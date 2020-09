Trump repite las comparaciones inexactas de covid-19 con Europa

Trump dijo falsamente que los brotes de covid-19 de Europa son "mucho peores" que los de Estados Unidos y que su país también lo ha hecho "mucho, mucho mejor" en cuanto a (detener) las muertes por coronavirus, incluso al grado de tener una tasa de exceso de mortalidad significativamente menor. Si bien los casos de coronavirus están aumentando en Europa, la tasa per cápita de Estados Unidos sigue siendo más alta, igual que la mejor estimación de la tasa de exceso de mortalidad.

Es cierto que muchos países de Europa están experimentando un aumento en los casos de coronavirus que ahora rivaliza o supera el número de casos que esas naciones tuvieron en primavera. Pero sólo unos pocos países están registrando más nuevos casos per cápita que Estados Unidos, y la tasa de Europa es aproximadamente la mitad de la de Estados Unidos.

Según Our World in Data de la Universidad de Oxford, el 10 de septiembre Estados Unidos reportó un promedio de siete días de 106 nuevos casos de coronavirus por día por millón de personas, en comparación con 59 de la Unión Europea y 50 de Europa.

Sólo Montenegro, España, Andorra, Moldavia y Francia tenían tasas más altas de nuevos casos, y en 112 casos por millón; la tasa de Francia era sólo ligeramente más alta, no "mucho peor" como afirmó Trump. Dado que Montenegro, Moldavia y Andorra no forman parte de la U.E., eso significa que sólo dos naciones de la U.E. entre 27 tuvieron peores brotes que Estados Unidos cuando se realizó en análisis por población.

Cuando se hace una medición de forma acumulativa, sólo una nación europea - el microestado de San Marino - ha tenido más casos de covid-19 per cápita que Estados Unidos. Hasta el 15 de septiembre, Estados Unidos ha tenido 19,803 casos por millón de personas, una tasa de 3,6 a 3,9 veces la de Europa (5,546) y la UE (5,094).

Mortalidad

Trump también dio información inexacta sobre la mortalidad por covid-19 en Europa. Cuando un reportero señaló que muchas personas han muerto en Estados Unidos, afirmó falsamente que "lo hemos hecho mucho, mucho mejor que la Unión Europea". Momentos antes, en esa reunión, Trump declaró incorrectamente: "Ayer, las naciones europeas experimentaron un 50% más de muertes que Estados Unidos. Y no se oyen estas cosas. Usted no oye estas estadísticas”.

La Casa Blanca no explicó qué cifra tenía en mente el presidente cuando dijo que Europa tenía "un 50% más de muertes", pero nos dimos cuenta de que era falso por varias métricas.

Our World on Data muestra que el 10 de septiembre Estados Unidos tuvo más muertes nuevas por coronavirus, ya fueran ajustadas para la población o no, que Europa y la U.E. Lo mismo se confirmaba cuando se usaba el promedio de siete días de nuevas muertes.