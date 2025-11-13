¿Apostarías por mí?: el nuevo reality de parejas famosas llegará a ViX y Univision

TelevisaUnivision anuncia el lanzamiento de su nuevo reality show: ¿Apostarías por mí?, una producción multiplataforma y completamente en vivo, que pondrá a prueba el amor, la confianza y la resistencia emocional de 12 parejas de celebridades que vivirán bajo vigilancia constante, 24 horas al día, 7 días a la semana.

El programa se estrenará en enero de 2026 de forma simultánea en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, a través de Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX, la plataforma donde los fans podrán vivir la experiencia completa 24/7.

¿De qué trata el reality?

En ¿Apostarías por mí?, las parejas participantes renunciarán a su privacidad para convivir en un entorno donde cada día presentará retos, apuestas y tentaciones que pondrán a prueba su vínculo emocional y su resistencia.

El objetivo: demostrar que su amor todo lo puede. Cada semana, el público tendrá un rol fundamental al votar para salvar a sus favoritos, lo que llevará a la pareja ganadora a competir por un gran premio de hasta 300 mil dólares.

Video Alan Tacher y Alejandra Espinoza presentan el nuevo reality “¿Apostarías por Mí?”

La experiencia será multiplataforma y completamente interactiva, con distintos puntos de acceso según el país:

En Estados Unidos:

En vivo los domingos por Univision y ViX

De lunes a viernes por UNIMÁS y diario por ViX

En México:

Todos los domingos por Las Estrellas

Vive toda la experiencia por ViX