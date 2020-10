Verificación de hechos del segundo debate presidencial Trump-Biden

El presidente Trump rompió una vez más el medidor del verificador de información en el segundo debate presidencial , mientras que el candidato demócrata, Joe Biden, cometió relativamente pocas pifias. He aquí un resumen de 25 de las afirmaciones más notables que inicialmente despertaron nuestro interés, prácticamente todas de Trump. Como hacemos habitualmente, no otorgamos Pinochos cuando hacemos un resumen de los hechos en los debates.





Trump: "Llamó [a los negros] superdepredadores. Y él dijo eso, lo dijo, superdepredadores, y ellos nunca lo han olvidado".

Trump sigue confundiendo a sus oponentes. Hillary Clinton utilizó el término "súper depredador".

La frase de los "súper depredadores" proviene de un discurso de 1996 en New Hampshire, donde Clinton habló en apoyo a la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley, que su esposo, Bill Clinton, había promulgado. "Pero también tenemos que tener un esfuerzo organizado contra las pandillas", dijo Hillary Clinton. "Al igual que en una generación anterior, tuvimos un esfuerzo organizado contra la mafia. Necesitamos enfrentarnos a esta gente. A menudo están conectados con los grandes cárteles de la droga. Ya no son sólo pandillas de chicos. A menudo son el tipo de chicos que se les llama 'súper depredadores', sin conciencia ni empatía. Podríamos hablar sobre por qué terminaron así, pero primero tenemos que controlarlos".





Biden: "Ha provocado que el déficit con China suba, no que baje. Que suba, no que baje"

Biden está equivocado. El déficit comercial de bienes y servicios con China aumentó al comienzo de la presidencia de Trump, pero ha disminuido durante su guerra comercial y la desaceleración de la economía mundial, según la Oficina del Censo de Estados Unidos . El déficit comercial creció de $337 mil millones en 2017 a $380 mil millones en 2018, pero cayó a $308 mil millones en 2019. En los primeros seis meses de 2020, el déficit comercial fue de $130 mil millones, en comparación con $164 mil millones en 2019.





Trump: "Se esperaba que murieran 2.2 millones de personas segú n los modelos"

A Trump le encanta usar esta estadística. Pero es increíblemente engañosa.

Trump está citando una posible cifra de muertes que fue una proyección del peor escenario posible que hizo el Imperial College of London, que suponía que el 81% de la población se infectaría (268 millones de personas) y que el 0.9% de ellas moriría. Lo hizo también asumiendo que las personas no tomaran medidas contra el coronavirus : que nadie evitara los elevadores abarrotados, ni utilizara mascarillas, ni se lavara las manos con más frecuencia o comprara guantes o desinfectante de manos, lo cual el estudio reconoció que no era realista: "Es muy probable que se produzca un cambio espontáneo importante en el comportamiento de la población incluso en ausencia de intervenciones ordenadas por el gobierno".

Además, se cree que ni siquiera la pandemia de gripe de 1918 infectó a más del 28% de la población, lo que hace que la cifra del 81% sea sospechosa, señaló Alan Reynolds, del Instituto Cato . Trump menciona habitualmente esta cifra para sugerir que salvó a muchas personas de la muerte, incluso cuando la cifra real de muertes supera muchas de sus predicciones anteriores. El 29 de marzo, llegó a decir incluso que "un muy buen trabajo" sería que el número de muertes estuviera entre las 100,000 y las 200,000. Esa evaluación parece ya no ser operativa.





Biden: " Él dijo: 'No se preocupen, se va a ir [el virus]... Quizás si se inyectan lejía'. Dijo que estaba bromeando cuando dijo eso. Mucha gente pensó que era en serio"

Trump: "Estaba bromeando con eso"

En una reunión informativa sobre el coronavirus en abril, Trump dió su idea de una cura después de una presentación que mencionó que los desinfectantes pueden matar al nuevo coronavirus en las superficies y en el aire.

"Veo que el desinfectante lo elimina en un minuto, un minuto", dijo Trump. "¿Y existe alguna forma de hacer algo así mediante una inyección interna o casi una limpieza? Porque ven que [que el virus] se mete a los pulmones y causa mucho daño en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso".

La pregunta, que Trump hizo espontáneamente, llevó inmediatamente a médicos, legisladores y los fabricantes de Lysol a responder con incredulidad y advertencias contra la inyección o ingestión de desinfectantes, que son altamente tóxicos.

Al día siguiente, después de críticas generalizadas, Trump dijo que no pretendía que fuera una sugerencia seria.

