Verificación de hechos del debate vicepresidencial: Harris versus Pence

Harris dijo engañosamente que la ley fiscal del presidente Donald Trump beneficiaba al "1% más rico y a las corporaciones más grandes". En realidad, la mayoría de los hogares recibieron algún tipo de recorte fiscal.

Pence dijo que el candidato presidencial demócrata Joe Biden "va a aumentar sus impuestos". El plan de Biden dice que eso sólo les sucedería a los estadounidenses que ganan más de $400,000 al año.

Pence dijo que, si la pandemia de H1N1 de 2009 hubiera sido tan letal como el nuevo coronavirus, "hubiéramos perdido 2 millones de vidas estadounidenses". Ésa es una comparación engañosa.

Pence dijo que a "muchas" de las personas en un concurrido evento en el Rose Garden "se les hicieron pruebas" para detectar el coronavirus. Pero las pruebas no son suficientes para prevenir una infección.

Harris dijo que el presidente Donald Trump había llamado al coronavirus "un engaño". Trump dijo que se refería a los demócratas que criticaban la respuesta de su administración al coronavirus, no al virus en sí.

Pence afirmó que Trump "aseguró" una ley que salvó 50 millones de empleos. El paquete fue aprobado 96-0 en el Senado. Un experto universitario estimó que se conservaron entre 5 y 7 millones de empleos.

Pence dijo que la administración Trump "en nuestros primeros tres años ... creamos 500,000 empleos de manufactura", ignorando los empleos perdidos desde el comienzo de la pandemia. Hasta septiembre, se habían perdido 164,000 empleos en la manufactura.

Harris afirmó falsamente que la guerra comercial de Trump con China costó 300,000 empleos en la manufactura. Estados Unidos generó 146,000 empleos en fábricas durante los primeros 18 meses después de que entraron en vigor los aranceles.

El vicepresidente dijo que "hoy no hay más huracanes que hace 100 años". Es posible que el cambio climático no aumente la cantidad de tormentas, pero las hace más fuertes.

Pence afirmó que Estados Unidos "ha reducido el CO2 más que los países que todavía están en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático". Pero muchas naciones que participan en el Acuerdo de París han reducido las emisiones en un porcentaje mayor.

Pence no brindó el contexto en el que Hillary Clinton dijo que "bajo ninguna circunstancia" Biden debe "conceder las elecciones". Ella dijo que Biden será el ganador declarado cuando se cuenten todas las boletas de voto en ausencia y las de voto por correo, por lo que no debería conceder si los resultados son cerrados el día de las elecciones.

Pence advirtió que la "votación universal por correo" "creará una gran oportunidad para el fraude electoral". Los expertos en elecciones dicen que la cantidad de casos conocidos es relativamente pequeña.

Los candidatos no se pusieron de acuerdo en cuanto a si la administración Trump había eliminado un equipo que planeaba las respuestas a emergencias de salud pública. Eliminó el rol del director, pero consolidó algunas funciones de equipo en otros puestos.

Pence afirmó falsamente que la administración Trump tiene un plan para proteger a las personas con afecciones preexistentes, pero no ha ofrecido dicho plan.

Harris dijo que "no habrá más protección ... para las personas con afecciones preexistentes" bajo Trump si la Corte Suprema anula la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Las protecciones permanecerían en vigor en gran medida para las personas con planes de salud patrocinados por el empleador, pero no en el mercado individual.

Pence cuestionó la afirmación de Harris de que Trump "se negó a condenar a los supremacistas blancos" en el debate presidencial. Trump no ofreció una condena clara en el debate; Pence luego se refirió a otros casos en los que sí lo hizo.

Pence repitió la afirmación falsa de que la administración Obama dejó "vacía" la Reserva Nacional Estratégica. Eso no es así.

Pence afirmó que Biden y Harris "quieren abolir los combustibles fósiles y prohibir la fracturación hidráulica (fracking)". Biden dijo que quiere prohibir la concesión de nuevos permisos en terrenos públicos; la mayor parte de la fracturación hidráulica se lleva a cabo en áreas no públicas.

Pence dijo erróneamente que Trump "suspendió todos los viajes desde China", aunque las restricciones incluían excepciones.

Hubo otras afirmaciones repetidas de Pence sobre la economía, la redada contra Osama bin Laden y el FBI.

El debate se realizó en la Universidad de Utah en Salt Lake City el 7 de octubre.

Análisis:

Impuestos

En lo que respecta a los impuestos, ambas partes distorsionaron los hechos sobre el historial y las posturas de Biden y Trump.

Harris dijo que Trump "aprobó una ley fiscal que beneficia al 1% más rico y a las corporaciones más grandes de Estados Unidos". Como hemos escrito en repetidas ocasiones , mientras que aquéllos con mayores ingresos recibieron mayores beneficios de la ley fiscal, la mayoría de los hogares recibieron un recorte fiscal.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, un proyecto de ley elaborado por los republicanos, que el presidente promulgó el 22 de diciembre de 2017, proporcionó recortes fiscales a todos los niveles de ingresos, en promedio. El Centro de Política Fiscal estimó que alrededor del 65% de los hogares pagaron menos en el impuesto federal sobre la renta en 2018 bajo la ley fiscal de lo que habrían pagado según las leyes fiscales anteriores, mientras que alrededor del 6% pagó más.

Un mayor porcentaje de contribuyentes de altos ingresos recibieron un recorte fiscal, y ese recorte fiscal fue, en promedio, mayor que los recortes fiscales para aquellos con ingresos menores (tanto en cantidades en dólares como como porcentaje de los ingresos después de impuestos). Pero el 82% de las personas de ingresos medios, aquéllas con ingresos entre aproximadamente $49,000 y $86,000, recibieron una reducción fiscal que promedió alrededor de $1,050 en 2018, estimó el Centro de Política Fiscal.

Debemos tener en cuenta que la mayoría de las disposiciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas vencen después de 2025, lo que luego desplazará la mayoría de los beneficios fiscales al 1% más rico. Un análisis del Centro de Política Fiscal reveló que el 1% superior de los generadores de ingresos obtendría el 20.5% de los beneficios de recortes fiscales en 2018. Ese porcentaje subiría al 25.3% en 2025 y luego saltaría al 82.8% en 2027.

Pence respondió con su propia tergiversación, diciendo en repetidas ocasiones que Biden prometió derogar los recortes fiscales de Trump y que "el primer día, Joe Biden aumentará sus impuestos".

