El legendario cantante Lionel Richie lanza gira de libros en Nueva York

El cantante ganador del Grammy, Lionel Richie, presentará sus memorias, "Truly", con una sesión de preguntas y respuestas en el Town Hall de Manhattan, dando inicio a una gira que incluye paradas en Austin, Las Vegas y Los Ángeles.

Por:Univision

El evento, organizado en colaboración con Barnes & Noble, no incluyó actuaciones musicales, pero sí una charla con el legendario vocalista con "amigos", según un comunicado de prensa. Lionel Richie ha llevado su estilo fluido y sus canciones pegadizas y bailables al público durante más de cinco décadas, produciendo éxitos como "Easy" y "Three Times a Lady" con el grupo de Motown The Commodores.

Posteriormente, inició una exitosa carrera en solitario que dio a conocer al mundo canciones como "All Night Long" y "We Are the World" de 1985, donde Richie y el coautor Michael Jackson se unieron a una serie de cantantes de renombre mundial para recaudar fondos para la hambruna en Etiopía que tuvo lugar a mediados de la década de 1980.

Las memorias de Richie, publicadas por HarperOne, narran las lecciones aprendidas durante su improbable historia de éxito extraordinario: su drástica transformación de una persona dolorosamente tímida y con un desarrollo tardío y trágico a un artista de talla mundial y compositor de canciones de amor que han sido la banda sonora de nuestras vidas, según un comunicado de prensa. En las próximas conversaciones, Richie repasará sucesos hilarantes y desgarradores para inspirar a quienes dudan de sí mismos o sienten que sus sueños no importan, recordándonos el poder del amor para elevar nuestras vidas y nuestro mundo.

Puede encontrar más información sobre Lionel Richie y Truly en lionelrichie.com. También puede reservar ediciones firmadas de su libro en la página web de Barnes & Noble.