"Yo les hice una pregunta sarcásticamente a periodistas como tú solo para ver qué pasaba", dijo Trump en la Oficina Oval en respuesta a una pregunta.

No hubo ninguna indicación cuando hizo los comentarios iniciales de que no fuera una recomendación real.





Trump: "Nancy Pelosi dijo lo mismo [sobre la letalidad del virus]. Estaba bailando en las calles del Barrio Chino en San Francisco".

Bajo fuertes críticas por reaccionar con demasiada lentitud a la pandemia de coronavirus, Trump ha intentado invertir los papeles y ha alegado repetidamente que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (Demócrata por California), en realidad actuó más lentamente que él , aludiendo una visita que Pelosi hizo al Barrio Chino de San Francisco el 24 de febrero y afirmando falsamente que estuvo "bailando" durante la visita.

[Trump] la acusó de causar muchas muertes, cuando no ha habido ninguna en Chinatown y relativamente pocas en San Francisco. Dice que ella instó celebrar a ferias y desfiles callejeros, pero eso no es cierto. Ella abogó por el patrocinio de los negocios chinos. En lo que respecta a sugerir que él se tomó la crisis en serio y ella no, eso es exagerado. Contrario a lo que afirma Trump, ella nunca sugirió que el virus no existiera. En el Barrio Chino [Pelosi] instó a la gente a tomar precauciones y estar atenta. Un día después, pidió una respuesta más amplia y contundente. El presidente, mientras tanto, continuó hablando alegremente durante al menos dos semanas después.





Trump: "Su propia persona que dirigía eso para él, quien, como saben, era su jefe de personal, dijo que [el manejo de la gripe porcina] era catastrófico. Era horrible. No sabíamos lo que estábamos haciendo"

Trump exagera lo que dijo en 2019 Ron Klain, quien había sido el jefe de personal de Biden durante la pandemia de gripe porcina de 2009 a 2010.

Klain estaba respondiendo una pregunta sobre el desarrollo de una vacuna universal contra la gripe y advirtió que depender solo de una vacuna no sería suficiente, pues la vacuna desarrollada para ese evento llegó con demasiada demora. "Es puramente fortuito que este no sea uno de los acontecimientos con mayor cantidad de víctimas en la historia de Estados Unidos", dijo. "No tuvo nada que ver con que nosotros hiciéramos las cosas bien. Solo tuvo que ver con la suerte". (En gran medida, la vacuna llegó demasiado tarde para vacunar a gran parte de la población antes de que la pandemia alcanzara su punto más álgido, según un informe del Gobierno).

Pero Klain no estaba hablando en general sobre la respuesta de la administración Obama a la gripe porcina, la cual por lo general recibió elogios. No dijo nada sobre el papel de Biden. Klain le dijo a The Fact Checker que estaba advirtiendo que no se debía depender en exceso de las vacunas. "Lo que estaba intentando decir es que si uno se basa únicamente en las vacunas como su estrategia principal, y las vacunas llegan tarde, entonces estás jodido y pueden pasar cosas muy malas", dijo. "Se podría alegar que lo que Trump ha estado haciendo en los últimos meses -restarles importancia a las pruebas, restarles importancia a las mascarillas, restarles importancia al rastreo y otras medidas de salud pública, mientras promete que una cura/vacuna está 'a la vuelta de la esquina'- demuestra que estoy en lo cierto: la tasa de mortalidad por covid en Estados Unidos después de junio no tiene parangón en el mundo".





Biden: "Miren los estados que tienen un repunte, son los estados rojos, los estados del Medio Oeste, en el norte del Medio Oeste, ahí es donde está ocurriendo el repunte de manera significativa".

En gran medida, Biden tiene razón en esto. Cuando se ajusta la medición al tamaño de la población , los estados con los mayores repuntes en las últimas semanas son Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Wisconsin, Idaho, Nebraska, Utah y Wyoming.





Trump: "Joe recibió $3.5 millones de Rusia, y le llegaron a través del [presidente ruso Vladimir] Putin porque era muy amigo del exalcalde de Moscú, y era el alcalde de Moscú, su esposa. Y tienes $3.5 millones. Tu familia recibió $3.5 millones" .

Trump se refiere a una acusación aparecida en una investigación reciente publicada por la mayoría republicana del Comité de Seguridad Nacional del Senado: "Rosemont Seneca Thornton, una empresa de inversión cofundada por Hunter Biden, recibió $3.5 millones en una transferencia bancaria de [Yelena] Baturina, quien presuntamente recibió contratos de construcción ilegales de su esposo, el exalcalde de Moscú". El informe dijo que la transferencia bancaria era parte de un "acuerdo de consultoría", pero no alega ninguna ilegalidad en la transacción.

