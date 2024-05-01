Kevin Roldán regresa con "Quisiera Repetir", una muestra del “comeback” que trae en su carrera

El anuncio viene acompañado del lanzamiento del sencillo “Quisiera repetir”, que promete transportar a los oyentes a través de un viaje de sonidos que combinan el deseo, la pasión y la atmósfera única que caracteriza la música de Kevin. En esta nueva canción, Kevin Roldán se une al talentoso productor Mauro Dembow, creando una experiencia auditiva que resuena con la nostalgia y los sentimientos profundos.

“Mi gente, los amo. Gracias de corazón. Me siento renovado y muy feliz por su apoyo tan increíble. Estamos regresando a nuestras raíces, y eso me motiva enormemente”, expresó el artista emocionado por este nuevo capítulo en su carrera.

Este sencillo es una muestra del regreso. El próximo EP promete estar lleno de sorpresas y colaboraciones con artistas de renombre en la industria musical.

Recientemente, Kevin cantó junto al argentino Leo Dan el éxito “Te he prometido”, en una versión con un sonido urbano. Esta interpretación, que combina la bachata y el reguetón, es un homenaje sentido al padre de Kevin Roldán, quien era un ferviente admirador de Leo Dan y lo encaminó en la música.

Además, Kevin Roldán está emocionado por anunciar que pronto será padre, añadiendo aún más motivación y significado a esta nueva etapa de su vida y carrera.

El artista ha conseguido asistencias masivas en sus shows por Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y México, país este último donde desarrolla su actual gira.

La trayectoria de Kevin ha sido reconocida con un Disco de Oro por su éxito “Salgamos”, entre otros premios.