Es cierto, como dijo Pence, que durante el debate presidencial del 29 de septiembre, Biden prometió: "Voy a eliminar los recortes fiscales de Trump". Pero Pence ignora que Biden ha dicho en repetidas ocasiones que eliminará los recortes fiscales en el plan de Trump solo para aquellos que ganan más de $400,000 al año.

Durante el debate vicepresidencial, Harris usó la misma abreviación que Biden, diciendo: "El primer día, Joe Biden derogará esa ley fiscal, se deshará de ella".

Pence aprovechó ese comentario y dijo: "Estados Unidos, acaban de escuchar a la senadora Harris decirles que, el primer día, Joe Biden aumentará sus impuestos".

"Eso no fue lo que dije", respondió Harris, y luego añadió, "la verdad y el hecho es que Joe Biden ha sido muy claro en cuanto a que no aumentará los impuestos de nadie que gane menos de $400,000 al año".

Biden trazó una línea en ese umbral de los $400,000 en mayo pasado. "A nadie que gane menos de 400,000 dólares se le subirán los impuestos. Punto", dijo Biden en una entrevista en CNBC.

Biden ha mantenido esa promesa desde entonces. En numerosos casos, Biden ha dejado claro que no revocaría la totalidad de los recortes fiscales de Trump, sino que eliminaría "el recorte fiscal de Donald Trump para los ricos", como lo expresó en el primer debate para las elecciones primarias demócratas en junio de 2019.

Pero los impuestos directos, como los impuestos sobre la renta, no son toda la historia cuando se trata de evaluar el impacto del plan fiscal de Biden. Aunque el plan Biden no pide ningún aumento de impuestos directo para cualquier persona que gane menos de $400,000, los analistas fiscales independientes dicen que el plan de Biden de aumentar la tasa del impuesto corporativo afectará indirectamente a los empleados debido a los menores retornos de inversión o salarios más bajos con el tiempo.

Como resultado, la mayoría de los estadounidenses sufrirían una reducción en los ingresos después de impuestos, pero "el cambio sería pequeño para la mayoría de esos hogares de ingresos medios y bajos; en promedio, solo una fracción de un por ciento de sus ingresos después de impuestos, y estimamos que el 80% de los nuevos ingresos fiscales provendría del 1% superior por ingresos", según John Ricco , principal analista fiscal del Modelo de Presupuesto Penn Wharton.

El plan fiscal de Biden incluye disposiciones tales como imponer un impuesto sobre la nómina a las ganancias superiores a los $400,000, restablecer una tasa impositiva máxima sobre los ingresos del 39.6% para los ingresos superiores a $400,000 y aumentar la tasa impositiva corporativa máxima del 21% al 28%.

Ricco dijo que "muy pocas familias enviarían cheques más grandes al IRS (o se les retendría más dinero de sus cheques de pago) según la propuesta de Biden".

Pero cuando se incluye el plan de Biden de aumentar los impuestos corporativos, el análisis del Modelo de Presupuesto Penn Wharton reveló que "el plan fiscal afectará al 82% de las familias", dijo Ricco. "Pero en lugar de que sus impuestos suban directamente, esas familias adicionales pagarán los aumentos de impuestos corporativos en forma de retornos de inversión más bajos o salarios más bajos con el tiempo".

Según el Modelo de Presupuesto Penn Wharton, que estima que el plan fiscal de Biden recaudaría entre $3.1 billones y $3.7 billones en 10 años, las personas de ingresos medios sufrirían una disminución de sus ingresos después de impuestos de un 0.4%, o $180, en promedio.

Garrett Watson , un analista senior de políticas de la Tax Foundation, nos dijo por correo electrónico que "es más preciso decir que el plan de Biden reduciría los ingresos del 82% de los estadounidenses como resultado de los cambios fiscales, pero no que generaría una mayor factura fiscal para esos estadounidenses".





La gripe porcina

Al defender su historial en la lucha contra la pandemia por coronavirus, Pence señaló engañosamente el manejo por parte de Biden de la pandemia H1N1 de 2009.

"Cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos, no 7.5 millones de personas, sino 60 millones de estadounidenses contrajeron la gripe porcina", dijo. "Si la gripe porcina hubiera sido tan letal como el coronavirus en 2009, cuando Joe Biden era vicepresidente, habríamos perdido 2 millones de vidas estadounidenses".

Es verdad que se cree que alrededor de 60 millones de estadounidenses contrajeron la gripe porcina, pero ése es un cálculo basado en modelos posteriores al hecho, lo cual no es comparable con el recuento bruto del número de estadounidenses infectados con covid-19.

Y es precisamente porque la pandemia de influenza no fue especialmente letal que se tomaron menos precauciones para prevenir infecciones.

El cálculo de 2 millones de muertes de Pence parece basarse en una estimación aproximada de la tasa de letalidad de la covid-19, o el porcentaje de personas que mueren y que se identifican como portadoras de la enfermedad. Pero aún así es un poco alto.

Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, la tasa de letalidad al 7 de octubre es de 2.9% en todo el mundo y 2.8% en Estados Unidos. Si se aplica a los 60.8 millones de infecciones por H1N1 que ocurrieron según los cálculos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, serían alrededor de 1.7 millones de muertes.

Sin embargo, en realidad, la cepa de influenza pandémica no fue particularmente mortal, y la estimación de los CDC es que ocurrieron 12,469 muertes durante el transcurso de un año.

No solo no ha pasado un año completo desde que el nuevo coronavirus comenzó a afectar Estados Unidos, sino que esos cálculos para la pandemia de 2009 se basan en un modelo - no en casos contados individualmente, a diferencia del recuento de los casos de covid-19 - y se ajustaron en función de la subnotificación. Es casi seguro que una cantidad estimada similar de casos y personas fallecidas por covid-19 sea más alta que las cifras actuales.

El Dr. Tom Frieden , presidente y director ejecutivo de la iniciativa de salud global Resolve to Save Lives, señaló en una entrada de blog el 5 de octubre que el número real de infecciones por coronavirus en Estados Unidos probablemente sea de al menos 40 millones.

Como ya hemos escrito , los dos virus eran muy diferentes y requerían respuestas diferentes. Frieden, quien fue jefe de los CDC durante la pandemia de H1N1, nos dijo que en 2009 no era necesario rastrear contactos o pedirle a la gente que se pusiera en cuarentena. La nación tampoco cerró nunca temporalmente para limitar la propagación del virus.

