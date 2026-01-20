¿Cuándo y dónde podrás votar en '¿Apostarías por mí?'?
El reality más intenso del momento te permite votar por tus parejas favoritas cada semana. Te decimos cómo participar desde ViX en México, Estados Unidos y Latinoamérica
¿Apostarías por mí? abre la votación al público cada semana, dándole poder a los fans para influir directamente en el destino de los participantes. Ya seas de México, Estados Unidos o Latinoamérica, aquí te decimos cuándo y cómo puedes votar por tu pareja favorita.
¿Cuándo se puede votar en ¿Apostarías por mí??
- Las votaciones están disponibles cada semana desde el jueves hasta el domingo
- Se abren los jueves tras conocer a la tercera pareja nominada
- Se cerrará antes del inicio del show de cada domingo, donde conoceremos ese día a la pareja eliminada
Importante: El proceso se cierra los domingos por la noche y se vuelve a abrir el siguiente jueves.
¿Cuántos votos puedo emitir según mi país y plan?
En México y Latinoamérica cuentas con 10 votos por día a través de ViX Premium.
En Estados Unidos podrás emitir 1 voto por día con ViX gratis y 10 votos más con ViX Premium¿Dónde votar en ‘¿Apostarías por Mí?’?La votación se podrá hacer en la app móvil de ViX (disponible para iOS y Android)
Debes tener sesión iniciada con tu cuenta ViX (Gratis o Premium según tu país)
La sección de votación aparecerá habilitada cada jueves a domingo
No necesitas pagar si usas ViX Gratis en EE.UU. (aunque tienes menos votos disponibles)
Si ya tienes una pareja favorita en ¿Apostarías por mí?, puedes apoyarla activamente cada semana votando en ViX desde el jueves hasta el domingo.
Recuerda que los votos no se acumulan y puedes volver a votar al día siguiente, dependiendo del país y plan que tengas.
¡Participa, vota y decide quién se queda en la Villa!
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.