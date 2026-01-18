TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ

Entra y elige a la pareja que debe quedarse con la suite diamante del reality show

Univision
Univision
Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

En el gran estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’, las 12 parejas se enfrentaron a un desafío en el cual debieron demostrar sus habilidades y conseguir dinero para el ranking de las apuestas.

VOTA AQUÍ POR QUIÉN QUIERES QUE GANE LA SUITE DIAMANTE

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos
2 mins

¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show
2 mins

¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show

¿Apostarías por Mí?
¡Este es el nombre con el que conocerás a cada una de las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’!
1 mins

¡Este es el nombre con el que conocerás a cada una de las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’!

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?’: ¿Hoy podrás votar por tu pareja favorita? Aquí te contamos todo
1 mins

¿Apostarías por Mí?’: ¿Hoy podrás votar por tu pareja favorita? Aquí te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿Qué sucederá hoy en el gran estreno del reality show?
1 mins

¿Apostarías por mí?: ¿Qué sucederá hoy en el gran estreno del reality show?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí? presenta a sus 12 parejas ¡Conócelas!
3 mins

¿Apostarías por Mí? presenta a sus 12 parejas ¡Conócelas!

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas
0:15

¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce quiénes se harán cargo de la lujosa villa del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce quiénes se harán cargo de la lujosa villa del reality

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Estas son las famosas parejas invitadas que darán sus mejores consejos sobre el amor
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Estas son las famosas parejas invitadas que darán sus mejores consejos sobre el amor

¿Apostarías por Mí?
¡Decisivo! Esto es lo que pasará cada domingo en ¿Apostarías por Mí?
2 mins

¡Decisivo! Esto es lo que pasará cada domingo en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

Tras enfrentarse a este desafío, solo 3 parejas quedaron en la contienda, que fueron las que ganaron cada una de los retos, para ver cuál de ellas será la ganadora de la suite diamante, donde disfrutarán de las comodidades que esta les ofrece.

Las tres parejas son: Franco y Breh, René Strickler y Rubí y Jim y Alina.

¡Y es el público quien tendrá la decisión en sus manos!

¡Vota AQUÍ en '¿Apostarías por Mí??!

Para VOTAR, lo único que tienes que hacer es entrar AQUÍ, al sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’, y emitir tu voto para elegir a tu pareja favorita.

Tras la votación, Alejandra Espinoza y Alan Tacher nombrarán a los ganadores del desafío y quienes pasarán a esta lujosa habitación.

Sigue todo lo que pasa en vivo en ‘¿Apostarías por Mí?’ en el sitio oficial del reality show.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

