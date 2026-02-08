¿Apostarías por mí? Tiby y Medina podrán recibir fuerte sanción en ¿Apostarías por Mí? por no seguir las reglas de la villa Esta pareja, que está nominada, enfrentará un fuerte castigo si es que se salvan de ser eliminados de la competencia. ¿Qué hicieron?

Video Plática de hombres: Laysha y Tiby se transformaron en BANDIDOS

En la villa de ¿Apostarías por Mí? hay varias reglas a seguir, no sólo para mantener buena convivencia, también hay otras impuestas por El Anfitrión.

Una de ellas es que ninguna pareja se comente qué pasó en los desafíos, las apuestas que hicieron, hablar en español y que nunca, bajo ninguna circustancia, se quiten el micrófono.

PUBLICIDAD

Tiby y Medina rompen una fuerte regla en la villa de ¿Apostarías por Mí?

Es muy normal que El Anfitrión le pida a las parejas que se coloquen su micrófono, pues no están acostumbrados a tener uno 24/7, por lo que suele llamarles la atención a personas muy específicas. Sin embago, algo sucedió con Tiby y Medina, por lo que se tomará una medida más fuerte.

Hace unos días, la pareja no portaba sus micros, por lo que 'El Anfi', como le dicen las parejas, les pidió en reiteradas ocasiones que se lo colocaran, pero la pareja hizo caso omiso y ahora, si es que se mantienen en la competencia, recibirán una sanción.

En el show, conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, le revelaron a la pareja que esta acción tiene graves consecuencias, por lo que se le afectará directamente en el juego.

El Anfitrión lo ve todo. Y reveló que Tiby y Medina no siguieron las reglas, estuvieron un buen rato sin micrófono, se les llamó la atención y tardaron en hacer caso. La sanción será, si no salen eliminados, arrancar la semana con 3 mil dólares menos en su bolsa semanal. Alan y Alejandra



También advirtieron que, en caso de que vuelva a suceder, el castigo será mucho más severo y esto aplicará a cualquiera de las parejas.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!