"La actual pandemia es mucho más severa", dijo, "por eso hemos utilizado medidas sociales y de salud pública para aislar el virus".

Pence luego repitió una afirmación engañosa que Trump había dicho antes. Refiriéndose a Biden, Pence dijo: "su propio jefe de personal, Ron Klain, dijo el año pasado que fue pura suerte, que hicieron 'mal todo lo que era posible'".

Aunque es cierto que Klain dijo algo similar el 14 de mayo de 2019 en la Cumbre de Políticas sobre Pandemias y Bioseguridad , también ha dicho que sus comentarios están fuera de contexto cuando se presentan así.

Como ya hemos escrito antes, Klain nos dijo que estaba refiriéndose específicamente a los retrasos en el lanzamiento de la vacuna, no a la respuesta general de la administración a la pandemia de H1N1.





Hacer pruebas no es suficiente

Hasta ahora, el presidente y otras 10 personas que asistieron a un anuncio en la Casa Blanca el 26 de septiembre sobre la nominada de Trump a la Corte Suprema, dieron positivo al covid-19. Al responder una pregunta acerca de que la Casa Blanca no siguió sus propias directrices de seguridad durante ese incidente, Pence dijo que "a muchas de las personas que estuvieron en ese evento ... en realidad se les hicieron las pruebas de detección del coronavirus" y que "fue un evento al aire libre, que todos nuestros científicos aconsejan habitualmente de forma rutinaria".

Pero, como hemos escrito antes, hacer pruebas no es suficiente para prevenir una infección. Pueden pasar días hasta que la covid-19 se vuelve detectable en una persona infectada, y las pruebas rápidas que utiliza la Casa Blanca son menos sensibles que las pruebas tradicionales.

Como explicó Michael Mina , epidemiólogo de Harvard, en Twitter, las pruebas "no son profilácticas".

"Las pruebas por sí solas no pueden evitar que el examinado se infecte. Pero pueden servir para detener la propagación por parte de la persona que se somete a la prueba", escribió. "Para evitar la infección, se necesitan mascarillas/distanciamiento social".

Y aunque los eventos al aire libre mitigan parte del riesgo de propagación de la covid-19, los científicos han dejado claro que reuniones como la presentación de la jueza Amy Coney Barrett en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca siguen siendo peligrosas. Los CDC clasifican las grandes reuniones al aire libre o en interiores "donde les es difícil a las personas permanecer separadas por lo menos 6 pies y los asistentes viajan desde fuera del área local" como de "mayor riesgo". Los CDC también recomiendan el uso de mascarillas, entre otras medidas de seguridad, para minimizar aún más el riesgo de infección.

Y aunque Pence se refirió a la ceremonia como un "evento al aire libre", eso no es del todo exacto. Además de la recepción exterior en el Jardín de Rosas, también hubo una recepción interior en la Casa Blanca. El New York Times publicó varias fotos de esa recepción, a la que asistieron el presidente, Barrett y su familia, y otros importantes republicanos, todos sin mascarilla y muy juntos.





Comentario de Trump sobre el 'engaño'

Cuando se le preguntó sobre la respuesta de la administración Trump a la covid-19, Harris dijo: "El presidente dijo que era un engaño". Trump se refirió al " nuevo engaño " de los demócratas después de hablar sobre el coronavirus en un mitin el 28 de febrero en Carolina del Sur, pero aclaró al día siguiente que se refería a que los demócratas criticaban la respuesta de su administración al coronavirus, no al virus en sí.

En el mitin a finales de febrero, Trump dijo : "Ahora los demócratas están politizando el coronavirus, lo saben, ¿verdad? El coronavirus, lo están politizando. Hicimos un gran trabajo. Si les preguntas: '¿Cómo le va al presidente Trump?' Te dicen: 'Oh, nada bien, nada bien'. No tienen ni idea. No tienen la más mínima idea. ... Intentaron el engaño del juicio político. ... Intentaron cualquier cosa. ... Y éste es su nuevo engaño".

Al día siguiente, después la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos , se le preguntó a Trump en una conferencia de prensa si lamentaba haber utilizado la palabra "engaño". Él respondió: "No, no, no. El engaño se refiere a lo que hacen (los demócratas) para intentar culpar a alguien, porque hemos hecho un buen trabajo. El engaño es de ellos... No, no estoy hablando de lo que está sucediendo aquí. Estoy hablando de lo que están haciendo. Ése es el engaño".





Dudosa afirmación sobre 50 millones de empleos

Pence afirmó que Trump "aseguró" un programa que salvó 50 millones de empleos.

Pence: (Trump)aseguró $4 billones del Congreso de Estados Unidos para hacerles pagos directos a las familias y salvar 50 millones de empleos mediante el programa de cheques de protección.

En primer lugar, el costo del paquete de ayuda que incluía el programa de cheques (PPP, por sus siglas en inglés) fue de más de $2 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, órgano no partidista, no $4 billones.

Y la idea de que Trump "aseguró" algo es exagerada. Él sí lo firmó , pero se aprobó 96-0 en el Senado , donde la propia Harris votó a favor. La Cámara aprobó la medida bipartidista por un simple voto de voz .

La afirmación de que salvó 50 millones de empleos es muy polémica. Lo que sabemos es que la economía perdió 22 millones de empleos en marzo y abril. No se puede saber cuántos más se habrían perdido sin el paquete de ayuda bipartidista.





Pero Richard Prisinzano , director de análisis de políticas del Modelo de Presupuesto Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania y exanalista del Departamento del Tesoro tanto en administraciones republicanas como demócratas, sitúa los empleos salvados entre 5 millones y 7 millones .





Empleos en la manufactura y una varita mágica

Pence dijo engañosamente que la administración de Obama perdió 200,000 empleos en la manufactura en ocho años, mientras que la administración Trump creó 500,000 empleos "en nuestros primeros tres años".

Pence cuenta, para detrimento de Obama. las pérdidas de empleos provocadas por la Gran Recesión, pero ignora las pérdidas de empleos provocadas por la covid-19 bajo Trump. Hasta septiembre, se habían perdido 164,000 empleos bajo el mandato de Trump.

El caso es que ambas administraciones sufrieron recesiones.