Presuntamente, en el momento de la transferencia, Baturina vivía en el Reino Unido con su esposo, Yuri Luzhkov, quien murió en 2019. Pero el abogado de Hunter Biden dijo que la afirmación de que Hunter Biden recibió $3.5 millones de Baturina es falsa.

"El informe del Senado alega falsamente que Hunter Biden tenía una relación financiera con la mujer de negocios rusa Yelena Baturina y que recibió $3.5 millones de Baturina", dijo el abogado de Biden, George Mesires, en un correo electrónico. "Hunter Biden no tenía ningún interés y no era 'cofundador' de Rosemont Seneca Thornton, por lo que la afirmación de que le pagaron $3.5 millones es falsa".

El informe del Senado afirmó que "Luzhkov utilizó su cargo de alcalde para aprobar más de 20 proyectos inmobiliarios que fueron construidos por una empresa de construcción propiedad de Baturina y que, en última instancia, generaron ganancias multimillonarias en rublos para su familia".

El propio Trump en algún momento esperaba ser parte de los proyectos inmobiliarios de Moscú supervisados por Luzhkov cuando fue alcalde entre 1992 y 2010. Luzhkov, en una entrevista antes de su muerte, le dijo a la agencia de noticias rusa Interfax que Trump planeaba construir un enorme centro comercial subterráneo en Moscú a mediados de la década de 1990. "Trump estuvo en Moscú", dijo Luzhkov. "Tuvo contactos sobre asuntos relacionados con la construcción del centro comercial subterráneo Okhotny Ryad en la plaza Manezh". Pero el trato nunca se concretó.





Biden: "Nos enteramos de que este presidente pagó 50 veces el impuesto en China [en comparación con su factura fiscal en Estados Unidos], tiene una cuenta bancaria secreta con China, hace negocios en China".

Trump: "Yo era un hombre de negocios haciendo negocios, la cuenta bancaria a la que te refieres, que es - todo el mundo lo sabe -, está en la lista, la cuenta bancaria era de 2013. Eso es lo que era. Se abrió y se cerró en 2015, creo".

Trump nunca reveló que tenía una cuenta bancaria china. El New York Times reveló su existencia en un informe publicado esta semana y también informó que Trump tenía cuentas en Gran Bretaña e Irlanda.

Trump se ha negado a publicar sus declaraciones fiscales y, en cambio, ofrece sus declaraciones financieras presentadas ante funcionarios de ética del Gobierno. Esas declaraciones no son tan detalladas como lo serían las declaraciones fiscales. El Times dijo que obtuvo datos de sus declaraciones fiscales para su artículo.

"Las cuentas extranjeras no aparecen en las declaraciones financieras públicas del señor Trump, donde debe enumerar los activos personales, porque se mantienen bajo nombres corporativos. Las identidades de las instituciones financieras no están claras", informó el Times. "La cuenta china está controlada por Trump International Hotels Management LLC, que según los registros fiscales pagó $188,561 en impuestos en China mientras buscaba acuerdos de licencia allí desde 2013 hasta 2015".

Trump dijo que creía que la cuenta se cerró en 2015. Eso no es lo que dijo su abogado.

"Nunca se materializaron acuerdos, transacciones u otras actividades comerciales y, desde 2015, la oficina ha permaneció inactiva", le dijo el abogado de Trump, Alan Garten, al Times. "Aunque la cuenta bancaria permanece abierta, nunca se ha utilizado para ningún otro propósito".





Moderadora de NBC, Kristen Welker: "Presidente Trump, esta semana llamó al Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas más conocido de la nación, y cito: 'Un desastre'”

Trump: "Me llevo muy bien con Anthony, pero él dijo: 'No usen mascarillas'. Y dijo, como saben, 'Esto no va a ser un problema'. Creo que es demócrata, pero no hay problema"

En una llamada con el personal de su campaña el lunes, Trump dijo: "La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas".

Fauci nunca dijo nada parecido a 'esto no va a ser un problema'. Habló como científico, evaluando los datos que tenía delante. Desde el principio advirtió sobre la necesidad de permanecer alertas.

El 20 de enero, Fauci le dijo a CNN: "Realmente es una situación cambiante y tenemos que estar preparados para lo peor. O sea, no creo que haya motivos para el pánico por parte de nadie, pero ciertamente debemos seguirla y observar esto con mucho cuidado".

