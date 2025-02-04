Jeon sigue elevando la música caribeña en el escenario global con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”
El artista nominado al Grammy y orgullo de Aruba, Jeon, reconocido por su fusión única de ritmos caribeños con sonidos globales, vuelve a causar sensación con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”, junto a Alex Sensation, Farruko y Fariana. Conocido por éxitos como “Machika” con J Balvin y “X” con J Balvin y Nicky Jam, Jeon sigue comprometido con representar su isla y su idioma natal, el papiamento, a través de su música.
“Ven Ven” reúne un elenco estelar con superestrellas internacionales como Alex Sensation, Farruko y la emergente Fariana. Esta electrizante canción combina los vibrantes ritmos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo árabe, creando un himno global lleno de energía. Acompañado de un video visualmente impactante y sensual, “Ven Ven” promete cautivar a audiencias de todo el mundo.
Más allá de este nuevo éxito, Jeon se prepara para un año emocionante con el lanzamiento de su esperado álbum “Lately”. Este proyecto contará con la participación de reconocidos artistas y destacará la inconfundible fusión de sonidos isleños con influencias globales que caracteriza a Jeon. Los fanáticos pueden esperar una serie de nuevos sencillos que seguirán consolidándolo como un pionero de la música caribeña.
“Es un placer trabajar con artistas tan talentosos y unir nuestras islas a través de la música”, expresa Jeon, quien continúa tendiendo puentes entre culturas y llevando la música caribeña al escenario mundial.
Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una carrera marcada por colaboraciones innovadoras, Jeon está listo para llevar su sonido a nuevas alturas con este próximo álbum