Obama, quien asumió el cargo en enero de 2009, heredó la Gran Recesión , que comenzó en diciembre de 2007 y duró hasta junio de 2009. La recesión y sus efectos persistentes redujeron el número de empleos en la manufactura en más de 1.1 millones en los primeros 14 meses del mandato de Obama. Pero después de marzo de 2010, cuando los empleos en la manufactura alcanzaron un nivel mínimo de 11.5 millones, la economía sumó 916,000 empleos en la manufactura bajo el mandato de Obama.

El resultado neto bajo Obama: una pérdida de 192,000 empleos en la manufactura.

El aumento desigual pero constante de los empleos en la manufactura continuó bajo Trump, hasta aproximadamente el momento en que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus, aunque hubo una desaceleración en 2019 incluso antes de la pandemia.

En los primeros tres años de Trump, la economía sumó 475,000 empleos en la manufactura. Sin embargo, todos excepto 19,000 de esos empleos se sumaron en los primeros dos años, pues el sector manufacturero comenzó a ralentizarse en 2019. En 2020, la economía hasta ahora ha perdido 661,000 empleos en la manufactura, lo cual ha borrado todas las ganancias de los primeros tres años y más.

El resultado neto bajo Trump: una pérdida de 164,000 empleos en la manufactura.

Pence también dijo esto sobre los empleos en la manufactura perdidos bajo Obama: "Cuando Joe Biden fue vicepresidente, perdimos 200,000 empleos en la manufactura y el presidente Obama dijo que nunca volverían. Dijo que necesitábamos una varita mágica para traerlos de vuelta".

El comentario de Obama sobre la " varita mágica " se produjo durante la campaña de 2016, cuando Trump prometía renegociar acuerdos comerciales para recuperar los empleos en la manufactura. Obama dijo que "algunos fabricantes" estaban regresando a Estados Unidos debido a los bajos precios de la energía y al gran mercado estadounidense. Pero, añadió, otros empleos no regresarían, por lo cual se necesitaría recapacitación para los nuevos empleos en la manufactura que se estaban creando.

Luego, el expresidente se burló de la promesa de Trump de negociar mejores acuerdos comerciales, utilizando el término "varita mágica".

“Cuando alguien dice, como la persona que acabas de mencionar, y a quien no le voy a hacer publicidad, que va a traer de vuelta todos esos empleos, bueno, ¿exactamente cómo vas a hacer eso? ¿Qué vas a hacer?" Dijo Obama, refiriéndose a Trump. "No... no hay respuesta a eso... Simplemente dice: 'Bueno, voy a negociar un mejor acuerdo'. "Bueno, ¿exactamente qué... y cómo vas a hacer eso? ¿Qué varita mágica tienes? Y, por lo general, la respuesta es que no tiene una respuesta".





Afirmación falsa sobre los empleos en fábricas

Harris dijo falsamente que los aranceles de Trump sobre los productos de China le habían costado a Estados Unidos 300,000 empleos en la manufactura.

Harris: Debido a la llamada guerra comercial con China, Estados Unidos perdió 300,000 empleos en la manufactura.

Los hechos dicen lo contrario: Estados Unidos en realidad generó 146,000 empleos en la manufactura después de la entrada en vigor de los aranceles sobre los productos chinos aplicados por el presidente el 6 de julio de 2018 y antes de los despidos masivos provocados en marzo por la pandemia de covid-19.

Sin duda, algunos economistas dijeron que los aranceles a China contribuyeron a una leve recesión en la manufactura el año pasado, pero también hubo otras causas, incluyendo problemas de seguridad con el avión 737 Max de Boeing y la fortaleza del dólar que encareció la compra de productos estadounidenses en el extranjero. Pero incluso en el peor mes del año pasado (octubre), Estados Unidos tenía 104,000 empleos en la manufactura más que cuando entraron en vigencia los aranceles de Trump.

Harris se refería a un cálculo del asiduo crítico de Trump, Mark Zandi , economista principal de Moody's Analytics, quien ha estimado que la guerra comercial con China dio como resultado la creación de 300,000 empleos totales en Estados Unidos, pero eso no es solo en el sector manufacturero. Y se refiere a empleos que podrían haberse creado, pero no lo fueron, no a la pérdida de empleos actuales.

No sabemos si el cálculo de Zandi es correcto. Quizás se podrían haber creado más empleos sin los aranceles. Pero es un hecho que la economía sumó 3.4 millones de empleos en general después de que entraron en vigor los aranceles a China entraron en julio de 2018 y antes de que comenzaran los despidos inducidos por la pandemia en marzo.





Huracanes y cambio climático

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con el consenso científico sobre el cambio climático, Pence cambió el tema hacia el aire limpio y la conservación, antes de sugerir que se desconoce cuál es la causa.

"Ahora, con respecto al cambio climático, el clima está cambiando", dijo. "El problema es, ¿cuál es la causa y qué hacemos al respecto? El presidente Trump ha dejado claro que vamos a seguir prestándole atención a la ciencia".

Pero los científicos tienen una muy buena idea de lo que está causando el cambio climático: los seres humanos. La propia Evaluación Nacional del Clima de 2018 del gobierno estadounidense establece claramente que el problema dista mucho de resolverse.

"La temperatura media mundial ha aumentado aproximadamente en 1.8°F (0.55ºC) desde 1901 hasta 2016", dice , un mensaje clave del informe, "y la evidencia observacional no respalda ninguna explicación natural creíble para esta cantidad de calentamiento; en cambio, la evidencia apunta constantemente a las actividades humanas, especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero o que atrapan el calor, como la causa predominante".

Más tarde, Pence dio una impresión engañosa sobre el vínculo entre el cambio climático y los huracanes.

"Y con respecto a los huracanes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) nos dice que, en realidad, por muy difíciles que sean, hoy no hay más huracanes que hace 100 años", dijo.

Pence tiene razón en que el cambio climático puede no estar aumentando la cantidad de huracanes. Pero se ha relacionado con huracanes más intensos.

Una sección de Preguntas y respuestas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica explica que la actividad de los huracanes en el Atlántico ha "aumentado desde la década de 1970", pero que la corta duración de los buenos registros de huracanes hace que sea difícil decir cuánto del aumento se debe a la actividad humana.

