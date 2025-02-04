Roberto Hobaica, el flautista que ha acompañado a estrellas, lanza álbum de “covers” adaptados a flauta y piccolo

Más de 50 canciones de dominio popular, en inglés y español, serán grabadas en flauta y piccolo, con el acompañamiento de sonidos rítmicos en percusión de melodías actuales y clásicas e invitados especiales.

Hobaica ha acompañado a estrellas como Olga Tañón, Oscar D’ León, Desorden Público, Chyno y Nacho o Los Cadillac´s, entre otros.

“Fue algo fortuito. Normalmente ensayo con mi instrumento antes de empezar las sesiones de grabación, e interpreto cualquier tipo de música, desde Beethoven hasta La Guerra de las Galaxias. Entonces, un colega me sugirió que debería hacer covers e invitar a cantantes a grabar. Inmediatamente, hizo algunas llamadas, y en cuestión de minutos ya estábamos armando el proyecto”, indicó el flautista.

Habitualmente, Roberto Hobaica compone canciones y ensambles para artistas. “Es un método sencillo. Se me ocurren varias melodías que, mediante silbidos, grabo en mi celular. Al final del día, los traslado a la flauta, lo que me permite escribirlas en una partitura e integrarlas con los arreglos musicales que me encargan”, explica.

“Es como tener la capacidad de hablar dos idiomas. Adonde voy, llevo mi instrumento. Para algunos artistas es raro, porque hoy en día todo es por computadora. Ver a alguien tocando y escribiendo al mismo tiempo, ya no es común. Y menos la flauta y el piccolo, que no son comunes en la composición, ya que normalmente se usa piano y guitarra”, afirma Hobaica.

El flautista asegura que la parte más difícil es buscar el ritmo correcto.

“Mi técnica es salir a la calle, hacer ejercicio. Sonará increíble, pero la combinación entre estar solo en tu carro y al mismo tiempo tener contacto con la gente, hace que mi mente sea más creativa. No es una fórmula perfecta, a veces pasan días sin que se me ocurra nada, y otros en los que tengo decenas de melodías”, dice.

Para Roberto Hobaica, ser flautista es una profesión en la que puedes hacer varias cosas, sin perder la esencia de su labor. La compara con el béisbol, donde se puede ser pitcher, cátcher o buen bateador, pero en esencia sigues siendo un beisbolista.