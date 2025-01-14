Descargar App
la x live

Benjamin Bocio Richardson causa sensación con su última aparición en las redes sociales

Benjamin Bocio Richardson el modelo y emprendedor dominicano reaparece en sus redes sociales tras un período de ausencia que tiene explicación.

Univision picture
Por:Univision

En una reciente entrevista con Men’s Health, reveló que ha adoptado una dieta mayormente vegetariana para llevar un estilo de vida más saludable, después de que su salud se viera comprometida en Boston, Massachusetts. Este afirmó que, en su último viaje al Reino Unido, comenzó a contemplar opciones vegetarianas y, al regresar a los Estados Unidos, incorporó más opciones. Dice que, a través de esta manera, recuperó su salud.

Relacionado

Luis Brown lidera la nueva ola del trap dominicano con su éxito viral “Yelba”
2 mins

Luis Brown lidera la nueva ola del trap dominicano con su éxito viral “Yelba”

La X Live
El legendario cantante Lionel Richie lanza gira de libros en Nueva York
1 mins

El legendario cantante Lionel Richie lanza gira de libros en Nueva York

La X Live
Roberto Hobaica, el flautista que ha acompañado a estrellas, lanza álbum de “covers” adaptados a flauta y piccolo
2 mins

Roberto Hobaica, el flautista que ha acompañado a estrellas, lanza álbum de “covers” adaptados a flauta y piccolo

La X Live
Jeon sigue elevando la música caribeña en el escenario global con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”
1 mins

Jeon sigue elevando la música caribeña en el escenario global con su nuevo lanzamiento “Ven Ven”

La X Live
MARK POOW LANZA SU ESPERADO ÁLBUM DE ESTUDIO “MARKTRIX” MOSTRANDO SU RÁPIDO ASCENSO EN LA MÚSICA LATINA
2 mins

MARK POOW LANZA SU ESPERADO ÁLBUM DE ESTUDIO “MARKTRIX” MOSTRANDO SU RÁPIDO ASCENSO EN LA MÚSICA LATINA

La X Live
JUSTIN TIMBERLAKE Forget Tomorrow World Tour
5 mins

JUSTIN TIMBERLAKE Forget Tomorrow World Tour

La X Live
DJ ADONI SE LLENA DE VALOR y Lanza el tema junto a PRINCE ROYCE Y DARELL, 'EL REEMPLAZO'
1 mins

DJ ADONI SE LLENA DE VALOR y Lanza el tema junto a PRINCE ROYCE Y DARELL, 'EL REEMPLAZO'

La X Live
Kevin Roldán regresa con "Quisiera Repetir", una muestra del “comeback” que trae en su carrera
1 mins

Kevin Roldán regresa con "Quisiera Repetir", una muestra del “comeback” que trae en su carrera

La X Live
LPONTHESIDE EL NORTEAMERICANO QUE VIENE PISANDO FUERTE EN LA MÚSICA
1 mins

LPONTHESIDE EL NORTEAMERICANO QUE VIENE PISANDO FUERTE EN LA MÚSICA

La X Live
El influencer espiritual en ascenso: El impacto de Acharya Shree Yogeesh en la cultura pop a través de YouTube y los podcasts
2 mins

El influencer espiritual en ascenso: El impacto de Acharya Shree Yogeesh en la cultura pop a través de YouTube y los podcasts

La X Live


Benjamin también destacó la importancia de que cada persona puede cooperar de manera individual a la sostenibilidad, ya que esto no solo protege al planeta, sino que fomenta un estilo de vida más sano.

PUBLICIDAD

Su elegancia y atractivo son indiscutibles, pero ¿quién es el Dr. Benjamin Bocio Richardson? Conozcamos mas sobre su trayectoria.
Nieto del fallecido contraalmirante naval dominicano Rafael Benjamin Richardson Lightbourne, de ascendencia inglesa y judía, quien evitó uno de los atentados de Rafael Leónidas Trujillo contra el expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt “padre de la democracia venezolana”.

Empezó su trabajo humanitario a temprana edad, pero Benjamin hizo su primera aparición internacional en 2019, representando a la República Dominicana y Latinoamérica en una cumbre en Londres, Reino Unido.
Modelo, dentista, emprendedor y humanitario, se mudó a los Estados Unidos en 2021 para estudiar en la Escuela de Odontología de la Universidad de Boston, poco después de haber creado la iniciativa “Cajas Vitales” en la República Dominicana durante la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa generó un gran impacto social al ayudar a comunidades de escasos recursos a enfrentar la crisis sanitaria.

En 2021, Benjamin recibió el Premio Diana, un galardón humanitario en honor a Diana de Gales. Además, fue reconocido con el Premio de la Juventud en la República Dominicana, otorgado por la presidencia del país. También ha recibido clases de actuación en Londres.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX