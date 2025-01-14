Benjamin Bocio Richardson causa sensación con su última aparición en las redes sociales

En una reciente entrevista con Men’s Health, reveló que ha adoptado una dieta mayormente vegetariana para llevar un estilo de vida más saludable, después de que su salud se viera comprometida en Boston, Massachusetts. Este afirmó que, en su último viaje al Reino Unido, comenzó a contemplar opciones vegetarianas y, al regresar a los Estados Unidos, incorporó más opciones. Dice que, a través de esta manera, recuperó su salud.



Benjamin también destacó la importancia de que cada persona puede cooperar de manera individual a la sostenibilidad, ya que esto no solo protege al planeta, sino que fomenta un estilo de vida más sano.

Su elegancia y atractivo son indiscutibles, pero ¿quién es el Dr. Benjamin Bocio Richardson? Conozcamos mas sobre su trayectoria.

Nieto del fallecido contraalmirante naval dominicano Rafael Benjamin Richardson Lightbourne, de ascendencia inglesa y judía, quien evitó uno de los atentados de Rafael Leónidas Trujillo contra el expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt “padre de la democracia venezolana”.

Empezó su trabajo humanitario a temprana edad, pero Benjamin hizo su primera aparición internacional en 2019, representando a la República Dominicana y Latinoamérica en una cumbre en Londres, Reino Unido.

Modelo, dentista, emprendedor y humanitario, se mudó a los Estados Unidos en 2021 para estudiar en la Escuela de Odontología de la Universidad de Boston, poco después de haber creado la iniciativa “Cajas Vitales” en la República Dominicana durante la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa generó un gran impacto social al ayudar a comunidades de escasos recursos a enfrentar la crisis sanitaria.