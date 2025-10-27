'El Conquistador: Supervivencia Extrema' se estrena HOY y aquí te decimos dónde y a qué hora verlo

Video ¿Julián Gil se desnudaría en 'El Conquistador'? Esto dijo

'El Conquistador: Supervivencia Extrema' se estrena hoy 27 de octubre bajo la conducción de Julián Gil y Valeria Marín con emocionantes episodios donde verás a los participantes adentrarse en la aventura y enfrentarse a impactantes retos.

Este reality, catalogado como el más extremo de la televisión, por fin se estrena y aquí te contamos dónde verlo.

Video ¿Qué es lo más difícil de estar en El Conquistador? Julián Gil y Valeria Marín responden

¿A qué hora y dónde ver 'El Conquistador'?

En punto de las 8P/7C. arranca 'El Conquistador: Supervivencia Extrema' y aquí te contamos dónde puedes disfrutarlo:

- Por la señal abierta de UNIMÁS desde tu televisor

- A través de tu cuenta ViX, donde podrás verlo en vivo

- En México lo puedes disfrutar por Canal 5 a las 9:30 p.m.

- En el sitio oficial de 'El Conquistador' podrás ver el capítulo completo a partir del día siguiente