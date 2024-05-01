Descargar App
la x live

Kevin Roldán regresa con "Quisiera Repetir", una muestra del “comeback” que trae en su carrera

El ídolo colombiano Kevin Roldán está listo para hacer su gran regreso a la escena musical con un comeback lleno de sorpresas. Después de tomarse un tiempo personal y enfocar su energía en metas personales, como el anuncio de ser padre y su reciente colaboración y gira con el maestro Leo Dan, Kevin está preparado para ofrecer a sus fans una nueva etapa en su exitosa carrera, fusionando sus esencias originales del trap, reguetón y colaboraciones importantes que recordarán los sonidos de sus inicios, los mismos que lo catapultaron al reconocimiento global.

Por:
Univision Radio

El anuncio viene acompañado del lanzamiento del sencillo “Quisiera repetir”, que promete transportar a los oyentes a través de un viaje de sonidos que combinan el deseo, la pasión y la atmósfera única que caracteriza la música de Kevin. En esta nueva canción, Kevin Roldán se une al talentoso productor Mauro Dembow, creando una experiencia auditiva que resuena con la nostalgia y los sentimientos profundos.

“Mi gente, los amo. Gracias de corazón. Me siento renovado y muy feliz por su apoyo tan increíble. Estamos regresando a nuestras raíces, y eso me motiva enormemente”, expresó el artista emocionado por este nuevo capítulo en su carrera.

PUBLICIDAD

Relacionado

Roberto Hobaica, el flautista que ha acompañado a estrellas, lanza álbum de “covers” adaptados a flauta y piccolo
2 mins

Roberto Hobaica, el flautista que ha acompañado a estrellas, lanza álbum de “covers” adaptados a flauta y piccolo

La X Live
Jeon sigue elevando la música caribeña en el escenario global con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”
1 mins

Jeon sigue elevando la música caribeña en el escenario global con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”

La X Live
Benjamin Bocio Richardson causa sensación con su última aparición en las redes sociales
1 mins

Benjamin Bocio Richardson causa sensación con su última aparición en las redes sociales

La X Live
MARK POOW LANZA SU ESPERADO ÁLBUM DE ESTUDIO “MARKTRIX” MOSTRANDO SU RÁPIDO ASCENSO EN LA MÚSICA LATINA
2 mins

MARK POOW LANZA SU ESPERADO ÁLBUM DE ESTUDIO “MARKTRIX” MOSTRANDO SU RÁPIDO ASCENSO EN LA MÚSICA LATINA

La X Live
JUSTIN TIMBERLAKE Forget Tomorrow World Tour
5 mins

JUSTIN TIMBERLAKE Forget Tomorrow World Tour

La X Live
DJ ADONI SE LLENA DE VALOR y Lanza el tema junto a PRINCE ROYCE Y DARELL, 'EL REEMPLAZO'
1 mins

DJ ADONI SE LLENA DE VALOR y Lanza el tema junto a PRINCE ROYCE Y DARELL, 'EL REEMPLAZO'

La X Live
LPONTHESIDE EL NORTEAMERICANO QUE VIENE PISANDO FUERTE EN LA MÚSICA
1 mins

LPONTHESIDE EL NORTEAMERICANO QUE VIENE PISANDO FUERTE EN LA MÚSICA

La X Live
El influencer espiritual en ascenso: El impacto de Acharya Shree Yogeesh en la cultura pop a través de YouTube y los podcasts
2 mins

El influencer espiritual en ascenso: El impacto de Acharya Shree Yogeesh en la cultura pop a través de YouTube y los podcasts

La X Live
DIANA ESPINOSA MARCH LA EMPRESARIA COLOMBIANA QUE CONQUISTA LAS REDES SOCIALES
2 mins

DIANA ESPINOSA MARCH LA EMPRESARIA COLOMBIANA QUE CONQUISTA LAS REDES SOCIALES

La X Live
Clemente Romero, en la cumbre del éxito en USA
1 mins

Clemente Romero, en la cumbre del éxito en USA

La X Live

Este sencillo es una muestra del regreso. El próximo EP promete estar lleno de sorpresas y colaboraciones con artistas de renombre en la industria musical.

Recientemente, Kevin cantó junto al argentino Leo Dan el éxito “Te he prometido”, en una versión con un sonido urbano. Esta interpretación, que combina la bachata y el reguetón, es un homenaje sentido al padre de Kevin Roldán, quien era un ferviente admirador de Leo Dan y lo encaminó en la música.

Además, Kevin Roldán está emocionado por anunciar que pronto será padre, añadiendo aún más motivación y significado a esta nueva etapa de su vida y carrera.

El artista ha conseguido asistencias masivas en sus shows por Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y México, país este último donde desarrolla su actual gira.

La trayectoria de Kevin ha sido reconocida con un Disco de Oro por su éxito “Salgamos”, entre otros premios.


Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD