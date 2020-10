Verificación de hechos: Jared Kushner NO borró sus tuits después de que saliera a la luz la historia sobre la falta de pagos fiscales de Trump

¿Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente, borró todos sus tuits después de que se publicó una explosiva historia de The New York Times sobre los presuntos pagos fiscales extremadamente bajos o nulos de Trump? No, eso no es cierto. Kushner no borró todos sus tuits después de que se publicó la historia, porque no tenía ningún tuit que borrar. Los archivos de Internet muestran que la cuenta oficial de Twitter de Kushner ha permanecido sin publicaciones durante los últimos dos años.