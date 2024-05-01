Descargar App
la x live

DJ ADONI SE LLENA DE VALOR y Lanza el tema junto a PRINCE ROYCE Y DARELL, 'EL REEMPLAZO'

¡SE LLENO DE VALOR EL HOMBRE! DJ Adoni lanza el tema junto a Darell y Prince Royce tras polémicas del publico

Por:
Univision Radio

Después de presentar el sencillo ‘Idea 36’, el reconocido DJ dominicano Adoni adelanta el verano gracias al lanzamiento de ‘El Reemplazo’, tema que es interpretado junto al artista puertorriqueño Darell y su compatriota Prince Royce.

Relacionado

Roberto Hobaica, el flautista que ha acompañado a estrellas, lanza álbum de “covers” adaptados a flauta y piccolo
2 mins

Roberto Hobaica, el flautista que ha acompañado a estrellas, lanza álbum de “covers” adaptados a flauta y piccolo

La X Live
Jeon sigue elevando la música caribeña en el escenario global con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”
1 mins

Jeon sigue elevando la música caribeña en el escenario global con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”

La X Live
Benjamin Bocio Richardson causa sensación con su última aparición en las redes sociales
1 mins

Benjamin Bocio Richardson causa sensación con su última aparición en las redes sociales

La X Live
MARK POOW LANZA SU ESPERADO ÁLBUM DE ESTUDIO “MARKTRIX” MOSTRANDO SU RÁPIDO ASCENSO EN LA MÚSICA LATINA
2 mins

MARK POOW LANZA SU ESPERADO ÁLBUM DE ESTUDIO “MARKTRIX” MOSTRANDO SU RÁPIDO ASCENSO EN LA MÚSICA LATINA

La X Live
JUSTIN TIMBERLAKE Forget Tomorrow World Tour
5 mins

JUSTIN TIMBERLAKE Forget Tomorrow World Tour

La X Live
Kevin Roldán regresa con "Quisiera Repetir", una muestra del “comeback” que trae en su carrera
1 mins

Kevin Roldán regresa con "Quisiera Repetir", una muestra del “comeback” que trae en su carrera

La X Live
LPONTHESIDE EL NORTEAMERICANO QUE VIENE PISANDO FUERTE EN LA MÚSICA
1 mins

LPONTHESIDE EL NORTEAMERICANO QUE VIENE PISANDO FUERTE EN LA MÚSICA

La X Live
El influencer espiritual en ascenso: El impacto de Acharya Shree Yogeesh en la cultura pop a través de YouTube y los podcasts
2 mins

El influencer espiritual en ascenso: El impacto de Acharya Shree Yogeesh en la cultura pop a través de YouTube y los podcasts

La X Live
DIANA ESPINOSA MARCH LA EMPRESARIA COLOMBIANA QUE CONQUISTA LAS REDES SOCIALES
2 mins

DIANA ESPINOSA MARCH LA EMPRESARIA COLOMBIANA QUE CONQUISTA LAS REDES SOCIALES

La X Live
Clemente Romero, en la cumbre del éxito en USA
1 mins

Clemente Romero, en la cumbre del éxito en USA

La X Live


Este lanzamiento llega después de su exitosa participación en la novena edición de los icónicos Latin American Music Awards, donde en esta oportunidad, Adoni, presentó un premio y tuvo una actuación especial durante la gala principal.

PUBLICIDAD

Esta gran colaboración surge después de meses de práctica y de construir una tremenda amistad y relación laboral entre estos tres grandes artistas, con el objetivo de resaltar la unidad y el aporte de la industria por parte de sus colegas hacia DJ Adoni, quien ha demostrado ser el rey del micrófono y de las fiestas tropicales con un sabor muy caribeño de su República Dominicana.

Sumando el toque urbano de Darell y la mágica bachata de Royce, ‘El Reemplazo’, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, promete ser una de las canciones más populares de la temporada y convertirse en el éxito del verano.

Este lanzamiento se suma a la lista de proyectos, y colaboraciones, que llegarán en este 2024 a la carrera DJ Adoni, pues aparte de continuar con su exitosa gira de shows en Puerto Rico, New York, Miami, y próximamente en República Dominicana, en el mes de agosto se prepara para realizar, junto al icónico Dj Pope, un evento que dará mucho de qué hablar, pues el a artista dominicano llevará su sabor caribeño al país sur americano para contagiar a Colombia de su buena música y cultura.


Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD