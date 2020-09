Trump exagera el progreso y el mérito por la futura vacuna contra la covid-19

Declaraciones de Biden/Harris sobre las vacunas

La Casa Blanca no explicó a qué comentarios se refería Trump, pero probablemente fueron en respuesta a las declaraciones que Harris hizo en el "Discurso del Estado de la Unión" de CNN, cuando dijo que "confiaría en la palabra de científicos y expertos en salud pública" sobre una vacuna, "pero no en Donald Trump".

"El pasado es un prólogo de que no la tendrán, los van a amordazar, los van a suprimir, los van a soslayar, porque él ve unas elecciones que se avecinan en menos de 60 días y está aferrándose a todo lo que pueda para fingir que ha sido un líder en este tema cuando no lo ha sido", dijo Harris.

"Bueno, creo que eso va a ser un problema para todos nosotros", respondió. "Diré que no confiaría en Donald Trump. Y tendría que ser una fuente de información creíble que hable sobre la eficacia y confiabilidad de lo que sea que él esté hablando. Su palabra no será suficiente para mí".

A Biden se le preguntó el Día del Trabajo si se pondría la vacuna contra la COVID-19 antes de las elecciones. "Me gustaría ver lo que dirían los científicos", respondió. "Quiero transparencia total sobre una vacuna. Uno de los problemas es la forma en que [Trump] está jugando con la política. Ha dicho tantas cosas que no son ciertas, me preocupa que si tenemos una vacuna realmente buena, la gente no quiera ponérsela. Y por eso está socavando la confianza del público".