"Con el calentamiento futuro, es probable que aumenten las tasas de lluvia de los huracanes, al igual que el número de huracanes muy intensos, según los modelos teóricos y numéricos", dice la página web, que se elaboró para explicar la Evaluación Nacional del Clima. "Sin embargo, los modelos no coinciden sobre si el número total de huracanes en el Atlántico aumentará o disminuirá".

"Independientemente de cualquier cambio en la frecuencia o intensidad de las tormentas influenciado por los seres humanos, el aumento del nivel del mar elevará la amenaza de inundaciones por marejadas ciclónicas durante los huracanes", añade el sitio.

La Evaluación Nacional del Clima en sí, es aún más directa.

"El aumento de los gases de efecto invernadero y la disminución de la contaminación del aire han contribuido al aumento de la actividad de los huracanes en el Atlántico desde 1970. En el futuro, se prevé que aumenten las precipitaciones y la intensidad de los huracanes en el Atlántico y el este del Pacífico Norte", concluye el informe.

"En el futuro, generalmente se proyecta que el número total de tormentas tropicales se mantendrá estable o incluso disminuirá, pero las tormentas más intensas generalmente serán más frecuentes, y también se prevé que aumentará la cantidad de lluvia asociada con una determinada tormenta", añade.

Y la evidencia sobre que el cambio climático empeora los huracanes sigue aumentando . A principios de este año, los científicos de la NOAA publicaron un análisis de datos satelitales que revelaron que entre 1979 y 2017, los ciclones tropicales en todo el mundo tuvieron un 8% más de probabilidades cada década de convertirse en tormentas de categoría 3 o superior. Los mayores cambios en severidad de las tormentas ocurrieron en el Atlántico Norte.





Emisiones de CO2

Como parte de su respuesta sobre el cambio climático, Pence también tergiversó los hechos sobre las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos.

"Saben, lo que es notable es que Estados Unidos ha reducido el CO2 más que los países que todavía están en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático", dijo. "Pero lo hemos hecho mediante la innovación. Y lo hemos hecho mediante el gas natural y la fracturación hidráulica".

Pence no dio una cronología para esta afirmación, pero Trump ha hecho alardes similares en el pasado , cuando dijo que desde el año 2000, las emisiones de Estados Unidos "disminuyeron más que las de cualquier otro país de la Tierra", y más que cualquiera de los signatarios del Acuerdo de París.

Como hemos escrito , eso solo es cierto en términos de una reducción absoluta de las emisiones. Muchos países que forman parte del Acuerdo de París - que es casi todo el mundo - han reducido sus emisiones en un porcentaje mayor, según datos de la Agencia Internacional de la Energía.





Hillary Clinton dice que Biden no debe conceder la derrota

Pence dijo que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, le dijo a Biden que no concediera la derrota en las elecciones ante Trump, pero Pence no brindó el contexto en el que hizo ese comentario.

Clinton no dijo que Biden no debería ceder si Trump gana, como sugirió Pence. Dijo que cree que cuando se cuenten todos los votos en ausencia y los votos por correo, Biden será el ganador, por lo que no debería ceder si los resultados de las elecciones aún son cerrados el día de las elecciones.

"Y ahora Hillary Clinton le ha dicho a Joe Biden que, en sus propias palabras, 'bajo ninguna circunstancia debería conceder la elección'", dijo Pence. Se refería a los comentarios que hizo Clinton durante una entrevista en agosto para "The Circus" de Showtime.

En el video, la directora de comunicaciones de la campaña presidencial de Clinton de 2016, Jennifer Palmieri , le preguntó a Clinton: "Si es una elección cerrada, digamos que gana Biden, ¿qué cree que hará Trump?"

Clinton procedió a describir cómo cree que la campaña de Trump está planeando "trastocar el voto en ausencia", particularmente mediante la impugnación de los votos en ausencia y los votos por correo, para que Trump tenga una "ligera ventaja" el día de las elecciones. Pero Clinton señaló que, en algunos casos, cuando "los tribunales habían ordenado que se contaran las boletas de voto en ausencia, si tenían matasellos del día de las elecciones, los demócratas en realidad ganaron algunas contiendas importantes".

Así que instó a Biden a esperar, porque cree que, después de que se hayan contado todos los votos, Biden será declarado ganador.

"Y, sabes, Joe Biden no debería conceder bajo ninguna circunstancia porque creo que esto se va a prolongar, y eventualmente creo que ganará si no cedemos ni una pulgada y si nos concentramos tanto y somos tan implacables como el otro bando", dijo Clinton.





Voto por correo

Pence se hizo eco de las repetidas advertencias de Trump sobre el potencial de fraude electoral a gran escala debido a la expansión del voto por correo en muchos estados este año en respuesta a la pandemia.

Pence dijo que la campaña de Trump está luchando en los juzgados de todo el país para evitar que los estados cambien las reglas de votación este año "creando este voto universal por correo que creará una enorme oportunidad para el fraude electoral".

Por "universal", Pence se refiere a que algunos estados envían automáticamente por correo boletas de voto en ausencia a los votantes registrados sin que los votantes tengan que solicitarlas.

Los expertos electorales dicen que el voto por correo es algo menos seguro que la votación en persona, y en ese sentido Pence tiene razón en cuanto a que puede haber más oportunidades para el fraude, pero esos expertos también dicen que el fraude electoral en el voto por correo es mucho menos frecuente de lo que sugiere la retórica del presidente y el vicepresidente. Eso se debe en parte a las medidas que los estados utilizan para rastrear y verificar la autenticidad de las boletas de voto por correo.

"El fraude electoral que se comete con las boletas de voto ausente es más frecuente que el que se comete con el voto en persona, pero, aun así, es poco común", nos dijo Richard L. Hasen, profesor de derecho y ciencias políticas en la Facultad de Derecho de Irvine de la Universidad de California y autor de "The Voting Wars", en un correo electrónico el pasado mes de abril. "Los estados pueden y toman medidas para minimizar los riesgos, especialmente dados los grandes beneficios de conveniencia, y ahora de seguridad, que se derivan de esa práctica".

Justin Levitt, profesor de derecho de la Universidad Loyola Marymount y experto en fraude electoral, nos dijo que, aunque las conductas indebidas en el proceso de votación por correo son "significativamente más frecuentes que las conductas indebidas en el proceso de votación en persona", "todavía representan apenas una pequeña fracción de las boletas emitidas por correo".