Un mes después, el 22 de febrero, también le dijo a CNN: "Si esto se convierte en una pandemia, no hay forma de que en Estados Unidos podamos escapar de tener más infecciones". El 29 de febrero, en "The Today Show", se le preguntó a Fauci si debían cambiarse las rutinas diarias. "Ahora mismo, en este momento, no hay necesidad de cambiar nada de lo que uno hace día a día. Ahora mismo el riesgo sigue siendo bajo, pero esto podría cambiar", respondió. "Cuando empecemos a ver que se propaga en la comunidad, esto podría cambiar y obligarnos a estar mucho más atentos en cuanto a hacer cosas que eviten la propagación".

Y añadió: "O sea, esto podría ser un brote importante. Espero que no. O podría ser algo que esté razonablemente bien controlado".

En cuanto a la afirmación de Trump de que Fauci les aconsejó a las personas que no usaran mascarillas, falta un contexto importante.

Fauci dijo que al principio desaconsejó el suo de mascarillas debido a los primeros temores de que las mascarillas N95 que necesitaban los trabajadores de la salud se agotaran rápidamente. Una vez que la ciencia indicó que el virus lo transmitían las personas asintomáticas, se actualizó la orientación porque incluso las mascarillas de tela pueden ayudar a detener la propagación si todos las usan. (Trump ha afirmado falsamente que el 85% de quienes usan mascarillas contraen el coronavirus).

"No me arrepiento de nada de lo que dije entonces porque en el contexto del tiempo en el que lo dije, fue correcto. En las reuniones de nuestro grupo operativo nos dijeron que tenemos un problema grave con la falta de EPP [equipo de protección personal] y mascarillas para los profesionales de la salud que se ponen en peligro todos los días para cuidar a las personas enfermas", dijo Fauci en una entrevista con la revista InStyle.

"Cuando quedó claro que la infección podría ser transmitida por portadores asintomáticos que no saben que están infectados, quedó muy claro que teníamos que recomendar fervientemente el uso de las mascarillas", dijo. "En el contexto de cuando no lo estábamos recomendando fervientemente, era lo correcto. Pero nuestro conocimiento cambió y cambió lo que sabíamos sobre la situación del brote".

Trump ha afirmado repetidamente y sin pruebas que Fauci es demócrata. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ha trabajado tanto en administraciones demócratas como republicanas desde 1984.





Trump:"Ellos [la administración Obama] intentaron reunirse con él [el líder norcoreano Kim Jong Un]. Él no quiso hacerlo. No le agradaba Obama. No le agradaba. No quiso hacerlo"

Trump ha enfrentado críticas por reunirse tres veces con Kim Jong Un de Corea del Norte sin lograr avances en la desnuclearización del país.

A menudo responde, como lo hizo en el debate, que al menos Kim está dispuesto a reunirse con él, mientras que el presidente Barack Obama no pudo conseguir una reunión.

Trump nunca ha presentado evidencia de que Obama buscara una reunión, y toda la evidencia muestra que la afirmación es falsa. Le hemos dado Cuatro Pinochos .

La estrategia de Obama hacia Corea del Norte fue evitar a Kim. Gradualmente aumentó las sanciones a Corea del Norte mientras se negaba a negociar con Pyongyang hasta que abandonara su programa de armas nucleares, una política que llegó a conocerse como "paciencia estratégica".





Trump: "Nadie ha hecho más por la comunidad negra que Donald Trump. Y si miras, con la excepción de Abraham Lincoln, posible excepción, pero con la excepción de Abraham Lincoln, nadie ha hecho lo que yo hice".

Trump parece basar esta afirmación en las cifras de empleo anteriores al coronavirus y en algunas medidas relativamente menores tomadas durante su administración. Los historiadores dicen que esta afirmación es ridícula .

Trump ha tomado pocas medidas específicamente en nombre de los afroestadounidenses.

Lincoln liberó a las personas esclavizadas en la Confederación y presionó para que se aprobaran enmiendas constitucionales para darles un estatus igual ante la ley. El presidente Lyndon B. Johnson promulgó la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que también tuvieron un impacto duradero en las vidas de los afroestadounidenses. Estas victorias legislativas no fueron fáciles, por lo que Johnson tuvo que construir coaliciones con republicanos y demócratas liberales para derrotar a los poderosos segregacionistas de su propio partido que dominaban el sur. (La votación final para el proyecto de ley de la Ley de Derechos Civiles fue de 73 a 27, con 27 republicanos a favor y seis en contra. Entre los demócratas, 46 votaron a favor del proyecto de ley y 21 lo rechazaron).

Trump nunca ha sido modesto, pero este tipo de fanfarroneo es simplemente ridículo.





