¿Apostarías por mí? Franco y Breh ganan bono por parte de Lucy y Omar Chaparro en ¿Apostarías por Mí? Tras la visita de Lucy y Omar Chaparro a las parejas de ¿Apostarías por mí?, decidieron otorgarle un bono de 5 mil dólares a Franco y Breh, quienes se mostraron muy emocionados

La mañana de este 8 de febrero, Lucy y Omar Chaparro fueron la tercera Súper Pareja de ¿Apostarías por mí?, donde hablaron con los participantes sobre su relación, ya que están por cumplir 25 años de casados.

Lucy y Omar Chaparro regalan bono a Franco y Breh en ¿Apostarías por mí?

Durante su paso en la Villa, Omar y Lucy hicieron una dinámica donde las parejas debían imitar a otros de los participantes, quien lo hiciera mejor se llevaría un buen bono de 5 mil dólares para su bolsa semanal.

Lucy y Omar Chaparro en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras bromear que Omar Chaparro tomaría el papel de Alan Tacher como conductor, Alejandra Espinoza informó que la pareja que brilló en la imitación se llevará un bono de 5 mil dólares.

“Gracias por recibirnos en la casa, recuerden que el que se enoja pierde. Esa pareja, que se lleve los 5 mil dólares… lo hicieron todo muy bien, nos reímos mucho, se entregaron. La pareja que se lleva los 5 mil dólares es Franco y Breh”, dijo Omar Chaparro.

Omar Chaparro se enlazó a la Villa para revelar qué pareja se llevaría el bono de 5 mil dólares Imagen TelevisaUnivision



De inmediato, Franco y Breh mostraron su felicidad, asegurando que no pensaron que fueran a ganar.

Franco y Breh imitaron a Adrián y Nuja en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



