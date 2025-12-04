Lambda García y Arana Lemus son los conductores digitales de ‘¿Apostarías por Mí?’: ¡Entérate!

Video Breh y Franco Tradardi SORPRENDEN como PAREJA CONFIRMADA en ¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’, el nuevo reality show de TelevisaUnivision, sigue sumando talento a sus filas y tras las primeras cuatro parejas reveladas, ahora toca el turno a una noticia que te encantará.

Lambda García y Arana Lemus se suman el programa como los conductores digitales de este gran proyecto que llegará a la pantalla de ViX, Univision, Unimás y Las Estrellas en enero del 2026.

Así, ambos conductores, que han conquistado el corazón de la audiencia en otros proyectos te informarán todo sobre ‘¿Apostarías por Mí?’ y te traerá en exclusiva entrevistas con las parejas participantes.

¿Qué es ‘¿Apostarías por Mí?’?

‘ ¿Apostarías por Mí?’ es un reality show en el que 12 famosas parejas renunciarán a su privacidad para vivir completamente expuestas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todas tratarán de demostrar que su relación es la más fuerte de todas.

Las parejas deberán enfrentarse a desafíos extremos que pondrán a prueba su confianza, respeto y complicidad. Este nuevo reality está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Qué parejas han sido reveladas?

Hasta el momento se han revelado cuatro parejas de famosos para estar en ‘¿Apostarías por Mí?’:

- Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar

- Adrián Di Monte y Nuja Amar

- Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

- Franco y Breh