Durante el año hasta la fecha, Trump ha hecho numerosas afirmaciones falsas, engañosas e infundadas sobre las boletas de voto por correo, algunas de las cuales resumimos en nuestra historia del 25 de septiembre, " Los repetidos ataques falsos de Trump a las boletas de voto por correo ".





Equipo de planificación para una pandemia

Los candidatos estuvieron en desacuerdo sobre cómo la administración Trump manejó un grupo del Consejo de Seguridad Nacional dedicado a planificar la respuesta nacional a las amenazas a la seguridad sanitaria mundial, como la pandemia de covid-19.

"El presidente Trump ha tenido una extraña obsesión por deshacerse de cualquier logro alcanzado por el presidente Obama y el vicepresidente Biden. Por ejemplo, crearon dentro de la Casa Blanca una oficina que básicamente era responsable de monitorear las pandemias", dijo Harris. "Se deshicieron de ella".

Pence negó con la cabeza y dijo: "No es cierto".

Hemos escrito sobre este tema antes . He aquí lo que sucedió realmente:

La administración Obama creó un grupo a cargo de la seguridad sanitaria mundial y la biodefensa dentro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) en 2016, tras un año del brote de Ébola en África Occidental.

Poco después de que Trump asumió el cargo, nombró al Contralmirante. R. Timothy Ziemer para encabezar el grupo. Ziemer había coordinado la Iniciativa Presidencial contra la Malaria bajo los presidentes George W. Bush y Obama.

Ziemer renunció abruptamente poco más de un año después cuando un nuevo brote de Ébola estaba comenzando en el Congo y nadie ocupó su lugar.

Numerosos expertos y grupos en ese momento habían advertido que no se eliminara ese puesto, pero deshacerse de él no significaba necesariamente que todos los que formaban parte del equipo serían despedidos o que cesarían todas sus funciones.

En respuesta a las afirmaciones al comienzo de la pandemia de covid-19 de que la oficina había sido disuelta, Tim Morrison, ex director sénior de contraproliferación y biodefensa del NSC, dijo que el grupo se había reorganizado. Él escribió en el Washington Post el 16 de marzo que la administración "creó el directorio de contraproliferación y biodefensa, que fue el resultado de la consolidación de tres direcciones en una, dada la obvia superposición entre control de armas y no proliferación, terrorismo de armas de destrucción masiva y salud global y biodefensa. Es esta reorganización la que los críticos han malinterpretado o tergiversado intencionalmente".

Morrison dirigió ese directorio durante un año, escribió, antes de dejar ese puesto. Otro funcionario lo reemplazó, dijo. La administración ha reducido el personal en el NSC, algo que Morrison dijo que era necesario después de la "hinchazón" bajo la administración previa.

De forma similar, John Bolton, quien era el asesor de seguridad nacional en el momento en que Ziemer renunció, dijo en Twitter en marzo : "Las afirmaciones de que la optimización de las estructuras del NSC perjudicó la defensa biológica de nuestra nación son falsas. La salud mundial siguió siendo una de las principales prioridades del NSC, y su equipo de expertos fue fundamental para manejar eficazmente la crisis del Ébola en África de 2018 a 2019".

También en ese momento, Beth Cameron, ex directora senior del equipo del NSC bajo Obama, escribió en el Washington Post que la disolución de esa dirección "dejó una estructura y una estrategia poco claras para coordinar la preparación y respuesta ante una pandemia".

Meses antes de que surgiera la pandemia, un reporte emitido en noviembre de 2019 por el grupo de expertos bipartidista Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales había recomendado que se restableciera el directorio mundial de seguridad sanitaria y biodefensa. Planteó el siguiente razonamiento: "La seguridad sanitaria es la seguridad nacional. Un liderazgo fuerte, coherente y de alto nivel en el Consejo de Seguridad Nacional es crucial para garantizar una supervisión eficaz de la política y el gasto de seguridad sanitaria y biodefensa global, la rapidez y el rigor en la toma de decisiones, y una participación y coordinación fiables de la Casa Blanca cuando surjan inevitablemente pandemias peligrosas".

No se ha restituido el directorio, pero dado que partes del mismo se han reorganizado en otras partes del NSC, decir que fue eliminado por completo es una exageración.





Desacuerdo sobre afecciones preexistentes

Pence y Harris tuvieron un desacuerdo sobre si Trump eliminaría las protecciones para las personas con problemas de salud preexistentes. Encontramos errores en ambos.

"Donald Trump está en la corte ahora mismo intentando deshacerse de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) y lo dije antes y vale la pena repetirlo", dijo Harris. "Esto significa que no habrá más protecciones, si ganan, para las personas con afecciones preexistentes". Pence respondió: "No".

Harris tiene razón en que la administración Trump apoya una demanda para derogar la ACA, que les prohíbe a las aseguradoras negar la cobertura, cobrar más o excluir la cobertura de ciertas afecciones según el estado de salud. Pero exageró cuando dijo que "no habrá más protecciones, si ganan, para las personas con afecciones preexistentes", sugiriendo que todas las personas con problemas de salud existentes perderían todas las protecciones.

Antes de la ACA, quienes compraran planes en el mercado individual podían enfrentar denegaciones o primas más altas según su estado de salud. Pero sólo el 6% de la población recibe cobertura en el mercado individual.

Casi la mitad de todos los estadounidenses tienen planes financiados por los empleadores, quienes no podían negar el seguro incluso antes de la ACA, excepto por un período limitado para los nuevos empleados si tenían una interrupción en la cobertura.

Al principio del debate, Pence dijo: "El presidente Trump y yo tenemos un plan para mejorar la atención sanitaria y proteger las afecciones preexistentes para todos los estadounidenses". Pero no se ha revelado ningún plan.

La administración Trump aún no ha ofrecido el plan de atención sanitaria que se implementaría en lugar de la ACA. Trump

firmó una orden ejecutiva el 24 de septiembre que decía que "se debe mantener el acceso al seguro médico a pesar de las afecciones de salud subyacentes", incluso si la ACA se anulara en la corte. Pero no ha brindado detalles y, como hemos escrito , la orden ejecutiva carece de relevancia sin una ley del Congreso.





Respuesta en el debate de Trump sobre la supremacía blanca

Al criticar a Trump sobre cuestiones raciales, Harris examinó nuevamente una polémica del primer debate presidencial y dijo que "la semana pasada, el presidente ocupó el podio para debatir ante 70 millones de estadounidenses y se negó a condenar a los supremacistas blancos".

