¿Apostarías por Mí? ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo y a qué hora inicia?
Si quieres saber cuándo arranca el reality show '¿Apostarías por Mí?', aquí te contamos todos los detalles
Tras ser reveladas la mitad de parejas que conformarán el reality show '¿Apostarías por Mí?', por fin podrás conocer cuándo y a qué hora inicia este esperado proyecto que pondrá a prueba a 24 famosos que, en pareja, vivirán dentro de una villa y enfrentarán retos, vivencias y más.
¿Cuándo inicia '¿Apostarías por Mí?'?
¿Apostarías por Mí? es el gran estreno de TelevisaUnivision para el primer mes de 2026 y su fecha de estreno será este domingo 18 de enero cuando se abran las puertas de la villa y las 12 parejas entren a vivir esta gran experiencia.
¿A qué hora se estrena '¿Apostarías por Mí?'?
'¿Apostarías por Mí?' arrancará su primera emisión en los siguientes horarios y aquí te diremos cuál será tanto para México como Estados Unidos:
- Univisión, Unimás y ViX en Estados Unidos a las 8P, 7C y 5PAC
- ViX México a las 7:00 p.m.
- Las Estrellas a las 9:00 p.m.
Aparta la fecha y mantente pendiente que muy pronto te revelaremos a las siguientes parejas confirmadas en el reality show en el sitio oficial de '¿Apostarías por Mí?'.
Este reality show está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.