JUSTIN TIMBERLAKE Forget Tomorrow World Tour

El momento de los ojos llorosos ocurrió a mitad del concierto, durante una presentación íntima en el escenario B más pequeño en la parte trasera de la arena. El ícono de la música pop reflexionó sobre sus casi tres décadas de estrellato pop mundial y sus primeros 20 shows en el acertadamente titulado Forget Tomorrow World Tour, una gira victoriosa que abarca toda su carrera y celebra sus dos décadas de carrera en solitario, incluido su último álbum, Everything I Thought. Fue.

En el período previo a la gira, la narrativa pública sobre Timberlake ha girado en torno a la reevaluación de controversias pasadas y lo que se ha percibido como su primera verdadera "era fracaso". Pero no lo habrías sabido por las hordas de fans luciendo nuevos productos y camisetas antiguas de 'NSync durante el set de dos horas y 30 canciones. Fue una exhibición increíblemente atlética de su parte, y el público correspondió bailando durante casi todo el espectáculo.

Timberlake se inclinó mucho por Everything, y las canciones del nuevo álbum compusieron casi la mitad del set. Pero logró un delicado equilibrio entre duplicar su apuesta por la nueva música de la que claramente está muy orgulloso y tocar los clásicos, incluido su sencillo debut en solitario, "Like I Love You". Fue legítimamente emocionante verlo dominar cada paso de la coreografía que lo vi hacer por primera vez a los 21 años con un sombrero de fieltro en MTV, esta vez junto a bailarines de la mitad de su edad que tomaban descansos en momentos en que él no lo hacía.

Tal vez fue la secuencia de temas antiguos junto con su último trabajo, o tal vez fueron las reflexiones de Timberlake sobre su larga carrera: "Desde que era un niño supe que esto es lo que quería hacer con mi vida y tú has estado con conmigo en cada paso del camino", pero el programa me hizo muy consciente del paso del tiempo. Parte de eso fue ver a tantas familias con niños pequeños en el espectáculo: niños cuyos padres crecieron escuchando 'NSync y estaban aquí 30 años después cantando "Can't Stop the Feeling!" de la banda sonora de la película Trolls.

"Tenemos que hacer una para los niños, cariño", dijo Timberlake al presentar la canción. Al principio del espectáculo, había reconocido a dos familias con carteles que anunciaban que el espectáculo era el primer concierto de sus hijos. Timberlake se disculpó preventivamente por las malas palabras que pudieran escuchar, y más tarde me pregunté cómo se sintieron sus padres cuando aparecieron muñecos digitales que cambiaban de posición sexual en las pantallas gigantes durante "FutureSex/LoveSound". Decidí que los niños probablemente no sabían lo que estaban mirando de todos modos.

Timberlake también destacó a un asistente que se ha convertido en parte de su propia familia a lo largo de los años: Timbaland, su colaborador de toda la vida, a quien se refirió como un "hermano". "No sé dónde está porque siempre está de incógnito", dijo antes de reconocer la reciente incorporación del productor al Salón de la Fama de los Compositores. "Cry Me a River", una de las muchas canciones que el dúo compuso juntos, recibió la reacción más entusiasta de la noche. "Apuesto a que eso te levantó el trasero", se rió Timberlake frente al micrófono. De hecho, los traseros y las cámaras de los teléfonos se dispararon en rápida sucesión en ese momento.

Otro aspecto del espectáculo que vale la pena capturar para la posteridad: una impresionante pantalla monolítica LED que sirvió como pieza central del espectáculo. La primera vez que flotó sobre el escenario fue durante "Sanctified", una canción cargada de guitarras y con infusión de gospel del nuevo álbum que Timberlake debutó por primera vez en Saturday Night Live. Mientras el enorme bloque se movía arriba y abajo sobre gruesos cables, luego comenzó a girar y balancearse por encima de la multitud, reprimí desesperadamente pensamientos intrusivos sobre lo que podría suceder si hubiera algún tipo de mal funcionamiento o un chasquido fuerte y repentino.

El máximo espectáculo se produjo durante "Mirrors", cuando Timberlake, sujeto con un arnés, cantó en el escenario flotante mientras se deslizaba sobre la multitud y se inclinaba hacia adelante en lo que parecía ser un ángulo de 45 grados. Me encontré mirando los gruesos cables negros una vez más antes de concentrarme en la dulzura de la sonrisa de Timberlake mientras cantaba "Estuviste aquí todo el tiempo" para su audiencia, con los brazos extendidos como un buceador en apnea.

Este escritor ha tenido la suerte de experimentar giras que son legión en términos de escenografía, desde el Monster Ball de Lady Gaga hasta el Yeezus Tour de Kanye West y, más recientemente, el Renaissance Tour de Beyoncé y el Eras Tour de Taylor Swift. El escenario monolito flotante en la gira mundial Forget Tomorrow de Timberlake se une al teclado del capó de un auto de Gaga y a la enorme montaña/volcán de West como una de las producciones escénicas más memorables e impresionantes que he visto en un concierto.