Así son los tres campamentos de 'El Conquistador: Supervivencia Extrema': Te contamos todo

En “El conquistador: supervivencia extrema”, nada está garantizado. Ni la comida, ni el descanso, ni la dignidad. La nueva producción de TelevisaUnivision —disponible por UniMás y ViX— lleva al límite a sus participantes, no solo a través de retos físicos, sino también por medio de la dura convivencia en tres campamentos muy distintos.

Los equipos no solo compiten en pruebas extremas: también deben sobrevivir a las duras condiciones de sus entornos. Divididos en los campamentos El Rico, El Pobre y El Infernal, los concursantes deberán demostrar fuerza, estrategia y resiliencia para mantenerse en pie.

¿Cuáles son los tres campamentos de 'El Coqnuistador'?

El Rico

Este campamento representa el máximo lujo dentro del universo de “El conquistador”. Quienes consigan permanecer aquí tras las competencias semanales gozarán de acceso a comida, condiciones relativamente cómodas para dormir y cierto nivel de descanso.

Pero la comodidad es efímera: cada semana, los equipos rotan de campamento según su desempeño en las pruebas, por lo que un error puede convertir el paraíso en pesadilla. Permanecer en “El Rico” es una recompensa que debe ganarse constantemente.

El Pobre

En el campamento intermedio, los participantes recibirán provisiones mínimas, poco espacio para descansar y condiciones que desafían la paciencia y el cuerpo. Aquí no hay lujos, pero al menos existe una base de supervivencia.

“El Pobre” es donde se forjan las alianzas más fuertes y también donde los errores comienzan a pasar factura física y emocional. Para muchos, esta zona puede marcar la diferencia entre seguir en el juego o rendirse.

El Infernal

El nombre lo dice todo. En este campamento, la supervivencia es extrema: no hay alimentos disponibles, las condiciones climáticas son duras, el descanso es prácticamente inexistente y los insectos, humedad y calor son parte del castigo diario.

Vivir en "El Infernal" no solo agota el cuerpo: también debilita el espíritu. Los equipos que lleguen aquí estarán al borde de la fractura emocional, y solo los más fuertes —o los más estratégicos— podrán salir de este abismo.

Julián Gil y Valeria Marín conducen 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

Tres capitanes, tres estilos de liderazgo



Bajo la guía de sus respectivos capitanes, cada equipo deberá mantenerse unido y luchar por ascender a mejores condiciones.

- Viridiana Álvarez lidera el equipo Amazonas, formado por mujeres decididas a romper estereotipos con disciplina y fortaleza.

- Eduardo Ávila, medallista paralímpico, guía a los Centauros, un equipo mixto que encarna la inclusión y la resiliencia.

- Peter Hance, ex policía y entrenador, dirige a los Titanes, un grupo de hombres que apuestan por la fuerza bruta y la estrategia.

Estos líderes vivirán las mismas condiciones que sus equipos, pero no podrán ser eliminados ni optar al premio mayor, lo que los convierte en guías imparciales cuya autoridad dependerá de su capacidad de motivar… y resistir.

¿Dónde ver 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'?

Estreno: lunes 27 de octubre

Hora: 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro

Canal: UNIMÁS en Estados Unidos