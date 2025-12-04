TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

¿Quién es Arana Lemus? Conoce a la conductora digital de ‘¿Apostarías por Mí?’

Arana Lemus ha saltado a la fama como conductora y aquí te contamos un poco sobre su carrera

Univision picture
Por:Univision
Video Breh y Franco Tradardi SORPRENDEN como PAREJA CONFIRMADA en ¿Apostarías por mí?

Arana Lemus saltó al ojo público tras su paso por el concurso Nuestra Belleza Latina (NBL) en 2018. En ese certamen, ingresó mediante la dinámica de “Segundo Chance”, una vía digital en la que el público vota para dar una segunda oportunidad, lo que le abrió puertas para entrar a la mansión del reality.

Aunque no ganó el concurso, su personalidad carismática, su actitud decidida y su estilo único la convirtieron en una de las concursantes más recordadas de esa edición.

Inicios de vida y retos personales

Arana nació en Estados Unidos, pero creció en Colombia. Creció sin sus padres: su madre falleció cuando ella tenía siete años y su padre estuvo privado de la libertad desde antes de su nacimiento.

Esa ausencia familiar no la detuvo. Desde joven sintió pasión por el baile, el modelaje y la actuación. Se formó como bailarina, incluso participó en ballet folklórico en Antioquia y trabajó como modelo, bailarina profesional, profesora de salsa y actriz de teatro y comerciales.

Arana ha dicho que esas experiencias difíciles la moldearon: lejos de victimizarse, las convirtió en motor de superación personal y profesional.

Arana Lemus ha explorando su talento en televisión y medios hispanos. Algunos hitos recientes en su carrera ha sido conducir Premios Lo Nuestro.

Arana Lemus
Imagen TelevisaUnivision

¿Qué sigue para Arana Lemus?

En los últimos años, Arana ha pasado de ser aspirante en un concurso de belleza a consolidarse como figura mediática relevante. Con su rol como presentadora de proyectos de entretenimiento en redes y televisión, su proyección de crecer en programas de mayor alcance y su constante búsqueda de oportunidades, parece que su camino apenas comienza.

Para muchos, Arana representa una nueva generación de talento latino: resiliente, auténtica, diversa y determinada a abrir espacios y reescribir reglas dentro del espectáculo.

Hoy es la nueva conductora digital de ‘¿Apostarías por Mí?’ y tú puedes seguirle la pista en redes sociales y en el sitio oficial del reality show.