Biden: "Liberamos 38. Tienen 38,000 prisioneros. No hiciste nada; 38,000 prisioneros fueron liberados de prisiones federales. Hubo más de mil personas a las que se les concedieron indultos"

La población carcelaria federal disminuyó por primera vez en décadas durante la administración Obama, pero no en 38,000 personas, como sugiere Biden.

Datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia revelan que desde 2009 hasta enero de 2017, la población carcelaria federal disminuyó en más de 19,000, lo que representa la primera disminución significativa desde la administración Carter.

Entonces, ¿de dónde sacó Biden los 38,000? Probablemente esté mezclando el número de personas liberadas de prisión con los más de 36,000 presos que le solicitaron a Obama indultos o conmutaciones. De esos, Obama otorgó la cifra récord de 1,900, según datos del Departamento de Justicia .





Trump: "Capturar y liberar es un desastre. Llegaba un asesino, llegaba un violador, llegaba una persona muy mala. Anotábamos su nombre. Tenemos que liberarlos en nuestro país. Y luego dices que vuelven. Menos del 1% de la gente regresa".

La mayor parte de esto es falso.

La frase "capturar y liberar" generalmente sirve como abreviatura de la práctica de las autoridades migratorias de Estados Unidos de liberar a los inmigrantes indocumentados en el país mientras esperan audiencias de inmigración, en lugar de mantenerlos bajo custodia. Con algunas excepciones, solo los niños y los solicitantes de asilo son elegibles para este tipo de liberación. Los condenados por delitos no son elegibles para su liberación.

La afirmación de Trump de que menos del 1% de las personas liberadas en el país se presentan a sus audiencias judiciales es falsa.

Los datos muestran que los inmigrantes asisten de forma abrumadora a sus audiencias. Los jueces ordenaron deportaciones "in absentia" en el 14% de los casos en el año fiscal 2013, una tasa que aumentó al 25% en el año fiscal 2018.

Si invertimos los números, vemos que eso significa que entre el 75% y el 86% de los migrantes se presentaron a la corte. Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que dado que los migrantes que están detenidos siempre asisten a sus audiencias, pues no tienen otra opción, la forma correcta de medir si los migrantes se presentan en la corte es mirar solo a aquellos que nunca estuvieron detenidos en centros de detención. Utilizando ese parámetro, el 59% se presentó a las audiencias de inmigración en 2018.

Pero los investigadores del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa estudiaron la pregunta y obtuvieron un número mucho más alto: el 81% de las familias migrantes asistieron a todas sus audiencias judiciales. ( He aquí nuestra verificación detallada de hechos)





Trump: "Mientras él vendía almohadas y sábanas, yo le vendí destructores de tanques a Ucrania".

Trump, como siempre, afirma que hizo más que el presidente Barack Obama. Pero desestimar la ayuda de Obama a Ucrania como "almohadas y sábanas" es ridículo.

Aunque el gobierno de Obama no envió ayuda letal, en 2015 le brindó a Ucrania más de $120 millones en asistencia de seguridad y prometió equipos por valor de $75 millones más, incluyendo vehículos aéreos no tripulados, Humvees blindados, radares de mortero y dispositivos de visión nocturna. y suministros médicos, según la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Pentágono. La administración Trump proporcionó muchos de estos mismos artículos, pero en marzo de 2018, la Casa Blanca también aprobó la venta de misiles Javelin, un sistema de misiles de precisión que se disparan desde el hombro diseñado para destruir tanques, otros vehículos blindados y helicópteros.

En una llamada el 25 de julio de 2019, Trump pidió "un favor" después de que el presidente Volodymyr Zelensky dijó que Ucrania estaba lista para comprar más misiles Javelin. Durante la administración de Obama, a las autoridades estadounidenses les preocupaba que el ejército ucraniano careciera de la capacidad para manejar armas como los Javelin, pero el país había logrado esa capacidad cuando Trump asumió el cargo.

Irónicamente, según informó la revista Foreign Policy , Trump inicialmente no quiso proporcionar los Javelin a Ucrania, pero finalmente sus asistentes lo convencieron de que podría ser bueno para los negocios estadounidenses. Sin embargo, la venta fue principalmente simbólica. La administración Trump insistió en que los Javelin no se podían desplegar en una zona de conflicto, por lo que se almacenan en el oeste de Ucrania, lejos del frente del conflicto en curso contra los separatistas prorrusos en el este del país.

Trump: "Revisaron todo lo que tenía, incluyendo mis declaraciones fiscales ..."

