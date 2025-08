MARK POOW LANZA SU ESPERADO ÁLBUM DE ESTUDIO “MARKTRIX” MOSTRANDO SU RÁPIDO ASCENSO EN LA MÚSICA LATINA

Bajo el respaldo del prestigioso sello Chosen Few Emerald Entertainment, del visionario productor Boy Wonder, MarkTrix Es un álbum conceptual que fusiona géneros como trap latino, reggaetón y R&B, presentando 16 pistas que abarcan desde canciones ligeras y divertidas hasta temas profundos con mensajes inspiradores. Este proyecto no solo destaca la diversidad musical del artista, sino que también muestra su capacidad para conectar con fans a nivel global.