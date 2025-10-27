TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

'El Conquistador: Supervivencia Extrema' se estrena HOY y aquí te decimos dónde y a qué hora verlo

Julián Gil y Valeria Marín conducen este reality extremo del que no podrás perderte ningún episodio

'El Conquistador: Supervivencia Extrema' se estrena hoy 27 de octubre bajo la conducción de Julián Gil y Valeria Marín con emocionantes episodios donde verás a los participantes adentrarse en la aventura y enfrentarse a impactantes retos.

Este reality, catalogado como el más extremo de la televisión, por fin se estrena y aquí te contamos dónde verlo.

¿A qué hora y dónde ver 'El Conquistador'?

En punto de las 8P/7C. arranca 'El Conquistador: Supervivencia Extrema' y aquí te contamos dónde puedes disfrutarlo:

- Por la señal abierta de UNIMÁS desde tu televisor

- A través de tu cuenta ViX, donde podrás verlo en vivo

- En México lo puedes disfrutar por Canal 5 a las 9:30 p.m.

- En el sitio oficial de 'El Conquistador' podrás ver el capítulo completo a partir del día siguiente

Tienes todas estas opciones para ver 'El Conquistador: Supervivencia Extrema' y no perderte ninguno de sus capítulos.

Disfruta todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial del reality extremo.

