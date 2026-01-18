¿Apostarías por mí? ¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ Entra y elige a la pareja que debe quedarse con la suite diamante del reality show

Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

En el gran estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’, las 12 parejas se enfrentaron a un desafío en el cual debieron demostrar sus habilidades y conseguir dinero para el ranking de las apuestas.

PUBLICIDAD

Tras enfrentarse a este desafío, solo 3 parejas quedaron en la contienda, que fueron las que ganaron cada una de los retos, para ver cuál de ellas será la ganadora de la suite diamante, donde disfrutarán de las comodidades que esta les ofrece.

Las tres parejas son: Franco y Breh, René Strickler y Rubí y Jim y Alina.

¡Y es el público quien tendrá la decisión en sus manos!

¡Vota AQUÍ en '¿Apostarías por Mí??!

Para VOTAR, lo único que tienes que hacer es entrar AQUÍ, al sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’, y emitir tu voto para elegir a tu pareja favorita.

Tras la votación, Alejandra Espinoza y Alan Tacher nombrarán a los ganadores del desafío y quienes pasarán a esta lujosa habitación.