Alejandra Espinoza y Alan Tacher, listos para conducir ¿Apostarías por mí?

La química, experiencia y carisma de Alejandra Espinoza y Alan Tacher se unirán para liderar una de las apuestas más fuertes de TelevisaUnivision para 2026: el nuevo reality show ¿Apostarías por mí?, un formato en vivo que pondrá a prueba a 12 parejas de celebridades en una convivencia extrema, sin filtros, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Con una trayectoria consolidada en programas en vivo, ambos conductores fueron elegidos para ser los rostros oficiales del show, guiando semana a semana los retos, eliminaciones, confesiones y votaciones que definirán el rumbo de los participantes.

Un reality totalmente en vivo… y sin privacidad

En ¿Apostarías por mí?, las parejas participantes renunciarán a su privacidad y se someterán a un formato único en la televisión hispana: exposición total, decisiones en tiempo real, tentaciones, apuestas y desafíos emocionales, todo frente a millones de espectadores conectados desde México, Estados Unidos y Latinoamérica.

El objetivo es claro: demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar por amor. La pareja más fuerte, y más querida por el público, podrá llevarse hasta 300 mil dólares como premio.

Video ¿Apostarías por Mí?: Ve aquí el primer avance del reality show

¿Dónde y cuándo verlo?

¿Apostarías por mí? estrenará en enero de 2026 en las siguientes plataformas:

- Estados Unidos:

Shows en vivo los domingos por Univision y ViX

Transmisión de lunes a viernes por UNIMÁS y ViX

- México:

Programas de domingo por Las Estrellas

Cobertura 24/7 y contenido exclusivo en ViX