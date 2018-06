Por primera vez, México condena a dos militares por violar y torturar a una adolescente indígena

“El gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso de que yo fui agredida por los militares. Yo me tuve que salir de mi pueblo, tuve que aprender español. Ahora puedo demostrar que siempre dije la verdad y aquí estoy”, aseguró Valentina Rosendo durante una conferencia en la Ciudad de México para dar a conocer el fallo que la favoreció.