De hecho, el fiscal especial Robert S. Mueller III y su equipo no tuvieron acceso a las declaraciones fiscales de Trump, según un libro reciente de Andrew Weissmann, uno de los fiscales.

"Al principio, le enviamos una citación al Deutsche Bank en relación con las finanzas de Paul Manafort, y la Casa Blanca se enteró y exigió saber si estábamos investigando las finanzas del presidente", le dijo Weissmann a "Fresh Air" de NPR. "Como recordarán, él había dicho muy públicamente que era una línea roja, que si había una investigación sobre sus finanzas, eso era algo intolerable y que no debía suceder. Obviamente, eso es una señal de alerta de que puede haber algo allí. … Así que, tan pronto con esa advertencia del presidente con respecto a Deutsche Bank, se tomó la decisión de que no cruzaremos esa línea roja, que no valía la pena, porque estábamos empezando, arriesgarnos a ser despedidos".





Trump: "... y no encontraron absolutamente ninguna colusión ni nada malo"

Mueller reveló que hubo actividad delictiva importante por parte de algunos de los asesores de campaña de Trump, varios de los cuales han sido condenados, y por personas y entidades rusas.

El fiscal especial concluyó que actores del gobierno ruso piratearon computadoras y obtuvieron correos electrónicos de personas asociadas con la campaña de Clinton y las organizaciones del Partido Demócrata, y luego difundieron públicamente esos materiales mediante varios intermediarios, incluyendo WikiLeaks, para sembrar la discordia en Estados Unidos, perjudicar a Clinton y ayudar a Trump.

"Aunque la investigación estableció que el gobierno ruso percibió que se beneficiaría de una presidencia de Trump y tomó medidas para garantizar ese resultado, y que la Campaña esperaba que se beneficiaría electoralmente de la información robada y divulgada mediante los esfuerzos rusos, la investigación no estableció que los miembros de la Campaña Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral", dice el informe del fiscal especial.

Mueller se negó a tomar una decisión sobre si presentar cargos de obstrucción de la justicia contra Trump. El fiscal especial tampoco hizo una recomendación explícita al Congreso sobre el juicio político.

Pero Mueller dedicó la mitad de su informe a presentar un esfuerzo sostenido de Trump para descarrilar la investigación, incluyendo un esfuerzo del presidente para que se destituyera a Mueller. El informe de Mueller presenta varios episodios en los que los fiscales encontraron que Trump cumplió con todos los elementos de un delito de obstrucción.

Uno, sus esfuerzos por eliminar a Mueller. Dos, sus esfuerzos por reducir la investigación. Tres, su orden al exabogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, de negar el intento de destituir a Mueller. Cuatro, sus comentarios sobre el posible indulto al expresidente de la campaña de Trump, Paul Manafort.

"Si tuviéramos confianza después de una investigación exhaustiva de los hechos de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, lo declararíamos", dice el informe. "Sin embargo, basándonos en los hechos y los estándares legales aplicables, no podemos llegar a ese criterio. La evidencia que obtuvimos sobre las acciones y la intención del Presidente presenta cuestiones difíciles que nos impiden determinar de forma concluyente que no ocurrió ninguna conducta delictiva. En consecuencia, aunque este informe no concluye que el Presidente cometió un delito, tampoco lo exonera".





Trump: "Nadie ha hecho lo que yo hice, reformar la justicia penal. Obama y Joe no lo hicieron. Ni siquiera creo que lo hayan intentado porque no tuvieron oportunidad de hacerlo. Quizás hayan querido hacerlo".

La reducción de las disparidades raciales en el sistema de justicia penal ha sido un proyecto bipartidista tanto para la administración de Obama como para la de Trump .

Una ley de 1986 patrocinada por Biden cuando era senador exigía una sentencia mínima obligatoria de cinco años por traficar 500 gramos de cocaína en polvo o 5 gramos de crack, una proporción de 100 a 1.

Obama firmó la Ley de Imposición de Condenas Justas bipartidista en agosto de 2010, revocando la sentencia obligatoria de cinco años para quienes no tenían antecedentes delictivos y reduciendo la disparidad de las condenas a 18 a 1 para los reincidentes. En otras palabras, un delito que involucrara 500 gramos de cocaína en polvo aún conllevaba una sentencia mínima de cinco años. Pero el umbral para una condena de cinco años se elevó por delitos de cocaína crack, de 5 gramos a 28 gramos.

