DANIEL Y DESIRÉE: UN DÚO DE AMOR QUE HA CONQUISTADO EL MUNDO ENTERO.

Creadores de proyectos mundiales, World Team Project, fue por 5 años su programa mundial de equipo, con alrededor de 3.000 alumnos del mundo, quienes aprendían sus coreografías para hacerlas en multitud de escenarios. Hasta el momento, Daniel y Desirée son quienes han fundado ese concepto a nivel global llamado “ WE ARE ONE”. También está su Congreso DYD BE UNLIKE, que se realiza en Sevilla, España donde cada edición alberga más de 1.000 personas de diferentes partes del mundo .