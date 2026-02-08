TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Tiby y Medina podrán recibir fuerte sanción en ¿Apostarías por Mí? por no seguir las reglas de la villa

Esta pareja, que está nominada, enfrentará un fuerte castigo si es que se salvan de ser eliminados de la competencia. ¿Qué hicieron?

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Plática de hombres: Laysha y Tiby se transformaron en BANDIDOS

En la villa de ¿Apostarías por Mí? hay varias reglas a seguir, no sólo para mantener buena convivencia, también hay otras impuestas por El Anfitrión.

Una de ellas es que ninguna pareja se comente qué pasó en los desafíos, las apuestas que hicieron, hablar en español y que nunca, bajo ninguna circustancia, se quiten el micrófono.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja discuten en plena fiesta de ¿Apostarías por mí?: Esto fue lo que ocurrió
2 mins

Adrián y Nuja discuten en plena fiesta de ¿Apostarías por mí?: Esto fue lo que ocurrió

¿Apostarías por Mí?
Omar Chaparro revela en ¿Apostarías por mí? que escuchó las primeras palabras de su bebé en un reality
2 mins

Omar Chaparro revela en ¿Apostarías por mí? que escuchó las primeras palabras de su bebé en un reality

¿Apostarías por Mí?
El Carnaval y la samba hacen tregua en '¿Apostarías Por Mí?' y las parejas se olvidan de sus diferencias
2 mins

El Carnaval y la samba hacen tregua en '¿Apostarías Por Mí?' y las parejas se olvidan de sus diferencias

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito eligen irse a duelo de salvación con Tiby y Medina en '¿Apostarías por Mí?'
2 mins

Laysha y El Malito eligen irse a duelo de salvación con Tiby y Medina en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito le dicen no a la tentación de '¿Apostarías por Mí?' y dejan en la Suite Diamante a René y Rubí
2 mins

Laysha y El Malito le dicen no a la tentación de '¿Apostarías por Mí?' y dejan en la Suite Diamante a René y Rubí

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero

¿Apostarías por Mí?
Laysha le pide perdón a Nuja tras acalorada discusión y le hace inesperada promesa
2 mins

Laysha le pide perdón a Nuja tras acalorada discusión y le hace inesperada promesa

¿Apostarías por Mí?
Nuja se desahoga con Alejandra y, entre lágrimas, cuestiona la actitud de Brenda y Mario Bezares tras broma
2 mins

Nuja se desahoga con Alejandra y, entre lágrimas, cuestiona la actitud de Brenda y Mario Bezares tras broma

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares defiende a Mayito y confronta a Adrián Di Monte y Nuja; él no se queda callado y así responde
3 mins

Brenda Bezares defiende a Mayito y confronta a Adrián Di Monte y Nuja; él no se queda callado y así responde

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Mayito protagonizan una acalorada discusión por broma pesada en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Adrián y Mayito protagonizan una acalorada discusión por broma pesada en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?

Tiby y Medina rompen una fuerte regla en la villa de ¿Apostarías por Mí?

Es muy normal que El Anfitrión le pida a las parejas que se coloquen su micrófono, pues no están acostumbrados a tener uno 24/7, por lo que suele llamarles la atención a personas muy específicas. Sin embago, algo sucedió con Tiby y Medina, por lo que se tomará una medida más fuerte.

Hace unos días, la pareja no portaba sus micros, por lo que 'El Anfi', como le dicen las parejas, les pidió en reiteradas ocasiones que se lo colocaran, pero la pareja hizo caso omiso y ahora, si es que se mantienen en la competencia, recibirán una sanción.

En el show, conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, le revelaron a la pareja que esta acción tiene graves consecuencias, por lo que se le afectará directamente en el juego.

El Anfitrión lo ve todo. Y reveló que Tiby y Medina no siguieron las reglas, estuvieron un buen rato sin micrófono, se les llamó la atención y tardaron en hacer caso. La sanción será, si no salen eliminados, arrancar la semana con 3 mil dólares menos en su bolsa semanal.
Alan y Alejandra


También advirtieron que, en caso de que vuelva a suceder, el castigo será mucho más severo y esto aplicará a cualquiera de las parejas.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX