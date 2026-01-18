TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí?: ¿Qué sucederá hoy en el gran estreno del reality show?

Este domingo 18 de enero inicia el reality show más esperado y aquí te decimos por qué debes verlo

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

¡La espera terminó! ‘¿Apostarías por Mí?’, el nuevo reality show de TelevisaUnivision abrirá hoy las puertas de la villa para darle la bienvenida a 12 parejas que entrarán decididas a compartir habitaciones, enfrentar desafíos y, como su nombre lo indica, apostar para ganar.

Este domingo 18 de enero arrancará el programa en el que podrás ver hoy diferentes actividades que te llenarán de emoción y que te hará conocer a todos los famosos que formarán parte de esta emisión.

¿Qué pasará hoy 18 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Aquí te contamos todo lo que sucederá en el inicio de ‘¿Apostarías por Mí?’:

- Conocerás más a fondo a Alan Tacher y a Alejandra Espinoza, los encargados de conquistar tu corazón en casa show del programa

- Seremos testigos de la villa y de cada uno de los rincones de este gran espacio: su cocina, sala, habitaciones, baños y más

- Las parejas irán entrando de una en una y revelarán el apodo con el que las conocerás cada día

- También serán presentados los analistas y demás conductores del reality show, quienes darán a conocer sus funciones dentro del programa

- Se definirán en qué habitación dormirá cada una de las parejas

- Habrá una importante dinámica para definir presupuesto y,

- Se abrirá una votación en el que tú podrás elegir algo muy especial para una de las parejas

Todas estas actividades harán que el gran inicio de ‘¿Apostarías por Mí?’ sea emocionante.

Disfruta todo lo que pasa en ‘¿Apostarías por Mí?’ en el sitio oficial del reality show, donde te contaremos en tiempo real todo lo que vaya pasando en la emisión.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

