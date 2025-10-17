El Conquistador: Supervivencia Extrema: ¿Cuándo y a qué hora verlo por UNIMÁS?

Video Julián Gil y Valeria Marín nos presentan a su nuevo "bebé" El Conquistador

TelevisaUnivision anunció la esperada fecha de estreno de “El conquistador: supervivencia extrema”, una intensa competencia de alto riesgo conducido por Julián Gil y Valeria Marín.

Este impactante reality llegará a las pantallas de UNIMÁS en Estados Unidos a partir del lunes 27 de octubre a las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, posicionándose como una de las grandes apuestas en horario estelar para el cierre del año.

“El conquistador: supervivencia extrema” fue grabado en la costa salvaje de la República Dominicana, escenario que ofrece paisajes imponentes y condiciones climáticas extremas que pondrán a prueba tanto a concursantes como a conductores.

Además, promete convertirse en uno de los realities más intensos jamás vistos en español. Inspirado en un formato internacional de gran éxito, el programa pondrá a prueba la resistencia física, mental y emocional de sus participantes. En juego hay un premio de $200,000 dólares, lo que incrementa la presión en cada reto.

Valeria Marín y Julián Gil conducen este impactante reality Imagen TelevisaUnivision

Los concursantes deberán enfrentarse a obstáculos naturales, escasez de alimentos, duras condiciones meteorológicas y una tensión constante debido a las eliminaciones semanales. A lo largo de la competencia se formarán alianzas, surgirán rivalidades y la estrategia será clave para llegar al final.

La conducción de Julián Gil y Valeria Marín, en su primer proyecto televisivo como esposos, aportará un toque fresco a la narrativa. Su experiencia profesional en pantalla y su conexión personal prometen agregar dinamismo y complicidad al desarrollo de cada episodio.

¿Qué hace diferente a “El conquistador: supervivencia extrema” de otros realities?

Lo que diferencia a “El conquistador” de otras competencias televisivas es su combinación de exigencia física, trabajo en equipo y la presión constante del entorno salvaje. Este formato apuesta por la autenticidad y la crudeza de la experiencia real de supervivencia, alejándose de los montajes artificiales.

Además, la producción incluirá una serie digital exclusiva titulada “Travesía cruda”, que permitirá al público adentrarse en los desafíos detrás de cámaras. Esta miniserie de seis episodios, conducida por Arana Lemus, fue grabada en la selva de Los Haitises, también en República Dominicana, y mostrará el día a día de los concursantes, los capitanes y el equipo de producción.

Video 'RATAS te caminan por ENCIMA' Arana Lemus da PRIMER VISTAZO a El Conquistador Supervivencia Extrema

Una apuesta ambiciosa por el entretenimiento en español

TelevisaUnivision reafirma así su compromiso con la producción de contenido original, relevante y competitivo, ofreciendo al público hispano alternativas frescas y de alto impacto.