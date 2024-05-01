DJ ADONI SE LLENA DE VALOR y Lanza el tema junto a PRINCE ROYCE Y DARELL, 'EL REEMPLAZO'

Después de presentar el sencillo ‘Idea 36’, el reconocido DJ dominicano Adoni adelanta el verano gracias al lanzamiento de ‘El Reemplazo’, tema que es interpretado junto al artista puertorriqueño Darell y su compatriota Prince Royce.



Este lanzamiento llega después de su exitosa participación en la novena edición de los icónicos Latin American Music Awards, donde en esta oportunidad, Adoni, presentó un premio y tuvo una actuación especial durante la gala principal.

Esta gran colaboración surge después de meses de práctica y de construir una tremenda amistad y relación laboral entre estos tres grandes artistas, con el objetivo de resaltar la unidad y el aporte de la industria por parte de sus colegas hacia DJ Adoni, quien ha demostrado ser el rey del micrófono y de las fiestas tropicales con un sabor muy caribeño de su República Dominicana.

Sumando el toque urbano de Darell y la mágica bachata de Royce, ‘El Reemplazo’, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, promete ser una de las canciones más populares de la temporada y convertirse en el éxito del verano.

Este lanzamiento se suma a la lista de proyectos, y colaboraciones, que llegarán en este 2024 a la carrera DJ Adoni, pues aparte de continuar con su exitosa gira de shows en Puerto Rico, New York, Miami, y próximamente en República Dominicana, en el mes de agosto se prepara para realizar, junto al icónico Dj Pope, un evento que dará mucho de qué hablar, pues el a artista dominicano llevará su sabor caribeño al país sur americano para contagiar a Colombia de su buena música y cultura.