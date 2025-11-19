TV SHOWS
El Conquistador

Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’

Además de Balvin, otros dos participantes salieron de 'El Conquistador' por cuestiones médicas

Por:Univision
Video Balvin es ELIMINADA de la competencia y arremete contra Amazonas

Este martes 18 de noviembre, ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ vivió un Desafío de Eliminación más en la contienda, pero este trajo sorpresas pues una de las participantes terminó rindiéndose y así quedando fuera del reality.

¿Qué pasó hoy en ‘El Conquistador’?

Addy, Cindy y Balvin fueron las tres participantes de las Amazonas que se enfrentaron al Desafío de Eliminación, del que Addy resultó ganadora, Cindy en segundo lugar solo por obtener un banderín y Balvin eliminada solo por rendirse al reto.

Balvin sorprendió a todos al anunciar que ella no podía seguir participando ni tratando de subir la cuerda pues su mano izquierda estaba lastimada. Julián Gil y Valeria Marín trataron de darle fuerzas para continuar, pero ella terminó rindiéndose y a los conductores no les quedó de otra que sacarla del programa.

“A mí me duele porque si alguien era aguerrida o dura eras tú y tú solista te saboteaste, pudiste dar mucho más”, le dijo Valeria a Balvin completamente decepcionada.
Balvin decide salir de 'El Conquistador'
Balvin decide salir de 'El Conquistador'

Este suceso dejó tristes a las Amazonas, más aunado al hecho de que perdieron a otro integrantes pues Pablo, extitán, también anunció su salida ya que el doctor le recomendó no continuar en ‘El Conquistador’ pues físicamente no está apto para el programa y podría empeorar su situación.

“Lo recomendable es que deje el juego, independientemente de lo que ha pasado aquí en el juego, de corazón afuera los espero a todos en mi casa. He aprendido mucho la paciencia y el ser consistente. Aquí solo estamos de entrada por salida”, comentó a sus compañeras.

Sale otro Centauro por decisión médica

No solo las Amazonas perdieron a dos integrantes, también los Centauros perdieron a un participante: Yaritza, quien tiene que abandonar ‘El Conquistador’ debido a un daño sufrido en la córnea tras el reto de las Tarántulas.

“Yo estoy segura que aquí está el ganador en mi equipo azul”, se despide entre lágrimas de los Centauros.

Así, este martes 18 de noviembre, ‘El Conquistador’ perdió a tres integrantes y cada vez quedan menos en la contienda por el máximo premio.

Sigue más noticias de ‘El Conquistador’ en el sitio oficial del reality show.