Pence afirmó que eso "no era cierto".

Harris continuó: "Y no es que no haya tenido oportunidades. No lo hizo, y se mantuvo firme. Y luego dijo, cuando lo presionaron, 'Retrocedan, permanezcan al margen'".

Trump no hizo un repudio claro en el debate; Pence luego se refirió a otros casos en los que sí lo hizo.

Durante el debate del 29 de septiembre entre Biden y Trump, el moderador Chris Wallace le preguntó a Trump si estaba dispuesto a "repudiar a los supremacistas blancos y a los grupos de milicias". La primera respuesta de Trump fue: "Claro, estoy dispuesto a hacerlo". Cuando Biden lo presionó para que denunciara a los Proud Boys, un grupo de extrema derecha, Trump le dijo al grupo que "retrocediera y permaneciera al margen".

He aquí la parte relevante de la transcripción de ese debate.

Wallace: Usted ha criticado en repetidas ocasiones al vicepresidente por no condenar específicamente a Antifa y otros grupos extremistas de izquierda. Pero, ¿usted está dispuesto esta noche a condenar a los supremacistas blancos y a los grupos de milicias y decir que deben retirarse y no exacerbar la violencia en varias de estas ciudades como vimos en Kenosha y como hemos visto en Portland?

Trump: Claro, estoy dispuesto a hacerlo.

Wallace: ¿Está preparado específicamente para hacerlo?

Trump: Yo diría que casi todo lo que veo es de izquierda, no de derecha.

Wallace: Pero, ¿qué está diciendo?

Trump: Que estoy dispuesto a hacerlo. Que quiero ver paz.

Wallace: Bueno, hágalo, señor.

Biden: Dilo, hazlo, dilo.

Trump: ¿Cómo quieres llamarlos? Dame un nombre, dame un nombre, dale, ¿a quién quieres que condene?

Wallace: A los supremacistas blancos y milicias de derecha.

Biden: A los Proud Boys.

Trump: Proud Boys, retrocedan y manténganse al margen. Pero te diré algo, te diré algo, alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda porque éste no es un problema de derecha, es un problema de izquierda ...

Aunque que los Proud Boys han negado tolerar la supremacía blanca, la Liga Antidifamación dice que algunos miembros "defienden ideologías supremacistas blancas y antisemitas y/o se involucran con grupos supremacistas blancos".

Tras el debate presidencial, algunos miembros del Partido Republicano le pidieron a Trump que aclarara sus comentarios y condenara claramente a dichos grupos. "Estoy de acuerdo con la declaración de @SenatorTimScott sobre la necesidad de que el presidente Trump deje en claro que Proud Boys es una organización racista que se opone a los ideales estadounidenses", dijo el senador republicano Lindsey Graham en un tuit .

En una entrevista el 1 de octubre con Sean Hannity, Trump dijo: "Lo he dicho muchas veces. Y déjame decirlo claramente otra vez. Condeno al KKK. Condeno a todos los supremacistas blancos. Condeno a los Proud Boys. No sé mucho sobre los Proud Boys, casi nada, pero los condeno".

Pence durante el debate vicepresidencial le respondió a Harris en parte diciendo que Trump ha "condenado en repetidas ocasiones al KKK, a los neonazis y a los supremacistas blancos". Hemos documentado previamente una serie de casos en los que el presidente lo ha hecho.





La reserva no estaba vacía

Pence repitió la afirmación falsa de que la administración Obama dejó "vacía" la Reserva Nacional Estratégica. Eso no es así.

Algunos equipos de protección personal, como mascarillas de respiración N95, que se distribuyeron de las reservas a los estados durante la pandemia de influenza H1N1 de 2009 no se habían reabastecido. Pero eso no significa que no hubiera ninguno de esos artículos disponibles cuando Trump tomó posesión.

En 2016, el año antes de que Trump asumiera el cargo, había al menos seis almacenes con "aproximadamente $7 mil millones en productos en más de 900 rubros distintos", según un informe de las Academias Nacionales de Medicina, Ingeniería y Ciencias. Además, los periodistas a los que se les permitió recorrer al menos una de las instalaciones de Estados Unidos ese año describieron haber visto "estantes llenos de cosas" y "fila tras fila de contenedores llenos de medicamentos y equipos misteriosos, incluyendo ese elemento del que todos han estado hablando últimamente, los respiradores".

El gobierno federal tenía más de 16,000 respiradores almacenados, más de lo que terminó distribuyendo en medio de la pandemia de covid-19.





Fracturación hidráulica/combustibles fósiles

Pence afirmó que Biden y Harris "quieren abolir los combustibles fósiles y prohibir la fracturación hidráulica, lo cual costaría cientos de miles de empleos estadounidenses en todo el país".

Más tarde le dijo a Harris: "Usted misma dijo en múltiples ocasiones cuando se postuló para la presidencia que prohibiría la fracturación hidráulica. Joe Biden miró a un simpatizante a los ojos y señaló y dijo: 'Te lo garantizo, te garantizo que aboliremos los combustibles fósiles'".

Es verdad que Harris apoyó la prohibición de la fracturación hidráulica durante su candidatura presidencial, y en ocasiones durante las elecciones primarias demócratas, Biden sí les dijo a activistas ambientales y manifestantes que él "acabaría" o "se desharía de los combustibles fósiles".

Pero el plan contra el cambio climático que ha propuesto Biden no incluye una prohibición total ni de los combustibles fósiles ni de la fracturación hidráulica.

Llama a "prohibir nuevos permisos de explotación de petróleo y gas en tierras y aguas públicas". Eso permitiría que los permisos de fracturación hidráulica existentes continúen en tierras federales y no intenta prohibir la fracturación hidráulica en áreas no federales, donde se produce la mayor parte del petróleo crudo y el gas natural .

"No estoy prohibiendo la fracturación hidráulica" dijo Biden enfáticamente en un mitin de campaña el 31 de agosto en Pittsburgh.

En cuanto a los combustibles fósiles, en general, el plan de Biden es reducir la dependencia de ellos y alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050. Cero emisiones netas significa que la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos en Estados Unidos se correspondería con la cantidad capturada o eliminada de la atmósfera. En teoría, esto permite que los combustibles fósiles se utilicen con tecnologías de captura de carbono u otras iniciativas de captura.





Repeticiones sobre las prohibiciones de viajes desde China

Pence repitió un falso tema de conversación de Trump, diciendo que el presidente "suspendió todos los viajes desde China" para combatir el coronavirus.

