'El Conquistador: Supervivencia Extrema' se estrena HOY y aquí te decimos dónde y a qué hora verlo
Julián Gil y Valeria Marín conducen este reality extremo del que no podrás perderte ningún episodio
'El Conquistador: Supervivencia Extrema' se estrena hoy 27 de octubre bajo la conducción de Julián Gil y Valeria Marín con emocionantes episodios donde verás a los participantes adentrarse en la aventura y enfrentarse a impactantes retos.
Este reality, catalogado como el más extremo de la televisión, por fin se estrena y aquí te contamos dónde verlo.
¿A qué hora y dónde ver 'El Conquistador'?
En punto de las 8P/7C. arranca 'El Conquistador: Supervivencia Extrema' y aquí te contamos dónde puedes disfrutarlo:
- Por la señal abierta de UNIMÁS desde tu televisor
- A través de tu cuenta ViX, donde podrás verlo en vivo
- En México lo puedes disfrutar por Canal 5 a las 9:30 p.m.
- En el sitio oficial de 'El Conquistador' podrás ver el capítulo completo a partir del día siguiente
Tienes todas estas opciones para ver 'El Conquistador: Supervivencia Extrema' y no perderte ninguno de sus capítulos.