¿Apostarías por mí? Tiby y Medina triunfan en el duelo de salvación de ¿Apostarías por Mí? Laysha y ‘El Malito’, al tener la mayor cantidad de dinero en su bolsa semanal en ¿Apostarías por mí?, eligieron a Tiby y Medina para enfrentar el duelo de salvación. Aquel que logre vencer, saldrá de la placa y ya no estará en riesgo de eliminación.

Video El Team Pueblo se reúne por primera vez sin los Bezares

Laysha y ‘El Malito’ se enfrentaron a Tiby y Medina en el duelo de salvación, donde una de las parejas tendrá el privilegio de salir de la placa en ¿Apostarías por mí?

Tiby y Medina ganan el tercer duelo de salvación en ¿Apostarías por mí?

La noche de este 8 de febrero, en el desafío ‘El amor está en el aire’, las parejas debían transportar 9 cubos por unas paredes especialmente diseñada para la prueba. Aquel que coloque todos en el pedestal serían los ganadores.

Para evitar cualquier falta en el desafío, hubo 2 personas encargadas de vigilar a cada pareja, dando fe y legalidad de que la prueba se hizo conforme lo explicó Alan Tacher.

Así se vivió el tercer duelo de salvación en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tiby y Medina fueron los primeros en completar el duelo de salvación, pero eso no detuvo a Laysha y 'El Malito' para que pudiera concluir. Tras el corte comercial, la producción informó que Tiby y Medina terminaron el desafío en tiempo y forma, por lo que salen de la placa; aunque, debido a la sanción que tuvieron, empiezan la próxima semana con 3 mil dólares menos en su bolsa semanal.

Tras esta noticia, Laysha y 'El Malito' quedan en manos del público para ser salvados junto a Zerboni y Marce.