Como hemos escrito antes , las restricciones de viaje , que entraron en vigor el 2 de febrero, no fueron una prohibición total, pues incluían excepciones para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y familiares inmediatos de ambos. A otros que habían viajado a China en las dos semanas anteriores se les prohibió ingresar a Estados Unidos.

Una historia del New York Times del 4 de abril reveló que casi 40,000 personas habían volado en vuelos directos desde China a Estados Unidos en los dos meses posteriores a la entrada en vigor de las restricciones de viaje.

Pence también afirmó que Biden se opuso a las restricciones y las llamó "xenófobas". La campaña de Biden dijo el 3 de abril que el exvicepresidente apoyaba las restricciones de viaje y que su comentario sobre la "xenofobia" se refería al "largo historial de Trump de convertir a otros en chivos expiatorios", no a las restricciones de viaje. Biden se refirió al "historial de histeria y xenofobia" de Trump el mismo día en que se anunciaron las prohibiciones de viaje.





La economía

Pence dijo falsamente que Trump le había "dado un vuelco a esta economía".

De hecho, como escribimos cuando Trump asumió el cargo y después de su discurso del estado de la Unión en 2020 , la economía iba bastante bien cuando Trump y Pence sucedieron al presidente Barack Obama y al vicepresidente Biden en enero de 2017.

Comencemos con los empleos. "Desde que me eligieron, hemos creado 7 millones de nuevos empleos", dijo Trump en el discurso del estado de la Unión (atribuyéndose el mérito de los miles de empleos creados después de las elecciones, pero mientras Obama aún era presidente). En los 35 meses posteriores a la toma de posesión de Trump, la economía sumó un poco menos 6.4 millones de empleos . (Por supuesto, la economía se ha visto afectada desde entonces por la pandemia de covid-19 y los empleos se han desplomado).

Pero la tasa de crecimiento del empleo (antes de la pandemia) en realidad se desaceleró un poco con Trump. En los 35 meses antes de su toma de posesión, la economía sumó casi 8 millones de empleos.

En cuanto al crecimiento del producto interno bruto , la economía había registrado siete años consecutivos de aumentos anuales en el PIB real (ajustado por inflación) bajo Obama. Creció un 3.1% en 2015, y aunque creció con menos solidez el año siguiente (1.7%), la tasa de 2015 fue más alta que la tasa de dos de los primeros tres años de mandato de Trump.

Es cierto que el desempleo fue bastante bajo en los primeros tres años de Trump. La tasa promedio durante los primeros tres años de Trump fue del 3.9%, en comparación con una tasa mensual promedio del 7.4% con Obama, el 5.3% con George W. Bush y el 5.2% con Bill Clinton. Pero la tasa de desempleo se redujo al 4.7% cuando Trump asumió el cargo, muy por debajo de la norma histórica del 5.6%, que es la tasa mensual media de todos los meses desde el comienzo de 1948.





La postura de Biden sobre la redada contra Osama bin Laden

Pence en un momento afirmó que "Joe Biden en realidad se opuso a la redada contra Osama bin Laden".

Nosotros escribimos sobre este tema a principios de este año, después de que Biden y el Comité Nacional Republicano ofrecieran opiniones encontradas sobre la postura del exvicepresidente en cuanto a la redada ocurrida en mayo de 2011.

Biden, como explicamos, dijo públicamente a mediados de 2011 y principios de 2012 que le aconsejó a Obama durante una reunión de estrategia de seguridad nacional en abril de 2011 que no procediera con la redada hasta que hubiera más confirmación de que bin Laden se encontraba realmente en el complejo en Pakistán. Los relatos de otros funcionarios de la reunión ofrecen detalles similares sobre su escepticismo.

Pero Biden también afirmó, meses después y en el tiempo transcurrido desde entonces, que en una reunión privada con Obama inmediatamente después de esa reunión de seguridad, le dijo al presidente que "siguiera sus instintos", sabiendo que Obama se inclinaba en ese momento por seguir adelante con la redada.

No sabemos qué se dijo en una reunión privada, y la historia de Biden sin duda ha evolucionado con el tiempo. Pero vale la pena señalar que incluso la primera versión del recuerdo de Biden sostiene que le aconsejó a Obama que buscara confirmación antes de llevar a cabo la redada, no es que se opusiera por completo a realizarla.





El FBI no 'espió' la campaña de Trump

Pence también dijo falsamente: "El FBI en realidad espió la campaña del presidente Trump y la mía". Esto se hace eco de una afirmación que Trump hizo con frecuencia a lo largo de los años sobre que Obama había espiado su campaña.

Pero el inspector general del Departamento de Justicia ha investigado y ha descubierto que esa acusación no es cierta.

Como escribimos , el FBI lanzó una investigación de contrainteligencia el 31 de julio de 2016, sobre si personas asociadas con la campaña de Trump estaban coordinando con el gobierno ruso basándose en información de un "Gobierno Extranjero Amigo", según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia sobre los orígenes de la investigación.

El informe del inspector general publicado en diciembre de 2019 no encontró evidencia de "espionaje" ilegal, ni antes ni después de que el FBI abriera la investigación, conocida como Crossfire Hurricane.

El informe dijo que el equipo de Crossfire Hurricane realizó un "análisis inicial de los vínculos entre los miembros de la campaña de Trump y Rusia", y luego abrió cuatro casos individuales en agosto de 2016: los asociados de la campaña de Trump George Papadopoulos, Carter Page, Paul Manafort y Michael Flynn. El informe del inspector general examinó la gestión del departamento de esos cuatro casos.

"No encontramos evidencia de que el FBI utilizó fuentes humanas confidenciales (CHS, por sus siglas en inglés) o empleados encubiertos (UCE, por sus siglas en inglés) para interactuar con miembros de la campaña de Trump antes de la apertura de la investigación Crossfire Hurricane", dice el informe. "Después de la apertura de la investigación, no encontramos evidencia de que el FBI colocara ningún CHS o UCE dentro de la campaña de Trump o le encargara a ningún CHS o UCE que informara sobre la campaña de Trump".

El informe dijo que las interacciones entre los asistentes de campaña de Trump y las fuentes confidenciales del FBI "recibieron las aprobaciones necesarias del FBI" y fueron "monitoreadas y registradas de forma consensual por el FBI".

