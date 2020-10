Trump: “Su jefe de personal (de Biden) dijo (el manejo de la gripe porcina) que era catastrófico. Fue horrible. ‘No sabíamos lo que estábamos haciendo’ (dijo)"

Klain estaba abordando una pregunta sobre el desarrollo de una vacuna universal contra la gripe y advirtió que confiar sólo en una vacuna no sería suficiente, ya que la vacuna desarrollada para ese evento llegó demasiado lentamente. "Es pura casualidad que este no sea uno de los grandes eventos de víctimas en masa en la historia de Estados Unidos", dijo. "No tuvo nada que ver con que hiciéramos nada bien. Sólo tuvo que ver con la suerte." (La mayor parte de la vacuna llegó demasiado tarde para vacunar a gran parte de la población antes de que la pandemia alcanzara su punto máximo, según un informe del gobierno.)