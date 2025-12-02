¿Apostarías por Mí?: ¿Cuándo se destapa la cuarta pareja del reality show?

Video Alan Tacher y Alejandra Espinoza destapan a la primera pareja de ¿Apostarías por mí?

“¿Apostarías por Mí?” es un reality show de parejas que muy pronto llegará a las pantallas de TelevisaUnivision, con transmisión en México por Las Estrellas y para Estados Unidos a través de Univisión y Unimás.

El formato está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

El gran atractivo: 12 parejas de celebridades aceptan renunciar a su privacidad para vivir juntas bajo la mirada de las cámaras las 24 horas del día y los 7 días de la semana para poner a prueba su relación.

Los conductores oficiales del programa son Alan Tacher y Alejandra Espinoza, quienes guiarán las dinámicas, retos y decisiones dentro del show. Mientras que, hasta ahora, las parejas confirmadas han sido:

- Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar

- Adrián Di Monte y Nuja Amar

- Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

Imagen TelevisaUnivision

¿Cuándo se revela la cuarta pareja de ‘¿Apostarías por Mí?’?

La cuarta pareja que formará parte de ‘¿Apostarías por Mí?’ se dará a conocer este próximo miércoles 3 de diciembre durante la transmisión de ‘El Conquistador’ por UNIMÁS, aproximadamente a las 9P/8C, para que estés al tanto de todo lo que pasa y descubras quiénes son los famosos que buscarán ganar el reality show.

El estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’ está programado para enero de 2026, marcando una de las apuestas más fuertes de TelevisaUnivision para la próxima temporada.

El programa apuesta por exponer la confianza, los sentimientos, los límites personales y la compatibilidad de sus participantes. Las parejas enfrentarán desafíos emocionales, de pareja y de convivencia, además de apuestas constantes.

Y, como en todo buen reality, está en juego un premio: la pareja que logre mantenerse hasta el final podría ganar hasta 300 mil dólares.