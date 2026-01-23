la x live YUMA TRANSFORMA EL DUELO EN MÚSICA CON “ETAPAS” El cantante y compositor cubano-americano Yuma lanzó el pasado 13 de noviembre de 2025 su esperado EP “Etapas”, una obra conceptual que recorre las cinco fases emocionales del duelo tras una ruptura amorosa —Negación, Ira, Negociación, Depresión y Aceptación— a través de una fusión innovadora de trap latino, pop urbano, hip-hop acústico y reparto cubano moderno.



El proyecto transformó una historia personal de pérdida en una exploración universal, con un enfoque narrativo poco común dentro del género popular: contar el dolor no como un instante, sino como un proceso completo de reconstrucción emocional.

Etapas contó con la producción de DJ Conds, Dispara Gatillo, Andraph PR y Kiki Nexxus, reconocidos por su trayectoria en la escena urbana latina y cubano-americana, además de la coproducción del joven productor Dímelovibbes. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Sebastián Agüero, logrando una identidad sonora sólida, moderna y coherente.

El EP consolidó la evolución artística de Yuma tras el éxito de sus dos primeros sencillos, “Mentiras” y “La Respuesta Incorrecta”, ambos posicionados en playlists editoriales y con fuerte recepción en plataformas de streaming.

Como parte de la estrategia de estreno, Yuma introdujo una innovadora experiencia digital: un mini videojuego interactivo, desarrollado en código, en el que los fans debían completar un recorrido para “desbloquear el EP completo”, transformando el pre-release en una experiencia inmersiva.

La dinámica incluyó: La misión: jugar como un coche de carreras y recolectar cinco maletines, cada uno representando una canción del EP. La recompensa: un ranking global donde los jugadores más rápidos recibieron merch exclusivo, fomentando comunidad y competencia. La conversión: un botón con la leyenda “Click aquí para desbloquear el EP”, que redirigía directamente al enlace de pre-save.

Al completar el reto, los jugadores accedían al pre-save en Spotify, Apple Music o Deezer y podían obtener merch oficial gratuito y descargas anticipadas. La activación se conectó con un video 3D promocional, que funcionó como antesala narrativa del juego.

La estrategia buscó convertir el tradicional pre-save en un acto emocional y participativo, invitando a la audiencia a “jugar” el proceso del duelo junto a Yuma.

Las cinco canciones funcionan como una confesión íntima: una reflexión a distancia sobre un amor perdido por su entrega absoluta a la música. Lejos de buscar justificaciones, Yuma apostó por la aceptación y la despedida honesta, envueltas en sonidos latinos contemporáneos.

El lanzamiento estuvo acompañado por tres visuales oficiales en YouTube y una campaña de marketing con influencers en Estados Unidos, México y España, quienes compartieron sus reacciones como parte de la estrategia de difusión.

