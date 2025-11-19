Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’

Video Balvin es ELIMINADA de la competencia y arremete contra Amazonas

Este martes 18 de noviembre, ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ vivió un Desafío de Eliminación más en la contienda, pero este trajo sorpresas pues una de las participantes terminó rindiéndose y así quedando fuera del reality.

¿Qué pasó hoy en ‘El Conquistador’?

Addy, Cindy y Balvin fueron las tres participantes de las Amazonas que se enfrentaron al Desafío de Eliminación, del que Addy resultó ganadora, Cindy en segundo lugar solo por obtener un banderín y Balvin eliminada solo por rendirse al reto.

Balvin sorprendió a todos al anunciar que ella no podía seguir participando ni tratando de subir la cuerda pues su mano izquierda estaba lastimada. Julián Gil y Valeria Marín trataron de darle fuerzas para continuar, pero ella terminó rindiéndose y a los conductores no les quedó de otra que sacarla del programa.

“A mí me duele porque si alguien era aguerrida o dura eras tú y tú solista te saboteaste, pudiste dar mucho más”, le dijo Valeria a Balvin completamente decepcionada.

Balvin decide salir de 'El Conquistador'

Este suceso dejó tristes a las Amazonas, más aunado al hecho de que perdieron a otro integrantes pues Pablo, extitán, también anunció su salida ya que el doctor le recomendó no continuar en ‘El Conquistador’ pues físicamente no está apto para el programa y podría empeorar su situación.

“Lo recomendable es que deje el juego, independientemente de lo que ha pasado aquí en el juego, de corazón afuera los espero a todos en mi casa. He aprendido mucho la paciencia y el ser consistente. Aquí solo estamos de entrada por salida”, comentó a sus compañeras.

Sale otro Centauro por decisión médica

No solo las Amazonas perdieron a dos integrantes, también los Centauros perdieron a un participante: Yaritza, quien tiene que abandonar ‘El Conquistador’ debido a un daño sufrido en la córnea tras el reto de las Tarántulas.

“Yo estoy segura que aquí está el ganador en mi equipo azul”, se despide entre lágrimas de los Centauros.

