¿Apostarías por mí? ¿’¿Apostarías por Mí?’ tendrá preshow y postshow? Aquí te contamos todo Toma nota que aquí te contamos lo que sucederá día a día en ¿Apostarías por Mí?

El nuevo reality multiplataforma conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher promete emociones intensas, apuestas arriesgadas y una experiencia interactiva sin precedentes en la televisión hispana.

Así es “¿Apostarías por mí?”, el reality donde todo está en juego

Doce parejas de celebridades, una villa aislada y una sola pregunta clave: ¿apostarías por mí? Este 18 de enero, llega a ViX y a la televisión un formato completamente en vivo, que retará la confianza, el amor y la lealtad de los participantes, bajo la mirada del público las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“¿Apostarías por mí?” es el nuevo reality show de TelevisaUnivision que ofrece una experiencia totalmente interactiva, multiplataforma y sin filtros.

¿Habrá preshow y postshow en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Alejandra Espinoza y Alan Tacher serán los conductores principales, mientras que un panel de analistas y los presentadores del contenido exclusivo en ViX serán anunciados próximamente.

Hasta ahora, las parejas confirmadas son:

- Raúl y Laura Molinar

- Adrián Di Monte y Nuja Amar

- Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

- Breh Badassifier y Franco Tradardi

- René Strickler y Rubí Cardozo

- Jim Velásquez y Alina Lozano

Las seis parejas restantes serán reveladas en los próximos días, manteniendo el suspenso entre los seguidores.

En esta competencia, las parejas convivirán en una Villa completamente aislada mientras enfrentan desafíos físicos y emocionales que pondrán a prueba su conexión. La convivencia se convierte en un campo de apuestas donde el dinero no lo es todo: el verdadero premio es la confianza mutua.

Gran estreno, 18 de enero por Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX

Cada semana, los fans podrán votar y decidir el destino de las parejas. Aquellos que demuestren que su vínculo es inquebrantable podrán ganar hasta 300 mil dólares.

Además, ViX ofrecerá una experiencia de inmersión total:

- 8 señales en vivo sin censura

- Pre y post shows diarios

- Votaciones exclusivas

- Cobertura 24/7

Así que sí, sí habrá pre y post show, solo falta descubrir quiénes serán los conductores de estos queridos especiales de ViX.

¿Dónde y cuándo ver “¿Apostarías por mí?”

A partir del jueves 18 de enero, el reality estará disponible en múltiples plataformas:

En Estados Unidos:

Domingos: por Univision, UNIMÁS y ViX, 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro.

Lunes a viernes: por UNIMÁS y ViX, mismo horario.

En México:

Domingos: por Las Estrellas, 9:00 p.m.

24/7 + shows diarios: en ViX, con acceso exclusivo a señales sin censura y contenido adicional.

Una experiencia completamente interactiva

El programa contará con una fuerte presencia digital a través de la cuenta oficial @apostariaspormi en redes sociales y el hashtag #ApostaríasPorMí, donde los fans podrán comentar, interactuar y votar. Todas las votaciones se realizarán dentro de la app de ViX.