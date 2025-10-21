Luis Brown lidera la nueva ola del trap dominicano con su éxito viral “Yelba”

La canción se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, superando las 20,000 creaciones en TikTok durante su primera semana, marcando un nuevo logro en la carrera del joven intérprete.



Conocido por temas como “Complica,” “History,” “Ma Buena” y “Peluches,” Luis Brown se ha ganado el reconocimiento del público gracias a su estilo auténtico, su conexión con la cultura callejera dominicana y su capacidad para fusionar el trap con influencias globales. Su sonido fresco lo posiciona como una figura clave en la nueva ola urbana que está redefiniendo la música latina desde la República Dominicana hacia el mundo.

PUBLICIDAD

Con más de 550,000 suscriptores en su canal de YouTube, Brown inició su carrera en agosto del 2020, y lanzó su primera canción, “La Cartera,” en septiembre de 2023. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable, destacando colaboraciones con artistas como El Alfa El Jefe, Lil Naay y Hades66 en el tema “La Patrulla.”

En 2024, su colaboración con Braulio Fogón en “Back to Back” reafirmó su versatilidad y su capacidad para adaptarse a los nuevos sonidos del género. Entre sus lanzamientos más recientes también destacan “Jarabe,” “BMW,” “4AM” y “Broccoli,” temas que reflejan su evolución artística y su habilidad para conectar con el público a través de letras sinceras y ritmos envolventes.

Con “Yelba,” Luis Brown da un nuevo paso en su carrera, combinando energía, carisma y un sonido contagioso que ha capturado la atención de miles de fanáticos. Su propuesta lo consolida como uno de los principales exponentes del trap dominicano moderno, llevando la bandera del movimiento urbano a nuevas alturas.

“Yelba” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre Luis Brown