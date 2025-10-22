Conoce las tres fases que conforman a ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

Video PROHIBIDOS LOS DÉBILES: El campamento POBRE te ROMPE o te FORJA en El Conquistador | Travesía Cruda

“El conquistador: supervivencia extrema”, el nuevo reality de alto riesgo de UNIMÁS, no solo destaca por sus impresionantes escenarios naturales y retos extremos, sino también por su estructura competitiva, diseñada para llevar al límite a sus participantes en cuerpo y mente.

La competencia se desarrolla en tres fases principales que transforman la experiencia desde un juego de equipos hasta una guerra individual por la supervivencia.

A continuación, te contamos cómo funciona cada etapa de esta impactante producción grabada en la naturaleza salvaje de República Dominicana.

Primera Fase de ‘El Conquistador’

Por equipos: Comienza la aventura. Los participantes son distribuidos en tres equipos; Amazonas (mujeres), Centauros (mixto) y Titanes (hombres).

Los concursantes de cada equipo convivirán entre ellos, tomarán decisiones en conjunto y lucharán por el bien común de su grupo, para llegar a la etapa de Unificación, donde la competencia pasa a ser individual.

Si antes de la Unificación algún equipo se queda con 6 miembros o menos, se produciría la extinción de ese equipo y sus integrantes se repartirían en los dos equipos restantes.

Segunda fase de ‘El Conquistador’

Unificación: Comienza la competencia de manera individual sin el acompañamiento de los capitanes.

A partir de ese momento y hasta el final de la competencia, cada concursante luchará por su propia salvación y por permanecer en la aventura hasta el final.

Tercera fase de ‘El Conquistador’

Clasificatoria y Final: Los cinco participantes que logren sobrevivir a la Unificación se enfrentarán en cuatro retos clasificatorios.

Cada prueba tendrá un solo ganador. Al finalizar esta etapa, solo cuatro competidores lograrán pasar a la Gran Final. Uno será eliminado.

Julián Gil y Valeria Marín son los conductores de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

¿Quién logrará conquistar lo extremo?

“El conquistador: supervivencia extrema” propone una travesía única que evoluciona en intensidad con cada fase.

Desde la solidaridad de los equipos, pasando por la crueldad de la competencia individual, hasta el clímax de la Gran Final, el formato asegura emociones constantes, desafíos reales y una lucha auténtica por el título de ganador.

Con un premio de 200 mil dólares en juego y condiciones extremas en cada etapa, este reality se posiciona como una de las competencias más duras en español jamás producidas.

¿Dónde ver “El conquistador: supervivencia extrema”?

- Estreno: lunes 27 de octubre

- Hora: 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro

- Canal: UNIMÁS en Estados Unidos

- Contenido exclusivo: en ViX, incluyendo el docu-reality “Luna de miel extrema”