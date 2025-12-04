Conoce más a Lambda García, el conductor digital de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Breh y Franco Tradardi SORPRENDEN como PAREJA CONFIRMADA en ¿Apostarías por mí?

Desde su debut en televisión en 2007, Lambda García se ha ganado un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo mexicano. Su carisma, presencia y talento actoral lo han llevado de las telenovelas al teatro, pasando por realities y programas matutinos.

Hoy es uno de los rostros más reconocidos de la pantalla de Univision.

¿Quién es Lambda García?

Nacido el 7 de enero de 1987 en Ciudad de México, Lambda Germán García González se formó como actor en México y amplió sus estudios de teatro musical en la Broadway Dance Academy. Esta preparación le permitió tener una carrera multifacética desde sus primeros años.

Debutó en televisión en 2007 y rápidamente se posicionó como uno de los galanes emergentes más prometedores.

Algunas de las telenovelas donde ha aparecido son: ‘Juegos de Amor y Poder’, ‘La reina soy yo’, ‘Papás por Conveniencia’ y pronto aparecerá en ‘ Papás por Siempre’.

Además de actuar, ha sido conductor en el programa matutino Hoy, donde mostró su espontaneidad y cercanía con el público.

Lambda García en '¿Apostarías por Mí?' Imagen TelevisaUnivision

Lambda García también ha brillado en el mundo de los reality shows, donde ha demostrado talento, disciplina y carisma. Algunos de sus momentos más destacados incluyen ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y ‘Mira quien baila’.

Su paso por estos formatos lo consolidó como un artista completo, capaz de dominar no solo la actuación, sino también el canto, el baile y la conducción.