La Ley de Imposición de Condenas Justas se aplicó de forma prospectiva, lo que significa que la disparidad en las condenas de casos que involucraron cocaína crack se redujo solo para los delitos que ocurrieron después de que Obama promulgó la ley en 2010. Trump y su yerno y asesor, Jared Kushner, presionaron a favor de una nueva ronda de cambios en el sistema de justicia penal, reuniendo una coalición bipartidista de demócratas, republicanos, libertarios, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros, con lo que persuadieron al líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell (Republicano por Kentucky) para que presentara el proyecto de ley para su votación y resistieron las críticas de conservadores como el senador Tom Cotton (Republicano por Arkansas). El resultado fue la Ley del Primer Paso, que Trump firmó en 2018.

La Ley del Primer Paso se basa en lo que hizo Obama al hacer retroactiva la reforma de 2010 a las leyes de imposición de condenas por crack. Pero va mucho más allá de eso, por ejemplo, al acortar las condenas mínimas obligatorias en todos los ámbitos por delitos de drogas no violentos a nivel federal.





Trump: "Las afecciones preexistentes siempre permanecerán. Lo que me gustaría hacer es una mejor atención sanitaria. … Proteger siempre a las personas con [afecciones] preexistentes. Así que me gustaría acabar con el Obamacare, idear una nueva y hermosa atención sanitaria".

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), promulgada en 2010, garantiza que las aseguradoras deben venderles planes a personas con afecciones de salud preexistentes, desde cáncer, asma y enfermedades cardíacas hasta diabetes, enfermedades mentales y otros padecimientos.

La ley dice que las personas en la misma área geográfica y grupo de edad que compren planes similares deben pagar precios similares.

Trump ha estado tratando de derogar la ley desde que asumió el cargo. Ha prometido un plan de reemplazo durante casi cuatro años que nunca ha elaborado.

Cuando los casos de coronavirus alcanzaron una nueva cifra récord el 25 de junio, la administración Trump presentó un memorial ante la Corte Suprema alegando que toda la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, incluyendo su garantía de cobertura para pacientes con afecciones preexistentes, "debe caer".

Si la corte anula la ley, como pide Trump, los pacientes con afecciones preexistentes quedarían vulnerables. Las aseguradoras podrían volver a negarles la cobertura, venderles planes basura con escasos beneficios o cobrarles precios exorbitantes.

Trump: "China está pagando, están pagando miles y miles de millones de dólares. Acabo de darles $28 mil millones, acabo de darles $28 mil millones a nuestros agricultores"

Biden: "Contribuyentes"

Trump: "Dinero. Eso es el dinero de los contribuyentes. Y conozco al contribuyente, pues se llama China".

Hasta el 14 de octubre, los aranceles de Trump han recaudado alrededor de $65 mil millones en productos de China, según Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. .

Pero Biden tiene más razón en este argumento, dicen los economistas. Los aranceles, esencialmente un impuesto, generalmente los pagan los importadores, como las empresas estadounidenses, que a su vez transfieren la mayor parte o la totalidad de los costos a los consumidores o productores, que podrían utilizar materiales chinos en sus productos. Entonces, en última instancia, los estadounidenses están pagando la factura de los aranceles de Trump, no los chinos. El presidente se engaña a sí mismo si piensa lo contrario.

Además, como señaló Trump, los ingresos arancelarios de China se han reducido por los pagos que el gobierno les ha hecho a los agricultores que perdieron negocios porque China dejó de comprar soja, cerdos, algodón y otros productos estadounidenses en respuesta. Hasta diciembre de 2018, el gobierno dijo que daría casi $9.6 mil millones en asistencias, incluyendo $7.3 mil millones para los productores de soja, $580 millones para los productores de carne de cerdo y $554 millones para los productores de algodón. En ese momento, solo se habían recaudado alrededor de $8 mil millones procedentes de los productos chinos. Trump luego anunció un rescate adicional para los agricultores de $16 mil millones en 2019, para un total de $28 mil millones.





Trump: "Hice que los países de la OTAN aportaran 130 mil millones más hasta los 420 mil millones de dólares al año"

Trump afirma falsamente que son $130 mil millones al año, en lugar de cuatro años. La cifra de los $420 mil millones corresponde a ocho años.

A lo largo de la campaña de 2016 y su presidencia, Trump ha demostrado que tiene pocas nociones de cómo se financia y funciona la OTAN. Repetidamente afirmó que otros miembros de la alianza "le debían" dinero a Estados Unidos y que estaban atrasados en sus pagos. Luego se atribuyó el mérito por el dinero "aportado" como resultado de sus presiones, a pesar de que gran parte del aumento en las contribuciones de esos países se había establecido bajo las pautas concertadas durante la administración Obama.

