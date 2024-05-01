DJ ADONI SE LLENA DE VALOR y Lanza el tema junto a PRINCE ROYCE Y DARELL, 'EL REEMPLAZO'
¡SE LLENO DE VALOR EL HOMBRE! DJ Adoni lanza el tema junto a Darell y Prince Royce tras polémicas del publico
Después de presentar el sencillo ‘Idea 36’, el reconocido DJ dominicano Adoni adelanta el verano gracias al lanzamiento de ‘El Reemplazo’, tema que es interpretado junto al artista puertorriqueño Darell y su compatriota Prince Royce.
Este lanzamiento llega después de su exitosa participación en la novena edición de los icónicos Latin American Music Awards, donde en esta oportunidad, Adoni, presentó un premio y tuvo una actuación especial durante la gala principal.
Esta gran colaboración surge después de meses de práctica y de construir una tremenda amistad y relación laboral entre estos tres grandes artistas, con el objetivo de resaltar la unidad y el aporte de la industria por parte de sus colegas hacia DJ Adoni, quien ha demostrado ser el rey del micrófono y de las fiestas tropicales con un sabor muy caribeño de su República Dominicana.
Sumando el toque urbano de Darell y la mágica bachata de Royce, ‘El Reemplazo’, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, promete ser una de las canciones más populares de la temporada y convertirse en el éxito del verano.
Este lanzamiento se suma a la lista de proyectos, y colaboraciones, que llegarán en este 2024 a la carrera DJ Adoni, pues aparte de continuar con su exitosa gira de shows en Puerto Rico, New York, Miami, y próximamente en República Dominicana, en el mes de agosto se prepara para realizar, junto al icónico Dj Pope, un evento que dará mucho de qué hablar, pues el a artista dominicano llevará su sabor caribeño al país sur americano para contagiar a Colombia de su buena música y cultura.