extremo que llevará a 36 participantes a competir en escenarios naturales de gran dificultad.

La producción de The Mediapro Studio te impactará por sus desafíos físicos y mentales en condiciones extremas.

¿Cuándo se estrena y dónde verlo?

El reality se estrenará el lunes 27 de octubre de 2025 y podrá verse en Estados Unidos por Unimás y ViX, además de Canal 5 en México, para toda Latinoamérica.

Con esto, el reality tendrá una cobertura multiplataforma que busca atrapar tanto a la audiencia televisiva como a los suscriptores digitales.

Conductores confirmados

Al frente del programa estarán dos rostros muy conocidos por el público:

- Julián Gil, actor y presentador que se ha mostrado entusiasmado y afirmó que viene “a ganar” sin temor a lo que traerá la competencia.

- Valeria Marín, conductora deportiva que aportará su estilo dinámico y enérgico para narrar los desafíos y tensiones del reality.

Ambos han destacado que este será “el reality más extremo de la televisión en español”.

¿En qué consiste ‘El Conquistador’?

- 36 concursantes competirán divididos en tres equipos.

- Los escenarios de competencia estarán ubicados en la República Dominicana, en locaciones como el Parque Nacional Los Haitises, que incluye selva, mar y terrenos agrestes.

- Las pruebas pondrán a prueba la resistencia física, inteligencia estratégica y capacidad de trabajo en equipo.

- El premio para el ganador será de 200 mil dólares y el título de “El Conquistador”.

El reality promete alianzas, traiciones, pruebas extremas, tensiones interpersonales y momentos de pura resistencia humana.

Con escenarios naturales impresionantes, pruebas al límite y un jugoso premio, El Conquistador se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos del año.

No te pierdas el inicio de esta aventura el lunes 27 de octubre de 2025 a través de Unimás, Canal 5 y ViX.