Desde 2006, las directrices de la OTAN le han pedido a cada país miembro que gaste al menos el 2% de su producto interno bruto en la defensa. En 2014, la OTAN decidió aumentar su gasto en respuesta a la anexión de la región de Crimea en Ucrania por parte de Rusia, con el objetivo de alcanzar el 2% en cada país para 2024. Este dinero no acaba en las arcas de la OTAN, como suele afirmar Trump. (El financiamiento directo, para operaciones relacionadas con el ejército, mantenimiento y actividad del cuartel general, se basa en el ingreso nacional bruto, la producción nacional y extranjera total declarada por los residentes de un país, y se ajusta regularmente).

La cifra de $130 mil millones de Trump proviene de un cálculo de la OTAN de que sus miembros europeos y Canadá gastarán $130 mil millones más en defensa durante los cuatro años entre 2016 y 2020. (Los $130 mil millones son un cálculo del gasto acumulado en defensa hasta 2020, en dólares de 2015, como un aumento con respecto al gasto de 2016).

Pero las cifras de la OTAN muestran que los gastos de defensa de los países de la OTAN además de Estados Unidos han aumentado, en un ascenso constante, desde 2014. Como señalamos, fue entonces cuando la OTAN decidió aumentar el gasto en respuesta a la anexión rusa de la región de Crimea en Ucrania.





Trump:"Por primera vez, no necesitamos a todos estos países por los que tuvimos que librar guerras porque necesitábamos su energía. Somos energéticamente independientes"

Totalmente falso. Estados Unidos sigue importando millones de barriles de petróleo por día. "En 2019, Estados Unidos importó alrededor de 9.14 millones de barriles de petróleo por día de aproximadamente 90 países", según un reporte de la Administración de Información Energética, siendo el 48% proveniente de Canadá y el 11% de los países del Golfo Pérsico.





Trump: "Miren, su plan [climático] real cuesta $ 100 billones".

El Green New Deal es un ambicioso plan de 10 años que cuenta con el respaldo de muchos demócratas, pero no de Biden.

El plan, patrocinado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (Demócrata por Nueva York) y otros, tiene el propósito de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2030; modernizar todos los edificios para mejorar la eficiencia energética; construir una red eléctrica "inteligente" y un tren de alta velocidad; garantizar empleos, salud, vivienda y educación superior para todos; y más. El plan de Biden es más limitado y nunca ha firmado el Green New Deal.

De todos modos, el costo estimado por Trump de $100 billones para el Green New Deal es sospechoso. El American Action Forum, que se describe a sí mismo como un grupo de expertos de centro derecha, analizó la propuesta y estimó que costaría entre $50 billones y $93 billones.

Los republicanos suelen caracterizar este estudio como que afirma que el Green New Deal costaría $93 billones, pero losautores son más circunspectos. Hacen hincapié en que obtuvieron varios estimados, no un número concreto, y su análisis incluye varias salvedades. ( He aquí nuestra verificación detallada de hechos .)





Trump: "Él no viene de Scranton. Eso es como uno de los - él vivió allí por un corto período de tiempo"

Biden nació en Scranton, Pensilvania, en 1942 y vivió allí hasta los 10 años. Su familia tiene raíces profundas en el área que datan de 1851.

Biden: "Descarto prohibir el fracking"

Trump: "Estaba en contra del fracking. Lo dijo. Se los mostraré mañana. 'Estoy en contra del el fracking', hasta que obtuvo la nominación, fue a Pensilvania"

La postura de Biden en cuanto al fracking o fracturación hidráulica, es la mismo ahora que durante la temporada de elecciones primarias demócratas . No cambió después de recibir la nominación.

La fracturación hidráulica es una técnica de perforación que utiliza agua a alta presión y explosiones químicas para acceder a las reservas subterráneas de gas natural y petróleo. La técnica ha facilitado un auge en la producción de energía de Estados Unidos durante la última década, pero ha sido polémica, y se ha convertido en el blanco de los activistas contra el cambio climático y de muchos demócratas.

En un estado pendular como Pensilvania, es un tema clave debido a los empleos de fracturación hidráulica en los yacimientos a lo largo de la formación de esquisto Marcellus. Biden dice que no otorgaría nuevos permisos de fracturación hidráulica en terrenos federales, pero permitiría que continúen las operaciones existentes. Aproximadamente el 90% de los 982,000 pozos en los Estados Unidos se encuentran en terrenos privados, sujetos a regulaciones estatales y locales, según la Oficina de Administración de Tierras.

Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post el 23 de octubre de 2020.

