apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí? ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo y a qué hora inicia?

Si quieres saber cuándo arranca el reality show '¿Apostarías por Mí?', aquí te contamos todos los detalles

Univision picture
Video ¿Apostarías por Mí?: ¡Imagina vivir con 12 parejas!

Tras ser reveladas la mitad de parejas que conformarán el reality show '¿Apostarías por Mí?', por fin podrás conocer cuándo y a qué hora inicia este esperado proyecto que pondrá a prueba a 24 famosos que, en pareja, vivirán dentro de una villa y enfrentarán retos, vivencias y más.

CONOCE A LAS PAREJAS HASTA AHORA REVELADAS DE '¿APOSTARÍAS POR MÍ?'

¿Cuándo inicia '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí? es el gran estreno de TelevisaUnivision para el primer mes de 2026 y su fecha de estreno será este domingo 18 de enero cuando se abran las puertas de la villa y las 12 parejas entren a vivir esta gran experiencia.

Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducen '¿Apostarías por Mí?'
Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducen '¿Apostarías por Mí?'
Imagen TelevisaUnivision

¿A qué hora se estrena '¿Apostarías por Mí?'?

'¿Apostarías por Mí?' arrancará su primera emisión en los siguientes horarios y aquí te diremos cuál será tanto para México como Estados Unidos:

- Univisión, Unimás y ViX en Estados Unidos a las 8P, 7C y 5PAC
- ViX México a las 7:00 p.m.
- Las Estrellas a las 9:00 p.m.

¿DE QUÉ TRATA '¿APOSTARÍAS POR MÍ?'?

Aparta la fecha y mantente pendiente que muy pronto te revelaremos a las siguientes parejas confirmadas en el reality show en el sitio oficial de '¿Apostarías por Mí?'.

Este reality show está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

